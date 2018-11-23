Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Русские С-300 не остановили самолеты Израиля в Сирии
«Мы обеспечили перемирие»: как России и Турции удалось предотвратить гуманитарну...
Иностранным интернет-компаниям все объяснили
Ковтун рассказал про ОСОБЫЙ путь Украины! До слез! Вечер с Соловьевым от 21.11.1...
Главная / Политика

Задержан глава управления по работе с личным составом Минобороны - источник

23 ноября 2018, 00:39  •  63 • Политика
Задержан начальник ГУ по работе с личным составом Минобороны, сообщают источники в военном ведомстве России. Поводом для задержания стали подозрения в получении взяток.
В России задержан за взятки бывший глава ЦСКА и начальник главного управления по работе с личным составом Минобороны Михаил Барышев. Об этом сообщает источник в военном ведомстве.
Отмечается, что Барышева подозревают в получении взяток, связанных с проведением III зимних Всемирных военных игр в Сочи в 2017 году. Есть информация о как минимум трех эпизодах. Общую сумму взяток оценивают в более чем 20 миллионов рублей.
Сообщается, что информацию о взятках правоохранителям передал бывший заместитель Барышева по ЦСКА. В данный момент они оба являются фигурантами следствия по делу о коррупции.
Также имеются сведения, что Барышев был уволен из Минобороны на прошлой неделе. Другие источники утверждают, что Барышева отправили в отпуск и никаких решений по нему не принято.
«Барышева задержали по подозрению в трех эпизодах по получению взяток от коммерсантов на сумму более 20 миллионов рублей за обеспечение в проведении игр», - цитирует РБК слова источника в Минобороны России.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

63
Источник
Похожие новости
22 ноября 2018, 18:09
Большая пресс-конференция Путина может состояться 20 декабря, не исключили в Кремле
23 ноября 2018, 00:39
СМИ Порошенко льют на головы украинцев тонны пропагандистской дезинформации - олигарх Коломойский
22 ноября 2018, 21:24
Власти Подмосковья выступили за перенос спутниковых тарелок на крыши

23 ноября 2018, 00:39
«Власть не несёт ответственности»: Посол Украины дал ответ на требование Германии закрыть «Миротворец»
22 ноября 2018, 05:09
Для депутатов Госдумы составят методичку по подаркам на Новый год
22 ноября 2018, 05:09
США заявили, что армия ЕС должна стать дополнением к НАТО
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
23 ноября 2018, 00:24
«Огромный ангар, откуда доносится лай»: жители подмосковной деревни обвинили фермеров...
23 ноября 2018, 00:24
«Мы очень быстро перевооружаемся»: Россию включили в тройку сильнейших стран мира
23 ноября 2018, 00:39
«Власть не несёт ответственности»: Посол Украины дал ответ на требование Германии зак...
23 ноября 2018, 00:39
Миссия НАТО не увидела угрозы в появлении косовско-албанских вооруженных отрядов
23 ноября 2018, 00:39
СМИ Порошенко льют на головы украинцев тонны пропагандистской дезинформации - олигарх...
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
17 ноября 2018, 16:28
Обледеневший мocт
16 ноября 2018, 02:54
На Украине оправдались перед Западом за детские лагеря радикалов
19 ноября 2018, 15:24
«Третья мировая»: Путин возрождает базы СССР на Кубе
19 ноября 2018, 07:28
Вечер с Владимиром Соловьевым от 18.11.18
17 ноября 2018, 14:39
«Подумай про того, хто бухой спыть в окопи»: Замерзающие украинцы возмутились призывом активистов
22 ноября 2018, 01:54
Обострений не надо: Москва ответила Киеву и ЕС
21 ноября 2018, 12:09
Вашингтон: все пусть уйдут, а Россия останется
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.