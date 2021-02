Задержание руководства страны, переход власти к военным и режим ЧП на год: что известно о событиях в Мьянме

В Мьянме с 1 февраля объявлен режим чрезвычайного положения. Военные республики задержали госсоветника, главу МИД Аун Сан Су Чжи, президента Вин Мьина, а также других высокопоставленных представителей правящей партии «Национальная лига за демократию». При этом было объявлено, что власть в стране переходит под контроль главнокомандующего ВС Мьянмы Мин Аун Хлаина. По словам военных, они пошли на такой шаг из-за многочисленных фальсификаций и нарушений на всеобщих выборах, состоявшихся в ноябре 2020 года, в результате которых подавляющее большинство мест в парламенте получили члены НЛД. Между тем Аун Сан Су Чжи заявила, что военные нацелены на возвращение «страны назад к диктатуре».

Protest against Myanmar's military after it seized power from democratically elected civilian government at United Nations University in Tokyo Reuters © Issei Kato