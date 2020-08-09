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Задержали троих россиян: в день выборов в Минске произошел новый скандал
09 августа 2020, 16:35 • 165 • Политика
Мужчин скрутили прямо на улице неизвестные в гражданской одежде
В день президентских выборов в Белоруссии задержали троих россиян. Мужчин положили прямо на землю на Интернациональной улице в Минске.
Выяснилось, что задержанные оказались сотрудниками телеканала "Дождь" – два корреспондента и оператор. Около 11 человек в штатском скрутили журналистов, после чего увели их в неизвестном направлении. Проезжающие мимо сотрудники полиции никак не отреагировали на происходящее.
Факт задержания россиян подтвердили и на самом телеканале.
Сообщается, что журналистов забрали после того, как они решили взять интервью представительницы штаба Виктора Барбарико, которого не допустили к президентским выборам, Марии Колесниковой. Также она является соратницей соперницы Лукашенко на этих выборах Светланы Тихановской.
Сегодня из Белоруссии сбежала жена экс-кандидата в президенты Вероника Цепкало.
Трансляция, как проходят выборы в Белоруссии доступна по ссылке.
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