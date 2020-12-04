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Задачку от ЦРУ раскусили в два счёта: "Ребята, пора перестать играть в игры"
04 декабря 2020, 04:45 • 53 • В мире
Американское ЦРУ опубликовало в Twitter графическую загадку, предложив пользователям угадать, в какое время снято фото. Большинство комментаторов раскусили головоломку. Правда, некоторые выразили недоумение, почему спецслужбы играют в игрушки, а не защищают нацбезопасность.
В Twitter-аккаунте ЦРУ задало задачку пользователям. Комментаторам на глазок предложили установить время суток, запечатленное на фото. Вариантов ответа предлагалось три: 07:00, 11:00 и 15:00.
Многие в два счета раскусили задачку: фонари на фото были включены. Это, предположили пользователи, прямо указывает, что на снимке раннее утро.
Однако некоторые не включились в игру, пользователи напрямую поинтересовались, почему ЦРУ не работает, а прохлаждается.
Один из твиттерян настоятельно призвал спецслужбы не играть в игры, а "серьёзно заняться национальной безопасностью".
Впрочем, в ЦРУ это негодование проигнорировали, но поблагодарили участников обсуждения, признав, что большинство комментаторов верно угадали: правильный ответ - семь утра.
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