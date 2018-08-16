Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Ливии казнят 45 полицейских, обвиненных в расстреле демонстрантов в Триполи
Украину уличили в нарушении договора о вылове рыбы в Азовском море
СФЕРА. Глобальный интернет Путина для России (Провокатор)
Французский политик: Россия – лидер нового свободного мира
Главная / Политика

Задержан один из самых разыскиваемых наркобаронов Мексики

16 августа 2018, 03:54  •  49 • Политика
Глава МВД Мексики Альфонсо Наваррете заявил о поимке лидера преступного картеля «Ла Линеа» Хулио Сесара Торреса.
Мексиканские правоохранители задержали одного из самых опасных и разыскиваемых преступников в своей стране — главу картеля «Ла Линеа» Хулио Сесара Торреса. О задержании наркобарона сообщил в минувшую среду министр внутренних дел Мексики Альфонсо Наваррете.
По словам министра, Торрес является одним из основных инициаторов массовой череды преступлений, обрушившихся на мексиканский штат Чиуауа в последнее время. Именно этот пограничный штат является основной базой возглавляемого им картеля. Из Чиуауа преступники переплавляют в США крупные партии наркотиков.
«Ла Линеа» является составной частью более крупного картеля — «Картеля Хуареса». Тот в свою очередь является одной из основных преступных группировок Мексики.
Что касается самого Торреса, то он является одним из 122 самых разыскиваемых преступников в Латинской Америке. Он также является не первым лидером «Ла Линеа» задержанным в последние годы. Другой главарь группировки Мигель Амайя Лойя был арестован в 2017 году.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

49
Источник
Похожие новости
16 августа 2018, 00:39
Латвия призвала Британию начать бояться «агрессивной политики России»
16 августа 2018, 05:09
Защита Бутиной создаст фонд в ее поддержку
15 августа 2018, 18:09
«США не понравится»: Эксперт о развитии отношений России и Северной Кореи

15 августа 2018, 14:54
Северная Корея – не разменная монета: Путин ищет свой подход к Ким Чен Ыну
16 августа 2018, 00:39
Трамп отозвал секретный допуск у обвинившего его в измене экс-главы ЦРУ
15 августа 2018, 14:54
В Кремле ждут ответа от Ким Чен Ына на приглашение к участию в Восточном экономическом форуме
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
16 августа 2018, 00:40
«Вариация схемы Понци»: Изменчивый взгляд Володина на пенсионную реформу ошарашил гра...
16 августа 2018, 00:24
«Беспрецедентная кампания по дискредитации»: в МИД России назвали причину похолодания...
16 августа 2018, 00:24
В Госдуме оценили идею Киева попросить НАТО конвоировать суда в Азовском море
16 августа 2018, 00:39
США санкций мало: Турции начали поступать прямые угрозы
16 августа 2018, 00:40
Отсроченная агрессия: Украина двадцать лет готовилась воевать с Россией
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
09 августа 2018, 09:25
Зачем американцы сдали начальника Генштаба РФ?
14 августа 2018, 09:09
Как правильно бить американцев контрсанкциями
10 августа 2018, 19:52
Будущее Донбасса: кто построит Новороссию?
15 августа 2018, 11:39
«Война с Россией будет катастрофой»: Генерал НАТО охладил пыл Запада
09 августа 2018, 15:54
«Россия арестовывает людей из ближайшего окружения Асада»
13 августа 2018, 23:54
«Вы уточните, вы правда воюете?»: Ющенко призвал украинцев капитулировать перед Россией
11 августа 2018, 18:09
На Украине отказываются признавать отдыхающих в Крыму
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.