Задержание Савченко раскололо Украину в соцсетях

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"Царьград" представляет наиболее яркие публикации и реакции украинских политиков, журналистов и пользователей на лишение Савченко депутатской неприкосновенности и арест

В Киеве в четверг днем СБУ задержала члена Верховной рады Надежду Савченко. Это произошло спустя несколько минут после того, как ее лишили депутатской неприкосновенности.

Надежду Савченко обвинили в том, что она якобы пыталась захватить власть путем госпереворота, осуществить покушение на президента Украины Петра Порошенко, членов правительства и отдельных депутатов. Букет уголовных правонарушений, вменяемых бывшей разведчице, включает и попытку теракта в стенах украинского парламента.

Надежду Савченко доставляют в СБУ после лишения депутатской неприкосновенности

Противостояние между Савченко и властью обострилось после того, как она начала рассказывать правду о политической жизни Украины после госпереворота 2014 года и открыто заявлять об ошибках Порошенко и украинской власти. Неделей ранее Савченко возложила на генпрокурора Украины Юрия Луценко и политика Сергея Пашинского ответственность за расстрел Евромайдана. Генпрокуратура, в свою очередь, обвинила ее в подготовке теракта в Верховной раде.

События в Киеве разожгли полемику в соцсетях, расколов страну на сторонников ареста "Жанны д`Арк", как называют Савченко ее фанаты, и противников.

Среди первых отметился твитом Порошенко, написав, что Надежда Савченко при поддержке России и ДНР готовила "террористический переворот" в Киеве.

"Цель российской спецоперации — посеять хаос и уничтожить украинское государство. Все это в очередной раз подтверждает, что против Украины ведется широкомасштабная гибридная война, выстоять в которой мы можем, лишь объединившись", — подчеркнул президент Украины.

pic.twitter.com/BG9khFIc1n — Петро Порошенко (@poroshenko) 22 марта 2018 г.

Народный депутат Анна Гопко считает деятельность Савченко "планом Кремля по дестабилизации и саботажу Украины". Она призывает правоохранительные органы к бдительности, чтобы "свести к минимуму возможности российских агентов". Для этого, по мнению Гопко, Украине нужно построить сильную армию, мощный средний класс, развитую экономику.

В Twitter уже появился хэштег #FreeSavchenko с требованием освободить бывшую наводчицу. "Порошенко вон, предательство Майдана“, - пишет Андрей Есаулов.

#FreeSavchenko

СвАбоду лётчику госмонафту Украины и депутату Европарламента!

Порошенко геть, майдану зрада!#Савченко #ДБ pic.twitter.com/3hoVZMYP8R — Есаулов Андрей (@PRah00) 22 марта 2018 г.

Некто Petr_Uxa считает, что подлинной проверкой отношения к Савченко станет день, когда огласят решение суда.

Завтра суд ей назначит меру пресечения. Вот и посмотрим, выйдут ли в защиту Савченко #нерабы", - пишет пользователь.

Хит от президента: Поющий о пустыне Бердымухамедов взорвал соцсети #Савченко_вручили #ПІДОЗРУ.

Завтра суд ей назначит меру пресечения.

Вот и посмотрим,выйдут ли в защиту Савченко #нерабы. pic.twitter.com/ANULwZ9M4l — Petr_Uxa (@UxaPetr) 22 марта 2018 г.

Пользователь Леонід Мельник не знает, что будет с украинским политиком, но уверен, что за ней "стоят серьезные люди вне Украины".

Что будет с Надеждой. 'За Савченко стоят серьезные люди вне Украины' https://t.co/w9z6JDy1v2 — Леонід Мельник (@leonidamos777) 22 марта 2018 г.

Телеведущий Святослав Цеголко поддержал Порошенко, намекнув на то, что действиями Савченко руководит Россия.

"Цель российской спецоперации - посеять хаос и уничтожить украинское государство. Все это является очередным напоминанием, что против Украины ведется широкомасштабная гибридная война, выстоять в которой мы сможем лишь объединившись", - написал Цеголко.

Украинский политический аналитик Тарас Березовец на своей странице в Facebook отметил, что, согласно соцопросам, подавляющее большинство украинцев считает Савченко героем, а не террористом. При этом он также обвинил Кремль в "игре в дестабилизацию" и высказала мнение, что "под куполом у Надежды могли быть другие соучастники с депутатскими значками".

Дипломат Дмитро Кулеба призвал Украину сохранять критическое мышление, написав, что это нормально, когда герой становится преступником, и наоборот.

Надежда Савченко планировала страшное преступление и должна понести за него ответственность. Такое бывает. Герой может стать преступником, а преступник - героем. Коррупционер - честным патриотом, а честный патриот - коррупционером. Мы не пророки, чтобы наперед знать о каждом, куда его занесет. Не надо стесняться того, что мы поддерживали и защищали Савченко во время ее пленения в России. Юридически она - гражданин Украины, а значит имеет право на поддержку, если попадет в беду за рубежом, так же как и любой другой гражданин. … Даже если сейчас Савченко снова похитят, мы должны вытаскивать ее обратно, чтобы ее дело было рассмотрено в Украине, и ответственность она несла за преступление в Украине, которое она планировала против Украины".

Народный депутат Виктория Сюмар удивляется двуличности украинских СМИ, которые еще неделю назад делали из Савченко "героя".

"Неделю некоторые укроСМИ делали "героя" из человека, который планировал убить сотни и репрессировать тысячи... Вооруженный терроризм, госизмена, российские войска, которые могли зайти под "их" руководством... это уже угроза миллионам. И ни у кого не возникло вопросов, стоит ли давать публичную трибуну человеку, действия которого вполне можно трактовать как терроризм. Сорри, но это не о свободе слова. Во всем мире это называется иначе", - пишет она в Facebook.

"Вспоминаю, как все носили футболки с ее портретом, как ее встречали босой, как вручали Героя Украины, как она при этом запустила свою сумку, как сделали номером 1 в Батькивщине… есть, что вспомнить! Она мне сейчас напомнила проблему, которая сложилась в Бердичиве, эта проблема бездомных собак...сначала приласкали, накормили, обмыли, сделали первой...а со временем надоела и выбросили...тяжелые дни у Надежды...грозит до 15 лет, сразу было видно, что больная на голову, но у каждого была своя цель", - написала пользователь Татьяна Примак.

Заместитель главреда "Украинской правды" Йемхен Будератски отмечает, что высказываний Савченко более чем достаточно, чтобы ее посадить.

"Сдается, Савченко за несколько дней сама наговорила больше, чем на нее реально накопали в Генпрокуратуре", - написал журналист.

Гасанов Камран