Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин отказался говорить с Зеленским. Президент Украины пожаловался: "Это н...
ЛДНР идёт в наступление? Пасечник и Пушилин выдвинули ультиматум Киеву
Нашли высказывания Бандеры по поводу Крыма. Националисты зря тратят время
"Российские ракеты нацелены на польские города": Слова Лаврова вызвали...
Главная / В России

Задержан неизвестный, взявший в заложники несколько человек в банке в центре Москвы

23 мая 2020, 15:50  •  39 • В России
По информации ГУ МВД России по Москве, в отделение банка на улице Земляной Вал зашёл неизвестный с сумкой одного из агрегаторов по доставке еды и сказал, что он заминирован. Через некоторое время стало известно о задержании нападавшего. На месте инцидента работают сотрудники полиции и экстренных служб. RT вёл текстовую трансляцию.
 
© Михаил Воскресенский/РИА Новости
 

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



39
Источник
Похожие новости
22 мая 2020, 18:20
"Культурные ценности на десятки миллионов долларов": Среди картин, которые вывез за границу Порошенко, есть работы Айвазовского
22 мая 2020, 15:20
«Я получаю реально много денег». Доктор Мясников рассказал о квартире в Париже и хуторе в Подмосковье
22 мая 2020, 23:20
"70% легких поражены?": источники дают противоречивые сведения о состоянии Кадырова
23 мая 2020, 01:50
«Помог избежать негативного сценария»: в Московской области прекращено действие режима цифровых пропусков
23 мая 2020, 10:20
Зе-команда имеет честь рассмешить
22 мая 2020, 18:50
По поручению президента: Госдума приняла закон об увеличении пособий по уходу за детьми
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 мая 2020, 05:55
"Хорошая попытка, офицер": Российского журналиста пыталась спровоцировать экс-агент ЦРУ
19 мая 2020, 07:55
Экс-депутат Рады призвал ввести миротворцев в Киев, чтобы спасти Украину от геноцида
22 мая 2020, 09:15
США озвучили новые обязанности России
18 мая 2020, 16:40
Тимошенко сделала сенсационное заявление. Последние новости на Украине
17 мая 2020, 16:55
Позор дипломатии США: Американский постпред наступил на украинские "грабли"
22 мая 2020, 12:55
Американская подлость против российской колонны разбилась о находчивость русских в Сирии
21 мая 2020, 07:16
На Украине грохнуло: сегодня она сдала Трампу Джо Байдена
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.