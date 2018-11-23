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Задержан глава управления по работе с личным составом Минобороны - источник
23 ноября 2018, 00:39 • 63 • Политика
Задержан начальник ГУ по работе с личным составом Минобороны, сообщают источники в военном ведомстве России. Поводом для задержания стали подозрения в получении взяток.
В России задержан за взятки бывший глава ЦСКА и начальник главного управления по работе с личным составом Минобороны Михаил Барышев. Об этом сообщает источник в военном ведомстве.
Отмечается, что Барышева подозревают в получении взяток, связанных с проведением III зимних Всемирных военных игр в Сочи в 2017 году. Есть информация о как минимум трех эпизодах. Общую сумму взяток оценивают в более чем 20 миллионов рублей.
Сообщается, что информацию о взятках правоохранителям передал бывший заместитель Барышева по ЦСКА. В данный момент они оба являются фигурантами следствия по делу о коррупции.
Также имеются сведения, что Барышев был уволен из Минобороны на прошлой неделе. Другие источники утверждают, что Барышева отправили в отпуск и никаких решений по нему не принято.
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