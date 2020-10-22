«Задержан выходец из Центральной Азии»: ФСБ сообщила о предотвращении теракта в столичном регионе

В Московском регионе задержан выходец из Центральной Азии, который планировал взорвать одно из зданий органов власти. ФСБ сообщает, что злоумышленник действовал по указанию зарубежных террористических организаций. При обыске у него нашли самодельную взрывчатку и средства связи, на которых находилась переписка с боевиками.

В Московском регионе предотвращён террористический акт, задержан выходец из Центральной Азии, планировавший взорвать одно из зданий органов власти. Об этом говорится в заявлении Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

«Задержан выходец из Центрально-Азиатского региона, 1999 года рождения, осуществлявший по указанию боевиков международных террористических организаций подготовку к совершению террористического акта в одном из зданий органов власти с применением самодельного взрывного устройства», — говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ.

В ведомстве добавили, что после совершения теракта преступник намеревался выехать в зону боевых действий на Ближнем Востоке для участия в деятельности террористических группировок.

Силовики обнаружили в тайнике компоненты самодельного взрывного устройства. Также найдены средства связи, в которых была обнаружена переписка с боевиками с обсуждением планируемого теракта, интернет-инструкции по изготовлению взрывчатых веществ и видеозапись его «присяги» главарям террористов.

ФСБ показала задержание предполагаемого террориста в Московском регионе

Возбуждено уголовное дело, проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

Напомним, что в середине октября ФСБ предотвратила теракты в Волгограде. Как следует из сообщения ведомства, на территории региона действовала ячейка международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад»*. Боевики планировали совершить атаки на здания органов власти, места проживания военнослужащих и взрывопожароопасные предприятия.

Злоумышленников обнаружили, когда те пытались извлечь «средства террора» из тайника. Боевики открыли огонь по силовикам и были ликвидированы ответными выстрелами. На месте происшествия найдена карта Волгограда с обозначением целей потенциальных атак. Среди них отмечен монумент «Родина-мать зовёт!» на Мамаевом кургане.

Позднее Следственный комитет завёл уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников управления ФСБ, поскольку подозреваемые в терроризме открыли огонь по силовикам. В СК также сообщили, что установлены личности планировавших серию террористических актов на территории Волгограда — это были два уроженца Узбекистана в возрасте 23 и 27 лет.

Ранее в том же месяце сотрудники ФСБ задержалаи в Ставрополе подозреваемого в подготовке теракта. В ведомстве сообщили о поимке 23-летнего жителя региона, который «планировал совершение теракта в отношении представителей судебной власти на территории Ставрополя».

В ФСБ указали, что злоумышленник вступил в международную террористическую организацию «Исламское государство»* и приобрёл компоненты для изготовления самодельной взрывчатки и зажигательной смеси. Отмечается, что силовики задержали молодого человека у здания суда, где он оценивал возможность проведения теракта.

В августе сотрудники ФСБ задержали жителя Нефтекамска по подозрению в подготовке поджога местной администрации. Ведомство полагает, что злоумышленник планировал теракт для «дестабилизации деятельности органов государственной власти и инспирирования протестной активности против действующего конституционного строя».

У него дома нашли гаджеты, содержащие информацию о подготовке к теракту, а также видеоматериалы по изготовлению зажигательных смесей.

Кроме того, в конце июля ФСБ пресекла организацию теракта в Москве. Террориста обнаружили на складе в подмосковных Химках. Злоумышленник открыл огонь по силовикам, после чего его нейтрализовали.

В июне 2020 года директор ФСБ, председатель Национального антитеррористического комитета Александр Бортников заявил, что в России за 10 лет было предотвращено 159 терактов.

«За эти 10 лет было предотвращено 698 преступлений террористической направленности, из них 159 — непосредственно террористических актов», — сказал Бортников во время рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Бортников назвал эти результаты «плодами работы» как силовой составляющей федерального оперативного штаба, так и всей системы, выстроенной по линии Национального антитеррористического комитета.

* «Катиба Таухид валь-Джихад» — организация признана террористической по решению Московского окружного военного суда от 05.06.2019.

** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.