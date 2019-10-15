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Задержание Богачёвой может отражать сговор между американскими и белорусскими элитами - эксперт

15 октября 2019, 20:54  •  149 • Политика
Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько прокомментировал Царьграду ситуацию с гражданкой России, задержанной в Минске и только что отпущенной на свободу.
По предположению эксперта, происшествие с российской гражданкой в Белоруссии может быть связано с налаживанием отношений между белорусскими элитами и США. "Соответственно, американцы требуют перехода к решительным антироссийским действиям. В качестве таковых в Белоруссии хотят продемонстрировать задержание Анны Богачёвой", - полагает Безпалько.
Если бы Богачёва была передана в США для судебных разбирательств и ведения следствия, это могло означать, что белорусская элита окончательно переориентировалась на Запад, считает эксперт.
По мнению Безпалько, в этом случае Богачёва стала бы заложником Минска, в обмен на её освобождение могли бы последовать закулисные требования компенсации за налоговый маневр, денег, кредитов и так далее.
"У Лукашенко сейчас наступает предвыборная пора, ему нужны деньги, чтобы немножко подсластить населению жизнь. Чтобы оно просто не выступало против. Вот и всё", - отмечает эксперт.
При этом Лукашенко относительно независим от российской поддержки на правительственном уровне, считает Безпалько. "Если его переизберут, в смысле, если он сам себя переизберёт, то на ближайшие пять-шесть лет его это уже волновать не будет. Шестой срок… Там либо падишах умрёт, либо ишак сдохнет, либо ещё что-нибудь там, и так далее. Логика простая, колхозная", - подчеркнул эксперт.

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