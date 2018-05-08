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Задачи нового кабинета

08 мая 2018, 20:39  •  34 • Аналитика

 

Национальные цели

Как «масштабные и амбициозные» оценил Владимир Путин во вторник в Госдуме, представляя кандидатуру Дмитрия Медведева, ориентиры, заданные в его указе от 7 мая «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». «Для их достижения необходима консолидация всего общества, значимый вклад каждого», — сказал глава государства. Он также подчеркнул, что реализация соответствующих нацпроектов и программ потребует «совместных слаженных усилий всех уровней и ветвей власти».

Президент подписал этот указ сразу после своей инаугурации. Программный документ принят «в целях осуществления прорывного научно-технологического и социально-экономического развития Российской Федерации, увеличения численности населения страны, повышения уровня жизни граждан, создания комфортных условий для их проживания, а также условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека».

Документ начинается с постановки «национальных целей», в их числе — повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году – до 80 лет), снижение в два раза уровня бедности; улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно, увеличение количества организаций, осуществляющих технологические инновации, до 50% от их общего числа, а также вхождение Российской Федерации в число пяти крупнейших экономик мира. Обеспечение темпов экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической стабильности, в том числе инфляции на уровне, не превышающем 4%.

Президент ставит задачи увеличить численность населения, повысить уровень жизни россиян и создать для них комфортные условия жизни, а также «условия и возможности для самореализации и раскрытия таланта каждого человека».

Ставится целый ряд целей в области здравоохранения, здорового образа жизни, улучшения медицинского обеспечения. России предстоит войти в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования. Даются показатели по жилью — ипотека со ставкой менее 8%, строительство не менее чем 120 млн кв. м в год, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30%.

Перечень экологических целей включает ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов, сокращение выбросов, очистку крупнейших озер и рек и создание не менее 24 новых особо охраняемых природных территорий.

Дорожная программа предусматривает 50-процентную долю хороших региональных дорог и значительное сокращение числа ДТП и смертности от них — в 3,5 раза, а к 2030 году — стремление к нулевому уровню смертности.

В науке должно обновиться не менее 50% приборной базы ведущих организаций НИР, создано не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня — на основе интеграции университетов и научных организаций и их кооперации с реальным сектором.

Предусмотрено утроение, по сравнению с 2017 годом, затрат на развитие цифровой экономики, использование госорганами преимущественно отечественного ПО, создание системы правового регулирования цифровой экономики.

Назван ряд мер в области культуры, включая развитие сети кинотеатров, ТЮЗов и поддержку добровольческих движений.

 

Несырьевой экспорт поедет по новым дорогам

В области малого и среднего предпринимательства — рост сектора (по количеству занятых) до 25 млн человек, упрощение налоговой отчетности при применении ККТ, упрощение доступа к льготному финансированию, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, а также создание нового режима налогообложения для самозанятых граждан.

Следует обратить внимание на раздел «Международная кооперация и экспорт». Им предусмотрено развитие несырьевой промышленности, а также переработки в сельском хозяйстве, сферы услуг с выходом на экспортный потенциал товаров и услуг в размере не менее 20% ВВП по соответствующим «конкурентоспособным секторам», которые предстоит сформировать. В абсолютных цифрах экспорт товаров несырьевых секторов должен составить 250 млрд долларов в год, в том числе машиностроения — 50 млрд долл., АПК — 45 млрд долл., сферы услуг — 100 млрд долл. в год (в настоящее время менее 200 млрд долл. в год).

Однополое образование, или Учителя-мужчины как вымирающий вид

Предусмотрена отмена избыточных требований при лицензировании экспорта и осуществлении валютного контроля и линейка финансовых инструментов поддержки экспорта (к 2021 году). А также — устранение логистических ограничений при экспорте товаров на всех транспортных путях, включая строительство и модернизацию пунктов пропуска через границу России. Будет увеличена мощность портов Дальневосточного, Северо-Западного, Волго-Каспийского и Азово-Черноморского бассейнов, но это уже в следующей части — инфраструктурной.

Ею предусмотрено строительство и модернизация российских участков автодорог на маршруте Европа — Западный Китай. Рост грузопотока по Северному морскому пути до 80 млн т, БАМа и Транссиба — в полтора раза, до 180 млн т. Половина внутренних авиарейсов полетит не через Москву. Будет развиваться скоростное и высокоскоростное железнодорожное сообщение между крупными городами.

Правительство должно представить до 1 октября — на рассмотрение Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам — национальные проекты по направлениям: демография; здравоохранение; образование; жильё и городская среда; экология; безопасные и качественные автомобильные дороги; производительность труда и поддержка занятости; наука; цифровая экономика; культура; малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы; международная кооперация и экспорт.

Эти задачи, или пректы, перечислил днем 8 мая и Дмитрий Медведев, выступая перед депутатами нижней палаты парламента РФ в качестве кандидата на пост главы российского правительства. Он сказал также и о необходимых на это деньгах: "Правительство по поручению Президента должно будет представить предложения по источникам финансирования поставленных в указе задач. По предварительным подсчётам (подчёркиваю – сугубо предварительным), объём средств будет увеличен на треть и составит в  ближайшие годы около 25 трлн рублей. То есть к запланированным раньше деньгам необходимо будет добавить не менее 8 трлн рублей. Причём, хотел бы подчеркнуть, это именно минимальный уровень. Если дополнительные доходы будут появляться, мы, конечно, найдём им применение", - цитирует его сайт премьер-министра РФ, в качестве которого Дмитрий Медведев был утвержден вскоре после этого выступления.

Итоги недели. Сажайте картошку, граждане!

Он также обещал не повышать НДФЛ и очень осторожно высказался по поводу повышения пенсионного возраста ("решение принимать необходимо, но конечно, принимать аккуратно, взвешенно").

 

Обогнать Германию

Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский отмечает важность разработки национального проекта в сфере жилья и городской среды. Он тесно перекликается с пунктом улучшения дорожной инфраструктуры и увеличения доли автодорог в регионах. Предполагается, что к 2024 году семьи со средним достатком смогут беспрепятственно приобретать качественное доступное жилье, преимущественно с помощью ипотеки, ее процент не должен быть выше 8%. На текущий момент такую ставку может дать Сбербанк и лишь некоторая часть банков, и то при определенных условиях, однако дальнейшая политика ЦБ по снижению ставки рефинансирования, а также работа правительства по созданию условий для стабильной сдачи не менее 120 млн кв. м жилья в год, в целом, должны дать соответствующие плоды к целевому году.

Он также считает, что важнейший фактор, влияющий на продолжительность жизни и здоровье населения – контроль охраны труда и соблюдение трудового законодательства, и отмечает наличие проблем в этой сфере.

Аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов резонно замечает, что правительству для  достижения поставленных целей придется в ближайшие шесть лет очень сильно потрудиться. Так, задача до 2024 года Россия войти в 5-ку крупнейших экономик мира выглядит достаточно амбициозной. Сейчас по подсчетам и МВФ, и Всемирного Банка, наша страна находится на 6-м месте, уступая Китаю, США, Индии, Японии и Германии. Но если от Китая мы отстаем сильно (разница в 5,7 раза), то отставание от Германии минимальное и оно вполне может быть нивелировано, особенно при условии, что нефть вернется к отметкам выше 85 долларов за баррель. С другой стороны, указывает аналитик, если посмотреть на значения ВВП на душу населения, то до Германии (43 269 долларов на душу) России (8 664 долларов) еще очень и очень далеко. Желательно было бы догнать и по этому показателю, говорит он.

«Анахронизм», которого так не хватает!

Помимо целей по макроэкономическим показателям, в указе много внимания отведено социальной политике государства, продолжает Антонов. Эту часть можно объединить в один общий блок, который говорит о том, что одной из ключевых целей работы государства на ближайшие 6 лет является улучшение качества жизни населения.

Но, отмечает эксперт, пока речь идет лишь о целях, конкретные механизмов, которые позволят их достигнуть, еще не разработаны. Достижение новых показателей предполагает кардинальное изменение проводимой государством социальной политики, считает он. По его мнению, они достижимы, так как урезание расходов в социальной сфере началось только в 2015 году, до того они постоянно росли во исполнение, кстати, майских указов 2012 года, и возвращение к этому росту вполне справедливо.

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