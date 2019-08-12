Задержан мэр Нефтеюганска: ФСБ проводит обыски - СМИ

Как сообщает URA.RU со ссылкой на собственный источник, в администрации Нефтеюганска ФСБ проводит обыски. В том числе и в кабинете градоначальника. Уточняется, что мэр Нефтеюганска Сергей Дегтярев задержан.

По предварительным данным, градоначальника подозревают в превышении полномочий и коррупции.

"Основная версия - превышение полномочий и взятка", - подтвердил источник.

Тем временем, как пишет издание, в пресс-службе мэрии информацию о задержании руководителя не подтвердили, уточнив, что Дегтярев находится на рабочем месте.