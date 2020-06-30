Задержан подозреваемый в убийстве школьницы под Тулой: Девочку искали несколько дней

По подозрению в убийстве школьницы в Тульской области задержан 38-летний мужчина. Девочка пропала несколько дней назад, о задержании фигуранта сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Тело школьницы нашли после нескольких дней работы сотрудников правоохранительных органов и волонтёров. По факту возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего.

Задержанный мужчина был ранее судим. В скором времени ему должны предъявить обвинение. Следствие будет настаивать на заключении под стражу.