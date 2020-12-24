«Задачи по захвату плацдармов»: как новейший десантный корабль «Пётр Моргунов» усилит ВМФ России

Военно-морскому флоту РФ передали большой десантный корабль «Пётр Моргунов» проекта 11711. Торжественная церемония прошла на судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде. Корабль может принимать на борт 13 танков или более 30 бронетранспортёров и боевых машин пехоты, также предусмотрена возможность погрузки усиленного батальона морской пехоты. По мнению экспертов, крайне важная особенность судов проекта 11711 — возможность их дальнейшей модернизации.

В Калининграде 23 декабря состоялась церемония приёма в состав Военно-морского флота РФ новейшего большого десантного корабля (БДК) проекта 11711 «Пётр Моргунов». Об этом сообщает Минобороны России.

«В ходе церемонии был зачитан приказ главнокомандующего ВМФ России (адмирала Николая Евменова. — RT) о зачислении корабля в состав ВМФ. Адмирал Николай Евменов вручил командиру БДК «Пётр Моргунов» капитану 2-го ранга Вячеславу Соловьеву Андреевский флаг, который затем был освящён настоятелем Свято-Георгиевского кафедрального собора архимандритом Софронием и поднят на флагштоке корабля», — говорится в сообщении.

Как заявил Евменов на церемонии, БДК «Пётр Моргунов» является «ещё более совершенным по сравнению со своим предшественником, большим десантным кораблём «Иван Грен», по целому ряду характеристик».

«Мы идём в ногу со временем и научно-техническим прогрессом. Каждый последующий корабль этого проекта, а в настоящее время ещё два корабля строятся на стапелях завода «Янтарь», будет воплощать в себя новые, инновационные решения. Приём в состав БДК «Пётр Моргунов» ещё раз свидетельствует о том, что у нас успешно развёрнуто строительство кораблей крупного водоизмещения океанской зоны и идёт процесс оснащения этими кораблями российского флота», — сказал Евменов.

По словам главнокомандующего, строительство больших десантных кораблей проекта 11711 «позволяет говорить об ощутимом повышении возможностей десантно-высадочных средств ВМФ».

«Большой десантный корабль «Пётр Моргунов» существенно усилит надводную составляющую Северного флота и эффективность выполнения поставленных задач. Это особенно важно в связи с получением Северным флотом нового статуса. Экипаж на высоком уровне профессионализма обеспечил все этапы испытаний своего корабля и готов к выполнению своих обязанностей в составе флота», — подчеркнул Евменов.

Он также сообщил, что «Пётр Моргунов» в 2021 году «совершит переход к месту постоянной дислокации — на Северный флот».

Как сообщили в Минобороны, корабль назван в честь первого кавалера ордена Нахимова I степени — начальника береговой обороны Черноморского флота в годы Великой Отечественной войны генерал-лейтенанта Петра Моргунова.

Корабль был разработан ОАО «Невское проектно-конструкторское бюро», а построил его Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь».

«Пётр Моргунов» имеет водоизмещение 5 тыс. тонн, на нём размещено современное крановое оборудование, предназначенное для погрузки техники на судно. Кроме того, транспортировка технического оборудования может осуществляться через аппарель (платформа для высадки десанта на берег).

Корабль сможет принять на борт 13 танков или более 30 бронетранспортёров и боевых машин пехоты. Кроме того, предусмотрена возможность погрузки усиленного батальона морской пехоты.

Торжественная церемония приёма в состав Военно-морского флота РФ новейшего большого десантного корабля проекта 11711 «Пётр Моргунов»

© Министерство обороны РФ

Дальность плавания судна — до 4 тыс. миль, что «позволит ему выполнять задачи в дальней морской зоне». На борту «Петра Моргунова» также могут временно базироваться разные типы корабельных вертолётов.

Напомним, в ноябре во время госиспытаний экипаж этого десантного корабля «отработал задачу по уничтожению плавающей мины». Об этом сообщало российское Минобороны.

«В морских полигонах Балтийского флота экипаж корабля совместно с представителями промышленности выполнил стрельбы из 30-мм артиллерийского комплекса АК-630М по условной плавающей мине. В результате стрельб макет плавающей мины был успешно уничтожен огнём малокалиберной артиллерии», — отметили в ведомстве.

По данным оборонного министерства, на предыдущих этапах испытаний корабли и суда Балтийского флота «обеспечили артиллерийские стрельбы БДК по морским целям, а самолёты и вертолёты морской авиации флота произвели облёт корабля, имитируя действия средств воздушного условного противника на различных скоростях, высотах и дистанциях». Эти манёвры нужны были в том числе для проверки радиотехнического вооружения корабля и радиолокационных станций комплексов ПВО, а также для выполнения стрельб по воздушным целям, заявили в Минобороны.

Десантный проект

Стоит отметить, что «Пётр Моргунов» — второй по счёту корабль проекта 11711, ставшего, как отметили в Минобороны, «новейшим развитием проекта 1171, по которому в 1960—1970-е годы ПСЗ «Янтарь» построил серию из 14 кораблей».

Головным большим десантным кораблём проекта 11711 является «Иван Грен».

Это судно было включено в состав Военно-морского флота РФ в июне 2018 года.

Как сообщало тогда Минобороны, во время выходов в море и межбазовых переходов корабль продемонстрировал «хорошие мореходные качества и слаженную работу всех систем жизнеобеспечения».

«Итогом испытаний стало подтверждение полного соответствия его тактико-технических характеристик спецификационным данным технического проекта», — отмечалось в заявлении ведомства.

В апреле прошлого года в рамках проекта 11711 на судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде состоялась закладка следующих двух больших десантных кораблей проекта 11711 — «Василий Трушин» и «Владимир Андреев».

Как сообщало Министерство обороны, все десантные корабли проекта 11711 «предназначены для высадки десанта, перевозки техники и оборудования».

«На них могут поместиться 13 основных танков, 36 БТР или БМП либо 300 военнослужащих десанта. На вооружении стоят шестиствольные автоматические пушки калибра 30 мм. Длина корабля — 120 м, ширина — 16,5», — говорилось в сообщении ведомства.

«Гибкий инструмент»

Как отметил в комментарии RT военный эксперт Алексей Леонков, приёмка в состав ВМФ «Петра Моргунова» — показатель того, что «Россия успешно обновляет парк десантных кораблей, а военные выполняют программу перевооружения флота».

«Такое судно поможет решать крайне важные задачи. Корабли такого рода необходимы, поскольку к авиационным ударным группировкам в настоящее время изменяются требования: нужны мобильность, современные средства вооружения, чтобы в их составе можно было выполнять задачи по захвату плацдармов. И для этого требуются современные десантные корабли, такие как «Пётр Моргунов», «Иван Грен», — они выполняют данные установки», — сказал аналитик.

Как сообщил в разговоре с RT эксперт Академии военных наук Владимир Прохватилов, новейшие большие десантные корабли необходимы «для проецирования военной силы в отдалённые территории».

Военные ВМФ России и участники движения «Юнармия»

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© MOD Russia

«Я высоко оцениваю усилия российских военных в этом направлении. Мы строим то, что нам надо. России, безусловно, нужен сбалансированный военно-морской флот, и большие десантные корабли — одно из важнейших звеньев такого флота», — отметил он.

Новейшие десантные корабли проекта 11711 призваны выполнять задачи, которые будут ставиться перед экспедиционными силами ВМФ РФ, пояснил Леонков.

«При этом учитываются различного рода сценарии. Но главное для этих судов — не просто высадить десант, но и оказать ему огневую поддержку. Понятно, что в составе экспедиционных сил будут не только корабли проекта 11711, но и другие современные корветы, фрегаты, которые сейчас поступают на вооружение ВМФ России», — сообщил аналитик.

Военный эксперт, директор по развитию Фонда содействия технологиям XXI века Иван Коновалов, в свою очередь, заявил, что корабли проекта 11711 — это «то, что сейчас необходимо российскому флоту».

«Очень отрадно наблюдать, как развиваются наши военно-морские силы. «Пётр Моргунов» и другие корабли проекта станут незаменимыми в боевых операциях на отдалённых театрах военных действий», — отметил он.

Леонков же добавил, что крайне важная особенность кораблей проекта 11711 — возможность их дальнейшей модернизации.

«Россия не будет просто создавать корабль с фиксированными функциями на десятилетия, чтобы он ходил в одной и той же комплектации. Цель — менять эту комплектацию, исходя из текущих боевых задач. Таким образом, эти суда станут гибким инструментом в руках военачальников России, который будет способен решать задачи в ближней и дальней морской зоне», — заключил аналитик.