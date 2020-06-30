Задержан сторонник ИГ: ФСБ предотвратила теракт во Владикавказе

ФСБ России задержала во Владикавказе мужчину 1990 года рождения, планировавшего совершить теракт у одного из административных зданий республиканского центра. Задержанный оказался сторонником террористической группировки «Исламское государство»*. В ходе спецоперации силовики обнаружили у него компоненты для изготовления взрывного устройства, а также переписку с находящимися за рубежом членами ИГ.

ФСБ России задержала во Владикавказе мужчину, планировавшего совершить теракт.

Уточняется, что задержанный оказался сторонником террористической группировки «Исламское государство»*.

«В результате проведенных мероприятий задержан гражданин России 1990 года рождения, осуществлявший подготовку подрыва самодельного взрывного устройства у одного из административных зданий республиканского центра, после чего планировавший выехать в зону боевых действий на Ближнем Востоке для участия в деятельности запрещённой на территории Российской Федерации международной террористической организации ИГИЛ», — сообщили в службе.

Сотрудники ФСБ обнаружили в оборудованном мужчиной тайнике компоненты для изготовления взрывного устройства, а также нашли у него переписку с находящимися за рубежом членами «Исламского государства».

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации). Помимо этого, решается вопрос о дополнительном возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на террористический акт).

Ведомство также опубликовало видеозапись задержания мужчины. Силовики схватили подозреваемого около автомобиля. На вопрос, зачем он туда приехал, мужчина заявил «взять портфель». Также на записи видны изъятые у задержанного провод и пластиковая бутылка, наполненная гвоздями.

В свою очередь, агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Северной Осетии сообщило, что мужчина арестован и признал свою вину. Также он рассказал, что в качестве объектов для нападения рассматривал, в частности, мэрию Владикавказа и здание Верховного суда республики Северная Осетия.

«Разведку проводили в нескольких административных зданиях в центре Владикавказа. Были обнаружены фотографии здания мэрии, бывшего здания МВД на (улице. — RT) Бутырина, здания Верховного суда и другие», — говорится в сообщении.

Происшествия в других регионах

Напомним, в конце мая в Дагестане силовики нейтрализовали шесть боевиков, которые планировали совершить теракты. Как сообщили в НАК, в ходе оперативно-разыскных мероприятий в Хасавюртовском районе была получена информация о группе вооружённых бандитов в лесном массиве. При попытке задержания преступники оказали вооружённое сопротивление, после чего сотрудники правоохранительных органов их нейтрализовали. По данным комитета, боевики также были связаны с «Исламским государством». В ходе операции был ранен один спецназовец.

В конце апреля сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили теракты в Екатеринбурге, ликвидировав трёх планировавших атаку боевиков в ходе спецоперации в Чкаловском районе города.

На предложение сдаться властям бандиты открыли огонь. Силами спецназа ФСБ России они были нейтрализованы», — говорится в сообщении НАК. На месте перестрелки с боевиками обнаружены самодельные взрывные устройства, оружие и боеприпасы.

По имеющимся данным, преступники были сторонниками ИГ и готовились совершить «резонансные преступления террористической направленности».

В начале апреля другого сторонника «Исламского государства» обезвредили в Мурманске. Мужчина также намеревался совершить теракт. При попытке задержания боевик открыл огонь по сотрудникам спецназа и был нейтрализован.

27 марта федеральная служба безопасности сообщила о предотвращении теракта в Краснодаре. Силовики задержали россиянина 1993 года рождения, в автомобиле которого обнаружили самодельную бомбу, а в телефоне — переписку с боевиками «Исламского государства». Взрывное устройство было начинено металлическими болтами и шурупами для усиления поражающего эффекта. Где именно мужчина хотел устроить теракт, ФСБ не уточнила.

Кроме того, 20 марта сотрудники ФСБ сообщили о пресечении деятельности ячейки «Исламского государства», которая действовала на территории Крыма, Ростовской области и Республики Коми. Участники ячейки создали межрегиональную сеть по сбору денежных средств для ИГ. В результате под видом благотворительной деятельности на счета террористов было перечислено около 2 млн рублей.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.