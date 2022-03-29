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Задачи госважности - всегда риск для жизни: Кадыров рассказал о ранении командира из Чечни

29 марта 2022, 22:55  •  106 • Политика
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о ранении и самочувствии командира Руслана Геремеева. Политик отметил, что задачи государственной важности - всегда риск для жизни.
Бойцы из Чечни под руководством Геремеева участвуют в освобождении Мариуполя от нацистов. Им удалось отбить здание городской администрации.
Вскоре после этого во время боя Геремеев был ранен. Он госпитализирован, жизни командира ничего не угрожает.
"Решение боевых задач государственной важности всегда сопряжено с риском для жизни. Несмотря на это, наши военнослужащие с честью выполняют свой долг", - написал Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале.
По словам главы Чечни, Руслан Геремеев идёт на поправку и, как только позволит здоровье, вернётся в строй. Кадыров добавил, что командир отличается стойкостью и высоким боевым духом. Это настоящий воин и истинный патриот Отечества.
Кадыров пожелал Геремееву скорейшего выздоровления и поблагодарил за героизм, мужество и отвагу.
"Благодаря таким смелым и отважным воинам, как Руслан, наши Вооружённые силы справятся с любой угрозой, обеспечат мир и безопасность России", - заключил глава Чеченской Республики.

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