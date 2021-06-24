Задачей главного «оппозиционера» была смена власти на Украине, но он «то ли не смог, то ли не захотел»

Продолжаются обыски у «ближнего круга» главы «Оппозиционной платформы – За жизнь» - сегодня силовики навестили тёщу Медведчука. Пока глава ОПЗЖ сидит под домашним арестом, его окружение, фактически, выведено из игры. При этом «оппозиционеры», похоже, смирились, и не пытаются оказывать сопротивления, а часть фракции под руководством Сергея Лёвочкина и Вадима Новинского уже вовсю наводит мосты со «слугами народа». Фактически, единственной условно пророссийской политической силе приходит конец.

В Кремле рассчитывали, что Медведчук поведёт игру против «слуг» и Зеленского остро, на грани возможного. Потому всячески подкармливали ОПЗЖ – выгодными контрактами, полезными связями и т.п. Но Медведчук не оправдал ожиданий – «то ли не смог, то ли не захотел», как выразился член фракции ОПЗЖ Нестор Шуфрич. В свою очередь, власти не упустили возможности показательно расправиться с наиболее опасным из системных оппозиционеров – и сделали это блестяще. На сегодняшний день фракция Медведчука фактически полностью подконтрольна «слугам народа».

Вообще-то ОПЗЖ задумывалась, как некий конгломерат политической партии и общественной организации. Задачей общественников была мобилизация противников курса, проводимого на Украине последние 7 лет. Политики же, в свою очередь, должны были стать «передним краем» сопротивления и возглавить протест, вплоть до силового сценария, а вовсе не просиживать штаны от кутюр на заседаниях Рады. Итог – никакого сопротивления, тем более, силового, люди Медведчука не смогли оказать «слугам» в принципе. И даже неожиданная мобилизация в ряды ОПЗЖ Ильи Кивы (вчерашнего радикального националиста с опытом карателя) в качестве штатного партийного вышибалы, ситуацию не изменила. Мало того, фракция даже не смогла защитить свои собственные телеканалы – Зеленский их просто закрыл, мобилизовав для этого Совет безопасности. Ответом могли бы стать массовые выступления в регионах с наибольшей народной поддержкой – в частности, в Харькове и Одессе. Вплоть до силовых акций. Едва ли у Киева нашлось бы, чем ответить. Но Медведчук оказался и на это неспособен – а, может, не захотел идти до конца, предпочтя сохранить хотя бы часть нажитого добра.

Таким образом, даже фантомной оппозиции на сегодняшний день на Украине нет. Но её всё ещё можно создать – ведь порядка 40 процентов пророссийского (не условно, а фактически!) электората никуда не делись. И сделать это несложно – например, припомнив успешный крымский опыт 1992-1994 годов. Технологии отработанные и эффективные, ничего нового не нужно придумывать – только действовать, а не пытаться, как принято на Украине, обо всём втихаря договориться. Возможностей уйма – от мобилизации правительства в изгнании (Азаров, Захарченко и др.) до подключения лояльных Москве политиков и общественников непосредственно на Украине (Лукаш, Монтян и др.) Люди, выходившие в 2014-м на улицы и скандировавшие «Россия! Россия!» никуда не делись, ни в Одессе, ни в Харькове, ни даже в Киеве. Просто с ними нужно работать – и не так, как это делал оказавшийся на задворках большой политики Медведчук.