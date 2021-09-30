«Задержан лидер регионального неонацистского объединения»: ФСБ предотвратила подготовку теракта во Владивостоке

Сотрудники ФСБ задержали лидера регионального неонацистского объединения «Правые Приморья». Радикал 2000 года рождения готовился к осуществлению теракта с использованием СВУ. Таким образом он хотел оказать воздействие на миграционную политику российских властей. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ст. 205 («Приготовление к террористическому акту») УК РФ. Помимо этого, в ФСБ сообщили, что вступил в законную силу приговор суда в отношении пятерых боевиков «Исламского государства»*, готовивших теракты в Москве. Террористы проведут в тюрьме от 18 до 25 лет.

В городе Владивосток Приморского края предотвращена подготовка террористического акта, её осуществлял представитель неонацистского сообщества, планировавший повлиять на миграционную политику российских властей. Об этом сообщил центр общественных связей ФСБ.

«В результате проведённых мероприятий задержан лидер регионального неонацистского объединения «Правые Приморья», 2000 года рождения, осуществлявший подготовку террористического акта с использованием самодельного взрывного устройства в целях оказания воздействия на принимаемые решения органов государственной власти в сфере миграционной политики», — говорится в сообщении.

По адресу проживания радикала провели неотложные следственные действия, в ходе которых были обнаружены и изъяты компоненты для синтезирования взрывчатого вещества, инструкции по изготовлению и применению СВУ. Вдобавок были конфискованы четыре единицы холодного оружия и устав праворадикальной группировки, содержащий призывы к преступлениям насильственного характера.

Следственное подразделение возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ст. 205 («Приготовление к террористическому акту») УК России в отношении лидера регионального неонацистского объединения «Правые Приморья».

27 сентября ФСБ сообщила о задержании в Уфе пятерых сторонников неонацистской группировки в возрасте от 17 до 20 лет. Они осуществляли подготовку террористического акта с использованием самодельных взрывчатых веществ и взрывных устройств на одном из объектов правоохранительных органов в Республике Башкортостан.

У них изъяли СВУ, компоненты и инструкции для его изготовления, девять единиц холодного оружия, инструкции по изготовлению взрывных устройств, портреты главарей Третьего рейха, националиста Степана Бандеры и националистическую атрибутику. Радикалам избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

При этом в СК рассказали, что лидером группировки был 19-летний уфимец, который распространял среди сообщников идеи неонацизма, обучал их правилам обращения с оружием, навыкам изготовления самодельных взрывчатых смесей и веществ. Также под его руководством изучалась специализированная литература по тактике боевых действий. Вдобавок он изготовил самодельное взрывное устройство.

Также в их отношении было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 Уголовного кодекса РФ («Приготовление к совершению террористического акта»), ст. 205.3 УК РФ («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности»), ч. 2 ст. 223.1 УК РФ («Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств»).

Приговор в отношении боевиков ИГ

Кроме того, Второй западный окружной военный суд приговорил к срокам от 18 до 25 лет пятерых участников террористической организации «Исламское государство». Они готовили теракты в зданиях полиции и образовательном учреждении в Москве.

По данным центра общественных связей ФСБ, после совершения преступлений боевики намеревались выехать в Сирию для участия в боевых действиях на стороне террористов.

«За совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5 («Организация деятельности террористической организации») и ч. 2 ст. 205 («Террористический акт») УК РФ суд приговорил Алибекова И.А. к 25 годам лишения свободы со штрафом в размере 300 тыс. рублей, Азизова М.Р. и Баходурова Ф.Д. — к 18 годам и штрафу в размере 250 тыс. рублей каждому, Шахмедова Т.И. — к 19 годам и штрафу в размере 250 тыс. рублей, Мамурова У.К. — к 18 годам лишения свободы», — говорится в пресс-релизе.

Противодействие нелегальным оружейникам

Ранее на этой неделе стало известно, что сотрудниками ФСБ совместно с коллегами из МВД и Росгвардии была пресечена деятельность 48 нелегальных оружейников в 18 регионах РФ. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия проводились в Москве, республиках Дагестан, Ингушетия, Мордовия, Северная Осетия — Алания, Удмуртия, Краснодарском, Красноярском и Хабаровском краях, Владимирской, Кемеровской, Липецкой, Новосибирской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Смоленской и Тверской областях.

В результате усилий силовиков из незаконного оборота было изъято 149 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, в том числе семь автоматов (АК-74, АКС-74У, АК-103), девять пистолетов-пулемётов («Кедр», ППС, ППШ, МР-40), 67 карабинов, винтовок и ружей (М-16, Mauser, «Вепрь», «Мосина», СКС, «Тигр», ТОЗ, СВТ-40, ИЖ, «Сайга», «Белка»), 66 пистолетов и револьверов (Glock, кольт, Grand Power, Walther, АПС, ИЖ-71, ПМ, ТТ, Rec, Stalker, Supr, наган, «Страж», «Гроза», Star).

Кроме того, было конфисковано более 27 кг взрывчатых веществ (тротил, порох), шесть ручных гранат (Ф-1, РГД-5), 24 взрывателя и детонатора, 20 м огнепроводного шнура, свыше 12 тыс. патронов различного калибра. В общей сложности была прекращена деятельность 29 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.