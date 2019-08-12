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Задержан мэр Нефтеюганска: ФСБ проводит обыски - СМИ

12 августа 2019, 22:54  •  50 • В мире
СМИ со ссылкой на источник сообщают об обысках, которые проводит ФСБ в администрации Нефтеюганска. Уточняется, что мэр города задержан.
Как сообщает URA.RU со ссылкой на собственный источник, в администрации Нефтеюганска ФСБ проводит обыски. В том числе и в кабинете градоначальника. Уточняется, что мэр Нефтеюганска Сергей Дегтярев задержан.
По предварительным данным, градоначальника подозревают в превышении полномочий и коррупции.
"Основная версия - превышение полномочий и взятка", - подтвердил источник.
Тем временем, как пишет издание, в пресс-службе мэрии информацию о задержании руководителя не подтвердили, уточнив, что Дегтярев находится на рабочем месте.

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