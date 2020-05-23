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Задержан неизвестный, взявший в заложники несколько человек в банке в центре Москвы
23 мая 2020, 15:50 • 39 • В России
По информации ГУ МВД России по Москве, в отделение банка на улице Земляной Вал зашёл неизвестный с сумкой одного из агрегаторов по доставке еды и сказал, что он заминирован. Через некоторое время стало известно о задержании нападавшего. На месте инцидента работают сотрудники полиции и экстренных служб. RT вёл текстовую трансляцию.
© Михаил Воскресенский/РИА Новости
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