Задержан глава управления по работе с личным составом Минобороны - источник

Задержан начальник ГУ по работе с личным составом Минобороны, сообщают источники в военном ведомстве России. Поводом для задержания стали подозрения в получении взяток.

В России задержан за взятки бывший глава ЦСКА и начальник главного управления по работе с личным составом Минобороны Михаил Барышев. Об этом сообщает источник в военном ведомстве.

Отмечается, что Барышева подозревают в получении взяток, связанных с проведением III зимних Всемирных военных игр в Сочи в 2017 году. Есть информация о как минимум трех эпизодах. Общую сумму взяток оценивают в более чем 20 миллионов рублей.

Сообщается, что информацию о взятках правоохранителям передал бывший заместитель Барышева по ЦСКА. В данный момент они оба являются фигурантами следствия по делу о коррупции.

Также имеются сведения, что Барышев был уволен из Минобороны на прошлой неделе. Другие источники утверждают, что Барышева отправили в отпуск и никаких решений по нему не принято.