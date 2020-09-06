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Задели за живое: Вучич ответил Захаровой

06 сентября 2020, 16:35  •  153 • Политика
Александр Вучич. Фото: Predrag Milosavljevic/ Global Look Press/www.globallookpress.com
Глава Сербии напомнил, что Сербия - единственная страна, которая не ввела санкции против России
Президент Сербии Александр Вучич осудил пост официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая отреагировала на визит государственной делегации Сербии в столицу Соединенных Штатов.
На своей странице в "Фейсбуке" Захарова выложила противоречивый, по мнению ряда пользователей, пост. Официальный представитель МИД РФ опубликовала снимок главы Сербии, который сидит напротив Дональда Трампа и прикрепила к фото кадр из фильма "Основной инстинкт".
"Я ей отвечать не буду", – в ответ на это заявил Вучич, отметив, что таким образом Мария Захарова продемонстрировала свой "примитивизм и невоспитанность". Судя по всему, шутка все же задела его за живое.
Политик также добавил: ему жаль, что она позволила себе такое поведение.
"Я и там защищал наши отношения с РФ, и там я отказался подписать, что будем покупать сжиженный природный газ (в США), который в 2,5 раза дороже, что было в первоначальном документе", – цитирует сербского лидера РИА "Новости".
Напомним, что сербская делегация совершила визит в США, в ходе которого было подписан договор об экономическом сотрудничестве между Косово и Сербией.
К слову, такая "шутка" со стороны Марии Захаровой серьезно обидела сербов.

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