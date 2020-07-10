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Задержание Фургала напомнило о трагедии с детьми в Хабаровском крае

10 июля 2020, 01:00  •  13 • Политика
Фургала заставят ответить за сгоревших в "Холдоми" детей. Он знал о возможной опасности, но не проконтролировал ситуацию, что привело к трагедии, считает президент Союза адвокатов России.
С экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала могут взыскать материальную ответственность за трагедию на базе отдыха "Холдоми", в которой погибли и пострадали дети. С соответствующим заявлением выступил президент Союза адвокатов России Игорь Трунов.
Сергей Фургал был задержан сотрудниками Следственного комитета и ФСБ по подозрению в организации заказных убийств предпринимателей. Речь идёт о серии преступлений, совершённых в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Однако это не единственное, что ему могут предъявить.
Президент Союза адвокатов России Игорь Трунов напомнил о пожаре в детском палаточном лагере под Хабаровском на базе отдыха "Холдоми", который случился в июле 2019 года. В огне погибли четверо детей и ещё 12 пострадали. По мнению Игоря Трунова, экс-губернатор Сергей Фургал несёт ответственность за случившееся.
Суть в том, что этот лагерь функционировал по государственной программе. То есть там были государственные деньги, и в обязанность государственных чиновников входил контроль за ситуацией, которая там происходит, - объяснил президент Союза адвокатов России.
Трунов добавил, что на пресс-конференции, которую дал после трагедии Фургал, глава региона сам сказал, что там северный район, ночью холодно, и нужно было предполагать, что будут включаться обогревательные приборы и будет опасность. То есть как государственный чиновник Фургал знал и понимал опасность. Он обязан был проконтролировать эту ситуацию, но не выполнил надлежащим образом свои профессиональные обязанности, что привело к гибели четырёх детей, подытожил Трунов.

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