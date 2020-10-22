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«Задержан выходец из Центральной Азии»: ФСБ сообщила о предотвращении теракта в столичном регионе
22 октября 2020, 19:55 • 64 • В России
В Московском регионе задержан выходец из Центральной Азии, который планировал взорвать одно из зданий органов власти. ФСБ сообщает, что злоумышленник действовал по указанию зарубежных террористических организаций. При обыске у него нашли самодельную взрывчатку и средства связи, на которых находилась переписка с боевиками.
РИА Новости © ФСБ РФ
В Московском регионе предотвращён террористический акт, задержан выходец из Центральной Азии, планировавший взорвать одно из зданий органов власти. Об этом говорится в заявлении Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.
В ведомстве добавили, что после совершения теракта преступник намеревался выехать в зону боевых действий на Ближнем Востоке для участия в деятельности террористических группировок.
Силовики обнаружили в тайнике компоненты самодельного взрывного устройства. Также найдены средства связи, в которых была обнаружена переписка с боевиками с обсуждением планируемого теракта, интернет-инструкции по изготовлению взрывчатых веществ и видеозапись его «присяги» главарям террористов.
Возбуждено уголовное дело, проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.
Напомним, что в середине октября ФСБ предотвратила теракты в Волгограде. Как следует из сообщения ведомства, на территории региона действовала ячейка международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад»*. Боевики планировали совершить атаки на здания органов власти, места проживания военнослужащих и взрывопожароопасные предприятия.
Злоумышленников обнаружили, когда те пытались извлечь «средства террора» из тайника. Боевики открыли огонь по силовикам и были ликвидированы ответными выстрелами. На месте происшествия найдена карта Волгограда с обозначением целей потенциальных атак. Среди них отмечен монумент «Родина-мать зовёт!» на Мамаевом кургане.
Позднее Следственный комитет завёл уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников управления ФСБ, поскольку подозреваемые в терроризме открыли огонь по силовикам. В СК также сообщили, что установлены личности планировавших серию террористических актов на территории Волгограда — это были два уроженца Узбекистана в возрасте 23 и 27 лет.
Ранее в том же месяце сотрудники ФСБ задержалаи в Ставрополе подозреваемого в подготовке теракта. В ведомстве сообщили о поимке 23-летнего жителя региона, который «планировал совершение теракта в отношении представителей судебной власти на территории Ставрополя».
В ФСБ указали, что злоумышленник вступил в международную террористическую организацию «Исламское государство»* и приобрёл компоненты для изготовления самодельной взрывчатки и зажигательной смеси. Отмечается, что силовики задержали молодого человека у здания суда, где он оценивал возможность проведения теракта.
В августе сотрудники ФСБ задержали жителя Нефтекамска по подозрению в подготовке поджога местной администрации. Ведомство полагает, что злоумышленник планировал теракт для «дестабилизации деятельности органов государственной власти и инспирирования протестной активности против действующего конституционного строя».
У него дома нашли гаджеты, содержащие информацию о подготовке к теракту, а также видеоматериалы по изготовлению зажигательных смесей.
Кроме того, в конце июля ФСБ пресекла организацию теракта в Москве. Террориста обнаружили на складе в подмосковных Химках. Злоумышленник открыл огонь по силовикам, после чего его нейтрализовали.
В июне 2020 года директор ФСБ, председатель Национального антитеррористического комитета Александр Бортников заявил, что в России за 10 лет было предотвращено 159 терактов.
Бортников назвал эти результаты «плодами работы» как силовой составляющей федерального оперативного штаба, так и всей системы, выстроенной по линии Национального антитеррористического комитета.
* «Катиба Таухид валь-Джихад» — организация признана террористической по решению Московского окружного военного суда от 05.06.2019.
** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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