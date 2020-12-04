Задачку от ЦРУ раскусили в два счёта: "Ребята, пора перестать играть в игры"

В Twitter-аккаунте ЦРУ задало задачку пользователям. Комментаторам на глазок предложили установить время суток, запечатленное на фото. Вариантов ответа предлагалось три: 07:00, 11:00 и 15:00.

Многие в два счета раскусили задачку: фонари на фото были включены. Это, предположили пользователи, прямо указывает, что на снимке раннее утро.

Однако некоторые не включились в игру, пользователи напрямую поинтересовались, почему ЦРУ не работает, а прохлаждается.

#TuesdayTrivia



Put your analysis skills to the test.



What time is it in the photo? — CIA (@CIA) December 1, 2020

Один из твиттерян настоятельно призвал спецслужбы не играть в игры, а "серьёзно заняться национальной безопасностью".

Впрочем, в ЦРУ это негодование проигнорировали, но поблагодарили участников обсуждения, признав, что большинство комментаторов верно угадали: правильный ответ - семь утра.