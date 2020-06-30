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Задержан подозреваемый в убийстве школьницы под Тулой: Девочку искали несколько дней
30 июня 2020, 19:00 • 61 • Политика
Уголовное дело о смерти девочки уже возбуждено. Задержанный, по словам представителя СКР, ранее был судим.
По подозрению в убийстве школьницы в Тульской области задержан 38-летний мужчина. Девочка пропала несколько дней назад, о задержании фигуранта сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Тело школьницы нашли после нескольких дней работы сотрудников правоохранительных органов и волонтёров. По факту возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего.
Задержанный мужчина был ранее судим. В скором времени ему должны предъявить обвинение. Следствие будет настаивать на заключении под стражу.
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