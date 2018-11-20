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Задай вопрос главному редактору «Комсомольской правды»!
20 ноября 2018, 15:39 • 59 • В России
Авторская передача главного редактора КП Владимира Сунгоркина и ведущего Александра Яковлева называется «Что будет». И говорят они в неё не только о том, что происходит сейчас, но и к чему вот это всё приведет в будущем.
Мы хотим узнать, что интересует вас, мы готовы сделать передачу по вашим заявкам!
Пишите свои вопросы главному редактору «Комсомольской правды» Владимиру Сунгоркину в комментариях ниже. Либо во время прямого эфира на WhatsApp и Viber (номер +7-967-200-97-02). Можете также позвонить по телефону 8-800-200-97-02 (звонок бесплатный для всех жителей России).
Смотрите видеотрансляцию из студии Радио "Комсомольская правда" в этой заметке, на нашем официальном канале в YouTube, слушайте радио на частоте 97,2FM в Москве, в одном из городов вещания, на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.
Владимир Сунгоркин. Программа Что будет . 20.11.2018.Обсуждаем главные события и строим прогнозы на будущее вместе с главным редактором Комсомольской правды Владимиром Сунгоркиным. Ведущий Александр Яковлев.
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