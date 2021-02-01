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Задержание руководства страны, переход власти к военным и режим ЧП на год: что известно о событиях в Мьянме

01 февраля 2021, 14:05  •  65 • В мире
В Мьянме с 1 февраля объявлен режим чрезвычайного положения. Военные республики задержали госсоветника, главу МИД Аун Сан Су Чжи, президента Вин Мьина, а также других высокопоставленных представителей правящей партии «Национальная лига за демократию». При этом было объявлено, что власть в стране переходит под контроль главнокомандующего ВС Мьянмы Мин Аун Хлаина. По словам военных, они пошли на такой шаг из-за многочисленных фальсификаций и нарушений на всеобщих выборах, состоявшихся в ноябре 2020 года, в результате которых подавляющее большинство мест в парламенте получили члены НЛД. Между тем Аун Сан Су Чжи заявила, что военные нацелены на возвращение «страны назад к диктатуре».
 
Protest against Myanmar's military after it seized power from democratically elected civilian government at United Nations University in Tokyo Reuters © Issei Kato
 

Военные Мьянмы задержали президента страны Вин Мьина и главу правящей партии «Национальная лига за демократию» (НЛД) Аун Сан Су Чжи, которая занимает должности государственного советника (соответствует посту премьер-министра) и министра иностранных дел. Также задержаниям подверглись другие высокопоставленные представители НЛД.

«В наблюдаемой сейчас ситуации, приходится говорить о попытке военных осуществить государственный переворот», — заявил официальный представитель партии «Национальная лига за демократию» Мио Ньюнт.

Кроме того, в Facebook было опубликовано заявление лидера НЛД, в котором она призвала граждан Мьянмы не допустить возвращения власти военной хунты в стране.

«Действия военных — это действия, которые вернут страну назад к диктатуре. Я призываю людей не принимать его, ответить и всем сердцем выступить против захвата власти военными», — приводит текст сообщения ТАСС.

На фоне произошедшего в республике наблюдают перебои в работе интернета и телефонной связи. На невозможность вести постоянное вещание также указала государственная компания «Радио и телевидение Мьянмы» (MRTV). При этом в бюро британской BBC в Мьянме заявили о появлении военных на улицах Нейпьидо и Янгона (столицы и крупнейшего города страны).

«Сетевые данные интернет-обсерватории NetBlocks указывают на начало массовых сбоев в работе интернета в Мьянме на фоне сообщений о военном восстании и задержании политических лидеров, включая Аун Сан Су Чжи», — говорится в сообщении организации.

  • Военная техника на улицах Нейпьидо
  • Reuters

В то же время в эфире подконтрольного ВС Мьянмы телеканала Myawaddy TV выступил Мьин Шве, первый вице-президент, назначенный военными временно исполняющим обязанности главы государства. Он объявил о введении в республике чрезвычайного положения на год.

При этом власть в Мьянме переходит под контроль главнокомандующего вооружёнными силами Мин Аун Хлаина: «Законодательные, исполнительные и судебные полномочия переданы главнокомандующему вооружёнными силами в соответствии со статьёй 418 поддержанной военными конституции 2008 года — до принятия мер против (предполагаемых нарушений при. — RT) проверке (и утверждении. — RT) списков избирателей».

Причиной объявления чрезвычайного положения стал отказ правительства и Союзной избирательной комиссии Мьянмы признать и расследовать предположительные фальсификации на прошедших в ноябре 2020 года всеобщих выборах. По их итогам победу одержала «Национальная лига за демократию», получившая подавляющее большинство мест в обеих палатах парламента (396 из 476), а поддерживаемая военными Партия солидарности и развития Союза заработала только 33 мандата.

По данным СМИ, на прошлой неделе сторонники военных и Партии солидарности и развития Союза провели несколько акций. Кроме того, состоялась встреча представителей правительства и вооружённых сил Мьянмы, направленная на преодоление текущего политического кризиса. Однако стороны не смогли прийти к компромиссу, поскольку Аун Сан Су Чжи отклонила все требования военных.

  • Reuters
  • © Shwe Paw Mya

Политическая борьба за власть в Мьянме между «Национальной лигой за демократию» под руководством Аун Сан Су Чжи и военными продолжается уже более 30 лет.

Так, в 1990 году победу на выборах одержала НЛД. Её лидер, находившаяся под домашним арестом с 1989 года, должна был стать премьер-министром. Однако военные, под властью которых страна находилась с 1960-х годов, объявили о непризнании результатов выборов.

Те события подверглись критике со стороны Запада, против Мьянмы были применены санкционные меры. Аун Сан Су Чжи в 1991 году была удостоена Нобелевской премии мира «за ненасильственную борьбу за демократию и права человека». Она провела под домашним арестом более десятка лет и была освобождена только в 2010-м, а уже в 2015-м НЛД одержала полноценную и признанную победу на выборах.

При этом Аун Сан Су Чжи в соответствии с конституционными ограничениями не могла занять пост президента страны, так как её муж и дети были подданными Великобритании. В связи с этим в 2016 году она была назначена главой МИД республики, а затем также государственным советником. Эта должность была создана специально для главы НЛД и эквивалентна премьер-министерской, а также служит в качестве связующего звена между исполнительной и законодательной ветвями власти. 

Однако ситуация в Мьянме после прихода к власти представителей «Национальной лиги за демократию», идеология которой построена на концепции ненасилия, осталась непростой. Так, в конце 2016 года Соединённые Штаты обвинили власти страны в геноциде мусульманским меньшинством (рохинджа), проживающего в штате Ракхайн. В 2017-м этот скандал получил новый виток — произошёл конфликт между рохинджа и правительственными силами. Жертвами столкновений стали сотни человек, а сотни тысяч мусульман были вынуждены бежать из страны. На фоне тех событий звучали призывы лишить Аун Сан Су Чжи Нобелевской премии мира.

«Обстановка в Мьянме остаётся в целом спокойной»

Свои опасения относительно событий понедельника в Мьянме уже выразили Соединённые Штаты.

«США обеспокоены сообщениями о том, что бирманские военные предприняли шаги, чтобы подорвать демократическую передачу власти, в том числе и сообщениями об аресте госсоветника Аун Сан Су Чжи и других гражданских официальных лиц в Бирме», — заявила пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки.

Серьёзным ударом по демократическим реформам» назвал объявление чрезвычайного положения в Мьянме генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Он также призвал военных уважать волю народа.

«Генеральный секретарь решительно осуждает задержание государственного советника Аун Сан Су Чжи, президента Вин Мьина и других политических лидеров накануне открытия сессии нового парламента Мьянмы», — говорится в заявлении официального представителя генсека ООН Стефана Дюжжарика.

  • Reuters
  • © Issei Kato

Пресс-секретарь посольства РФ в Мьянме Антон Анисимов сообщил ТАСС, что дипмиссия «работает в штатном режиме» на фоне происходящих событий: «В настоящее время обстановка в стране остаётся в целом спокойной, работают все магазины».

Однако находящимся в Мьянме гражданам РФ рекомендовано «проявлять бдительность, избегать посещения мест массового скопления людей, по возможности ограничить выход за пределы территории своего проживания».

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