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Задержан один из самых разыскиваемых наркобаронов Мексики
16 августа 2018, 03:54 • 49 • Политика
Глава МВД Мексики Альфонсо Наваррете заявил о поимке лидера преступного картеля «Ла Линеа» Хулио Сесара Торреса.
Мексиканские правоохранители задержали одного из самых опасных и разыскиваемых преступников в своей стране — главу картеля «Ла Линеа» Хулио Сесара Торреса. О задержании наркобарона сообщил в минувшую среду министр внутренних дел Мексики Альфонсо Наваррете.
По словам министра, Торрес является одним из основных инициаторов массовой череды преступлений, обрушившихся на мексиканский штат Чиуауа в последнее время. Именно этот пограничный штат является основной базой возглавляемого им картеля. Из Чиуауа преступники переплавляют в США крупные партии наркотиков.
«Ла Линеа» является составной частью более крупного картеля — «Картеля Хуареса». Тот в свою очередь является одной из основных преступных группировок Мексики.
Что касается самого Торреса, то он является одним из 122 самых разыскиваемых преступников в Латинской Америке. Он также является не первым лидером «Ла Линеа» задержанным в последние годы. Другой главарь группировки Мигель Амайя Лойя был арестован в 2017 году.
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