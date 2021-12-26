Задание для Зеленского: Бывший посол раскрыл "замысел Кремля"

Бывший посол Украины в США Валерий Чалый раскрыл "замысел Кремля". По его словам, президент России Владимир Путин дал задание для президента Украины Владимира Зеленского.

Бывший дипломат утверждает, что Путин якобы поставил Зеленскому ультиматум. Он готов встретиться со своим украинским коллегой только в том случае, если тот "уничтожит карьеру Петра Порошенко".

Это требование Путина для того, чтобы он согласился с Зеленским говорить. То есть для Путина Порошенко - это враг номер один,

- отметил Чалый, выступая в эфире телеканала "Украина 24".

Экс-посол признался, что у него нет никаких доказательств, однако он утверждает, что уверен в своей теории, так как слишком хорошо знает русских.

Напомним, что недавно против Порошенко впервые были выдвинуты обвинения по "угольному делу". Он подозревается в том, что разрешил поставки угля с неподконтрольной территории Донбасса. Отметим, что на Порошенко висит свыше десятка уголовных дел, но ни одно из них не было доведено до суда. Считается, что Зеленский боится его трогать, поскольку того поддерживают националисты и Запад.