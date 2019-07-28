Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Молдова по примеру Беларуси будет тоже бороться с нацизмом
Есть такая профессия - Макрона защищать (фильм-интервью)
Это не народ
В Госдуме признали: с этими торгашами во власти мы ничего не достигнем
Главная / В России

Задел линии электропередачи: что известно о крушении легкомоторного самолёта в Подмосковье

28 июля 2019, 02:24  •  22 • В России
В Подмосковье легкомоторный самолёт-амфибия задел линии электропередачи и разбился. В результате аварии погибли два человека, находившиеся на борту. Самолёт извлекли из воды и направили на экспертизу в один из подмосковных портов. Следственный комитет возбудил уголовное дело, а транспортная прокуратура приступила к проверке.
 
© МЧС России РИА Новости
 

Возбуждено уголовное дело по факту крушения легкомоторного самолёта в Подмосковье. Об этом сообщили в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте (ММСУТ) Следственного комитета России.

«По факту крушения самолёта в Серпуховском районе Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц»)», — приводит РИА Новости слова старшего помощника руководитея ММСУТ Елены Марковской.

По её словам, самолёт-амфибия вылетел с аэродрома Дракино и потерпел крушение около 12:55 мск, задев линии электропередачи. Авария произошла в районе деревни Подмоклово Серпуховского района Подмосковья.

Воздушное судно упало в Оку, погибли два человека. На месте аварии работает следственная группа.

Ранее стало известно, что самолёт извлекли из реки при помощи плавучего крана и погрузили на баржу. Из гидросамолёта извлекли тела двух погибших. Воздушное судно планируется доставить в порт Серпухова, где пройдут необходимые следственные действия.

Проверку инцидента также начали в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре.

«В связи с данным происшествием Московской прокуратурой по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте проводится проверка», — говорится в сообщении ведомства.

Инциденты с легкомоторными самолётами

В 2019 году произошёл ряд других инцидентов с участием легкомоторных самолётов.

В июле в Чечне, в станице Новощедринской, на жилой дом упал легкомоторный самолёт Ан-2, который выполнял сельхозработы. По имеющейся информации, судно задело линию электропередачи. В результате инцидента пострадали пять человек, в том числе пилот самолёта. Из-за аварии было нарушено энергоснабжение нескольких населённых пунктов.

До этого в июне на границе Башкирии и Пермского края аварийно сел легкомоторный самолёт, на борту которого находились два гражданина Франции. Пилот сумел благополучно посадить судно на землю. Причиной экстренной посадки стало падение давления масла в двигателе.

В том же месяце в Подмосковье, в городском округе Солнечногорск, жёсткую посадку совершил самолёт «Вильга-35». Пострадали двое. Правоохранительные органы уточнили, что воздушное судно не имело плана полёта и не уведомило о нём органы организации воздушного движения.

На страницу галереи

В мае в районе села Бряндино в Чердаклинском районе Ульяновской области потерпел крушение самодельный легкомоторный самолёт. В результате аварии погибли создатель воздушного судна и пилот, мужчина 1954 года рождения.

До этого в Приютненском районе Калмыкии легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку. Инцидент произошёл в районе 40-го километра трассы Элиста — Минводы. Из двоих находившихся на борту один был доставлен в больницу, второй не пострадал.

На аэродроме Калинка неподалёку от Хабаровска в апреле разбился учебно-тренировочный самолёт Як-18 «Тунгус». Погибли находившиеся на борту президент Федерации авиационного спорта Дальнего Востока Владимир Левшин и владелец самолёта Сергей Ланкин, оба были опытными пилотами. По разной информации, причиной ЧП могла стать неисправность или ошибка самих лётчиков.

В том же месяце легкомоторный самолёт упал в Отрадненском районе Кубани. Пилот был госпитализирован в состоянии средней тяжести.

В марте неподалёку от Вологды, в районе озера Кубенского, потерпел крушение лёгкий самолёт «Птенец-2П». Пилот скончался от полученных травм по пути в больницу. Сообщалось, что причиной крушения могла стать неисправность двигателя. Кроме того, полёт проходил в условиях сильной метели.

В феврале в Коломенском городском округе разбился легкомоторный самолёт «Чайка С-72 Охотник», принадлежавший частному лицу. В результате инцидента погибли пилот и пассажир воздушного судна. Позднее следствие выяснило, что судно совершило вылет без согласования с органами воздушного управления.

В январе частный легкомоторный двухместный самолёт совершил вынужденную посадку в Звениговском районе Марий Эл. Судно приземлилось возле железнодорожных путей вне населённых пунктов. Находившиеся на борту пилоты получили травмы.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



22
Источник
Похожие новости
28 июля 2019, 00:54
Путин воздал почести экипажу погибшей советской подлодки
27 июля 2019, 00:24
Транспортная ответственность: Путин подписал законы об ужесточении наказания за нарушения при техосмотре
28 июля 2019, 00:54
Крестный ход канонической церкви в Киеве с мощами и чудотворными иконами собрал 300 тысяч человек
27 июля 2019, 13:24
«Позитивные вещи»: в Крыму отреагировали на обращение к Зеленскому запустить поезда на полуостров
27 июля 2019, 21:39
Перемен надо ждать, когда на улицу выходят скучные взрослые
27 июля 2019, 00:24
«На существующих условиях»: Россия предложила Украине продлить контракт по транзиту газа на год
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 июля 2019, 03:54
"Люстрировать запросто": Военный эксперт предупредил, что грозит швырнувшему землю из Дебальцева Трюхану
27 июля 2019, 03:54
Американский "убийца субмарин" пошёл на хитрость при приближении к базе ВМФ России в САР
24 июля 2019, 17:24
ФБР пыталось выкрасть черные ящики малазийского боинга перед вторжением в Донбасс - Zero Hedge
23 июля 2019, 05:39
"Это будет опасным для Европы": Результаты выборов в Верховную раду испугали немецкие СМИ
24 июля 2019, 04:09
МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за акции протеста
26 июля 2019, 05:09
Скандал в Молдове: Украина продавала ИГИЛ* молдавские ракеты
24 июля 2019, 01:09
В Европе назвали Украину угрозой газовому партнёрству: От Киева потребовали заплатить по долгам
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.