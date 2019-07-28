Задел линии электропередачи: что известно о крушении легкомоторного самолёта в Подмосковье

В Подмосковье легкомоторный самолёт-амфибия задел линии электропередачи и разбился. В результате аварии погибли два человека, находившиеся на борту. Самолёт извлекли из воды и направили на экспертизу в один из подмосковных портов. Следственный комитет возбудил уголовное дело, а транспортная прокуратура приступила к проверке.

Возбуждено уголовное дело по факту крушения легкомоторного самолёта в Подмосковье. Об этом сообщили в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте (ММСУТ) Следственного комитета России.

«По факту крушения самолёта в Серпуховском районе Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц»)», — приводит РИА Новости слова старшего помощника руководитея ММСУТ Елены Марковской.

По её словам, самолёт-амфибия вылетел с аэродрома Дракино и потерпел крушение около 12:55 мск, задев линии электропередачи. Авария произошла в районе деревни Подмоклово Серпуховского района Подмосковья.

Воздушное судно упало в Оку, погибли два человека. На месте аварии работает следственная группа.

Ранее стало известно, что самолёт извлекли из реки при помощи плавучего крана и погрузили на баржу. Из гидросамолёта извлекли тела двух погибших. Воздушное судно планируется доставить в порт Серпухова, где пройдут необходимые следственные действия.

Проверку инцидента также начали в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре.

«В связи с данным происшествием Московской прокуратурой по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте проводится проверка», — говорится в сообщении ведомства.

Инциденты с легкомоторными самолётами

В 2019 году произошёл ряд других инцидентов с участием легкомоторных самолётов.

В июле в Чечне, в станице Новощедринской, на жилой дом упал легкомоторный самолёт Ан-2, который выполнял сельхозработы. По имеющейся информации, судно задело линию электропередачи. В результате инцидента пострадали пять человек, в том числе пилот самолёта. Из-за аварии было нарушено энергоснабжение нескольких населённых пунктов.

До этого в июне на границе Башкирии и Пермского края аварийно сел легкомоторный самолёт, на борту которого находились два гражданина Франции. Пилот сумел благополучно посадить судно на землю. Причиной экстренной посадки стало падение давления масла в двигателе.

В том же месяце в Подмосковье, в городском округе Солнечногорск, жёсткую посадку совершил самолёт «Вильга-35». Пострадали двое. Правоохранительные органы уточнили, что воздушное судно не имело плана полёта и не уведомило о нём органы организации воздушного движения.

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В мае в районе села Бряндино в Чердаклинском районе Ульяновской области потерпел крушение самодельный легкомоторный самолёт. В результате аварии погибли создатель воздушного судна и пилот, мужчина 1954 года рождения.

До этого в Приютненском районе Калмыкии легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку. Инцидент произошёл в районе 40-го километра трассы Элиста — Минводы. Из двоих находившихся на борту один был доставлен в больницу, второй не пострадал.

На аэродроме Калинка неподалёку от Хабаровска в апреле разбился учебно-тренировочный самолёт Як-18 «Тунгус». Погибли находившиеся на борту президент Федерации авиационного спорта Дальнего Востока Владимир Левшин и владелец самолёта Сергей Ланкин, оба были опытными пилотами. По разной информации, причиной ЧП могла стать неисправность или ошибка самих лётчиков.

В том же месяце легкомоторный самолёт упал в Отрадненском районе Кубани. Пилот был госпитализирован в состоянии средней тяжести.

В марте неподалёку от Вологды, в районе озера Кубенского, потерпел крушение лёгкий самолёт «Птенец-2П». Пилот скончался от полученных травм по пути в больницу. Сообщалось, что причиной крушения могла стать неисправность двигателя. Кроме того, полёт проходил в условиях сильной метели.

В феврале в Коломенском городском округе разбился легкомоторный самолёт «Чайка С-72 Охотник», принадлежавший частному лицу. В результате инцидента погибли пилот и пассажир воздушного судна. Позднее следствие выяснило, что судно совершило вылет без согласования с органами воздушного управления.

В январе частный легкомоторный двухместный самолёт совершил вынужденную посадку в Звениговском районе Марий Эл. Судно приземлилось возле железнодорожных путей вне населённых пунктов. Находившиеся на борту пилоты получили травмы.