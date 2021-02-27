«Задачи исключительной сложности»: на что способны российские Силы специальных операций

Силы специальных операций (ССО) РФ успешно прошли сложный этап формирования и боевого слаживания. Об этом в своём видеообращении по случаю профессионального праздника военнослужащих заявил президент России Владимир Путин. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу также поздравил бойцов этих формирований, отметив, что они способны «выполнить задачи исключительной сложности в любой точке мира». ССО существуют с 2013 года и напрямую подчинены начальнику Генштаба ВС РФ. К заслугам этой структуры относят обеспечение безопасности сочинской Олимпиады и референдума в Крыму в 2014-м, успехи в борьбе с терроризмом в Сирии. По мнению экспертов, именно военнослужащие Сил специальных операций наиболее эффективно действуют против крупных международных террористических организаций, что наглядно продемонстрировала сирийская операция.

Президент РФ Владимир Путин поздравил военнослужащих Сил специальных операций (ССО) с профессиональным праздником. Глава государства отметил, что эти подразделения успешно прошли сложный этап формирования и боевого слаживания, «опираясь на уникальную школу отечественного спецназа».

«И сегодня мы можем с полным основанием сказать, что у России, у наших Вооружённых сил есть уникальные возможности для решения задач особой важности и сложности, есть закалённые, испытанные бойцы, готовые действовать в нестандартной обстановке в любой точке мира, если этого требуют интересы Родины и её безопасности», — подчеркнул Путин.

В свою очередь, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в наши дни Силы специальных операций (ССО) эффективно обеспечивают защиту России, в том числе от угроз международного терроризма. Такая оценка деятельности этого формирования приводится в тексте приказа №100, размещённом на сайте военного ведомства.

«Военнослужащие Сил специальных операций — это профессионалы высочайшего уровня, мастерски владеющие новейшими системами вооружения, действующие всегда чётко и слаженно, способные выполнить задачи исключительной сложности в любой точке мира», — говорится в документе, опубликованном в честь Дня ССО.

Дата профессионального праздника военнослужащих Сил специальных операций связана с событиями семилетней давности в Крыму. 27 февраля 2014 года так называемые «вежливые люди» взяли под контроль ключевые административные здания автономной республики, обеспечив безопасность проведения референдума о воссоединении полуострова с Россией.

«Нивелировать превосходство противника»

Создание Сил специальных операций началось после конфликта в Южной Осетии, вспыхнувшего в августе 2008 года, когда агрессии грузинских войск подверглись российские миротворцы и гражданское население республики. Формирование этой структуры было завершено в 2013 году.

«Мы создали Силы специальных операций и готовим их к применению не только на территории страны, но и за её пределами. Ход их боевой подготовки непрерывно отслеживается дежурной сменой Центра (оперативного управления ВС РФ. — RT)», — рассказал в марте 2013 года начальник Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов, которому напрямую подчинены ССО.

Военнослужащие ССО ведут огонь из миномёта

© Министерство обороны РФ

С точки зрения Герасимова, функционирование Сил специальных операций даёт России возможность широко осуществлять «асимметричные действия, позволяющие нивелировать превосходство противника в вооружённой борьбе». Об этом начальник Генштаба написал в статье «Ценность науки в предвидении», ранее опубликованной в журнале «Военно-промышленный курьер».

В состав ССО вошли формирования армейского спецназа разных видов и родов отечественных ВС. Новая структура призвана выполнять особо сложные задачи, связанные главным образом с разведывательно-диверсионной деятельностью в тылу противника.

Помимо борьбы с терроризмом и ликвидации командиров бандформирований, спецназовцы способны проводить нейтрализацию средств ядерного нападения, нарушать работу комплексов ПВО противника, крупных транспортных узлов и систем материально-технического обеспечения, а также осуществлять защиту высокопоставленных лиц.

В беседе с RT военный эксперт Юрий Кнутов подчеркнул, что ключевые преимущества ССО перед существовавшими до этого аналогичными структурами заключаются в централизации системы управления, повышении скорости реакции на угрозы, унификации вооружений и методов боевой подготовки.

«У нас ещё с советских времён на высоком уровне развиты спецподразделения, способные эффективно действовать на территории противника без поддержки основных сил. Однако с течением временем и на основании зарубежного опыта стало понятно, что их необходимо подчинить единому центру управления», — пояснил Кнутов.

В арсенал ССО входят самые современные средства боевой экипировки, различные виды стрелкового оружия, в том числе бесшумного, противотанковые системы, миномёты, беспилотники, комплексы разведки, управления и связи (КРУС). Также спецназовцы используют транспортную и ударную авиацию.

В комментарии RT руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов подчеркнул, что уровень развития отечественной оборонной промышленности позволяет оснащать Силы специальных операций компактными и эффективными вооружениями.

«Технически российские спецназовцы оснащены очень хорошо. Через их руки проходят все самые современные модели вооружений. Постоянно совершенствуется экипировка — она должна позволять военнослужащему ССО десантироваться и передвигаться с оружием, боеприпасами, средствами связи и радиоэлектронной борьбы», — рассказал Михайлов.

«Не оставляют шансов террористам»

Первой миссией ССО считается обеспечение безопасности проведения зимней Олимпиады в Сочи. После крымских событий 2014 года Силы специальных операций РФ приняли активное участие в сирийской кампании, где они занимались разведкой, целеуказанием, разнообразными диверсиями в тылу противника, включая уничтожение главарей бандформирований.

Как отмечается в материалах Минобороны РФ, высокий уровень тактико-специальной подготовки, отличное знание местной специфики и уникальное вооружение позволили спецназовцам скрытно действовать по всей территории Сирии.

Российский спецназовец ведёт прицельную стрельбу из пулемёта

© Министерство обороны РФ

«В ходе прямых боестолкновений с противником офицеры ССО успешно отражают контратаки террористов, зачастую на порядок превосходящих их по численности. Грамотными действиями в обороне военнослужащие Сил специальных операций не оставляют шансов террористам даже в случае применения ими смертников на автомобилях и бронетехнике, начинённых взрывчаткой», — говорится на сайте военного ведомства.

В частности, широкую известность получил подвиг российских спецназовцев в окрестностях сирийского города Акербат. В августе 2017 года небольшой отряд ССО на двух автомобилях прибыл на высоту, находившуюся под контролем правительственных войск САР. Бойцы должны были обеспечить целеуказание для авиации ВКС.

Однако их позиция подверглась внезапному нападению значительно превосходящих сил бандформирований. Вскоре в ожесточённом бою с десятками террористов получили ранения почти все российские военнослужащие. В этот момент боевую работу полностью взял на себя ефрейтор Денис Портнягин, которому удалось остаться невредимым.

Благодаря своему профессионализму и отваге уроженец Саратовской области отразил несколько атак противника, уничтожив свыше десятка боевиков. Когда у ефрейтора вышел из строя пулемёт, он начал отбиваться с помощью ручных гранат. Портнягин продолжал сопротивление, несмотря на отчаянную ситуацию и попадание вражеской пули в его шлем.

«Когда возникла опасность их (спецназовцев. — RT) захвата, пленения, он просто приготовился к подрыву, чтобы не попасть в руки боевиков. Больше того — вызвал практически огонь на себя», — рассказал историю подвига Портнягина президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Андрею Кондрашову.

При этом все спецназовцы, принявшие бой под Акербатом, остались живы. Им на подмогу прибыл другой отряд ССО и авиация. В результате силы террористов были рассеяны, а Портнягин за проявленное мужество удостоился звания Героя России.

В мае того же 2017 года в Сирии произошёл ещё один драматичный эпизод с участием Сил специальных операций. Находясь в провинции Алеппо, 16 российским авианаводчикам пришлось почти двое суток отражать атаки террористов «Джабхат ан-Нусры»*.

Несмотря на высокую плотность вражеского огня, бойцам удалось уничтожить начинённый взрывчаткой БМП, танк и так называемый «шахид-мобиль». Из этого сражения российские спецназовцы вышли без потерь.

На сегодняшний день официально известно о гибели в Сирии только одного бойца Сил специальных операций. Трагический инцидент произошёл 17 марта 2016 года под Пальмирой. В тот день совершил подвиг старший лейтенант Александр Прохоренко, также выполнявший задачи по наведению российской авиации на объекты террористов.

Военнослужащие соединения специального назначения

РИА Новости

© Константин Морозов

Отряд сирийских войск, в составе которого он находился, попал в окружение боевиков «Исламского государства»**. Вступив в неравное сражение и не желая сдаваться в плен, 25-летний офицер вызвал огонь авиации на себя. Указом президента РФ старший лейтенант был удостоен звания Героя России посмертно.

«Именно самоотверженности таких людей, как Прохоренко и других военнослужащих ССО, мы обязаны успехам в борьбе с террористическим интернационалом. По закону РФ имеет право держать в секрете информацию о специальных операциях, но я уверен, что российские бойцы совершили десятки, а может, и сотни героических поступков», — подчеркнул Кнутов.

Александр Михайлов считает, что сирийская операция стала непростым экзаменом для российских спецподразделений. Однако результаты деятельности солдат и офицеров ССО в арабской республике позволяют сделать вывод, что свою работу они выполнили «на отлично», полагает эксперт.

«Сирия показала, что в Силах специальных операций служат высококвалифицированные специалисты, хорошо знакомые со спецификой театра военных действий. Это не просто великолепные бойцы, безупречно владеющие оружием, но и очень находчивые люди, способные взаимодействовать с местным населением и союзными войсками», — подчеркнул Михайлов.

* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.