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Задержание британского посла на митинге в Иране: Версию Макейра блогер разбила одним вопросом
13 января 2020, 08:39 • 30 • Политика
В Тегеране на несколько часов задержали британского посла в Иране Роберта Макейра по подозрению в организации акций протеста 11 января. Дипломат озвучил в Twitter свою версию произошедшего, заметив, что он "через пять минут ушёл" с места. Но блогер Люсинэ Аветян разбила эту версию одним вопросом о том, что вообще дипломат такого уровня делал на митинге протеста иранских "студентов".
Напомним, ранее иранское агентство Tasnim сообщило о том, что в Тегеране на несколько часов задержали посла Великобритании в Иране Роберта Макейра по подозрению в организации акций протеста 11 января. Сообщалось, что британский дипломат фотографировал происходящее и "подстрекал к радикальным действиям".
Чуть позже ситуацию прокомментировали в Госдепартаменте США, потребовав от иранских властей извинений перед Макейром.
"Мы призываем режим официально извиниться перед Великобританией, - сообщила на своей странице в Twitter руководитель пресс-службы Госдепа Морган Ортагус. - И уважать права всех дипломатов".
Сам британский посол настаивает на том, что ни в какой демонстрации он не участвовал, о чём и сообщил у себя в Twitter. "Я настаиваю на том, что я не участвовал ни в какой демонстрации! - заявил дипломат, отметив, что просто почтил память погибших в результате крушения украинского лайнера, среди которых были и англичане. И добавил: - Через пять минут я ушёл".
А после добавил ещё один твит, в котором подтвердил свой арест и даже дал отсыл ко времени задержания: "Меня арестовали через полчаса после отъезда с места".
"Арестовывать дипломатов в любой стране незаконно", - резюмировал Макейр.
Фото: скриншот twitter/HMATehran
Но версию Макейра буквально одним вопросом разбила блогер Люсинэ Аветян из Великобритании. Её комментарий приводит телеграм-канал "FRONTовые заметки" - свободная площадка команды News Front.
"Вопрос - а что делал посол Великобритании на митинге протеста иранских "студентов" у университета Амира Кабира в Тегеране? - поинтересовалась блогер. - Том самом митинге, на котором раздавались лозунги "Они убили НАШИХ ДЕТЕЙ!", "Долой коррупцию!", "Требуем референдума и изменений в Конституции!", "Долой власть аятоллы!"?"
Она обратила особое внимание на то, что на том митинге был "не атташе по связям с общественностью, не третий клерк четвертого отдела по контролю за посольским туалетом, а сам посол". И даёт возможный вариант ответа на свой вопрос:
"Гулял? Примерно так же, как гуляли послы ЕС и Вика Нуланд с покойным Маккейном по Кукуеву образца 2013-2014 годов?" - предположила Аветян.
Она же заметила, что в данном случае "вообще уже ничего не стесняются - действуют нагло, открыто, нарушая все возможные дипломатические протоколы вместе с этикетами…". И предположила, какой бы поднялся в той же Америке вой, если б вдруг "иранский посол присоединился к протестам в США (любым), какие бы вопли стояли, если бы российский посол приперся на Оккупай-Уолл-Стрит…".
"А этим можно... Причём можно всё…" - резюмировала блогер.
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