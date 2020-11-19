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Задержание Меня - сигнал Медведеву: Политтехнолог раскрыл подоплёку событий

19 ноября 2020, 10:55  •  214 • Политика
Михаил Мень не признал вину в хищении 700 млн рублей. "Для Медведева это достаточно негативный сигнал, и сигнал, свидетельствующий об определённом ослаблении его позиции", - считает политтехнолог Пётр Быстров.
Обвиняемый в хищении 700 млн рублей аудитор Счётной палаты, бывший губернатор Ивановской области Михаил Мень не признаёт вину, рассказал его адвокат Мурад Мусаев. Ситуацию с задержанием высокопоставленного чиновника прокомментировал для Царьграда политический аналитик и политтехнолог Пётр Быстров.
Он отметил, что Михаил Мень был фигурой, достаточно близкой к бывшему председателю правительства России Дмитрию Медведеву. В этой связи эксперт считает, что произошедшее - сигнал для экс-премьера.
"Для Медведева это достаточно негативный сигнал, и сигнал, свидетельствующий об определённом ослаблении его позиции", - сказал Пётр Быстров в интервью Царьграду.
Напомним, что Михаил Мень был задержан в среду, 18 ноября с разрешения Совета Федерации. Сейчас он находится в СИЗО. Предполагается, что 19 ноября в Москве пройдёт заседание суда, на котором ему будет определена мера пресечения.

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