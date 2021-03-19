Задержали прямо на трассе: СМИ сообщили о деталях поимки "пророссийских шпионов" в Болгарии

Болгарские СМИ сообщили о деталях поимки "пророссийских шпионов" в Болгарии. Как сообщили журналисты, задержания были даже на трассе.

По данным телеканала bTV Новините, в Болгарии силовики арестовали несколько человек по подозрению в шпионаже в пользу России. Отмечается, что операция была проведена сотрудниками службы национальной безопасности Болгарии и МВД страны.

В рамках спецоперации на выезде из столицы Болгарии Софии по трассе "Тракия" сотрудники правоохранительных органов проверяли документы у всех водителей. Именно там полицейские смогли арестовать одного из подозреваемых.

По словам журналистов, подозреваемые могут быть государственными служащими с доступом к секретной информации. Официального подтверждения информации о подобных задержаниях ещё не было.