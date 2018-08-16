Задержан один из самых разыскиваемых наркобаронов Мексики

Мексиканские правоохранители задержали одного из самых опасных и разыскиваемых преступников в своей стране — главу картеля «Ла Линеа» Хулио Сесара Торреса. О задержании наркобарона сообщил в минувшую среду министр внутренних дел Мексики Альфонсо Наваррете.

По словам министра, Торрес является одним из основных инициаторов массовой череды преступлений, обрушившихся на мексиканский штат Чиуауа в последнее время. Именно этот пограничный штат является основной базой возглавляемого им картеля. Из Чиуауа преступники переплавляют в США крупные партии наркотиков.

«Ла Линеа» является составной частью более крупного картеля — «Картеля Хуареса». Тот в свою очередь является одной из основных преступных группировок Мексики.

Что касается самого Торреса, то он является одним из 122 самых разыскиваемых преступников в Латинской Америке. Он также является не первым лидером «Ла Линеа» задержанным в последние годы. Другой главарь группировки Мигель Амайя Лойя был арестован в 2017 году.