Задержание экс-зампреда правительства Мордовии в аэропорту попало на видео

В сети появились кадры с места задержания бывшего заместителя председателя правительства Мордовии Александра Меркушина. Его подозревают в даче взятки.

Mush опубликовало видео момента задержания бывшего зампредседателя правительства Мордовии Алексей Меркушин. Его подозревают в даче взятки в размере 7 млн рублей.

Правоохранители задержали Меркушина в аэропорту Шереметьево, тот планировал вылет в Минск. Он якобы хотел откупиться от проверки, которая вскрыла серьезные нарушения в деятельности банка "Мордовпромстройбанк". Меркушин был одним из его бенефициаров.

Меркушкин также проходит по делу о хищении 217 млн рублей из бюджета республики Мордовия. Деньги должны были пойти на покупку комплекса "Мордовэкспоцентр" по несоответствующей объекту цене. По словам депутата Александра Хинштейна, дела позбуждены по статьям 290 УК РФ ("Получение взятки") и 291 УК РФ ("Дача взятки").

Алексей Меркушкин – сын бывшего губернатора Самарской области Николая Меркушкина. Меркушин-старший ранее делал ряд странных заявлений. В том числе, он посылал работников одного из заводов за зарплатой к американскому послу.