«Задача достижения устойчивого мира по-прежнему актуальна»: как в Москве прошли переговоры по ситуации в Афганистане

Россия призывает талибов* сформировать инклюзивное правительство в Афганистане, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи с представителями движения в Москве. Как подчеркнул министр, российская сторона также обратилась к талибам с призывом препятствовать использованию территории Афганистана как плацдарма для действий против соседних стран. Как отметил спецпредставитель российского президента по Афганистану Замир Кабулов, международное признание власти движения может наступить, когда оно будет оправдывать ожидания мирового сообщества. Между тем представители «Талибана» заявили, что конференция в Москве прошла в позитивном ключе.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия призывает талибов сформировать инклюзивное правительство с участием всех политических сил.

«Задача достижения устойчивого мира в Афганистане по-прежнему актуальна», — сказал министр на открытии третьего заседания московского формата по ситуации в Афганистане. Как отметили в МИД, в заседании участвовали спецпредставители или должностные лица России, Китая, Пакистана, Ирана, Индии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, а также высокопоставленная делегация движения талибов*.

Лавров подчеркнул, что залог успешного решения этой задачи в Москве видят в формировании «по-настоящему инклюзивного правительства, которое должно в полной мере отражать интересы всех не только этнических, но и политических сил страны».

По словам министра, в ходе встречи, в частности, обсуждалось соблюдение прав и свобод граждан Афганистана.

«Поддержка народных масс, разумеется, связана с грамотной социальной политикой, соблюдением основных прав и свобод граждан. Мы подробно об этом говорили с делегацией движения талибов только что, перед открытием встречи», — сказал Лавров.

Министр также заявил, что Москва призывает движение талибов препятствовать использованию территории Афганистана как плацдарма для действий против соседних стран.

«Строго следовать линии на недопущение использования территории Афганистана кем-либо против интересов третьих стран, прежде всего, конечно, против непосредственных соседей Афганистана, стран Центральной Азии, наших друзей и союзников», — сказал глава российского МИД.

Кроме того, по мнению Лаврова, центральную роль в урегулировании ситуации в Афганистане должна играть ООН.

«Убеждены, что центральную координирующую роль в консолидации международных усилий на афганском направлении должна играть Организация Объединённых Наций», — отметил Лавров.

Он выразил надежду, что обнародованный по итогам переговоров в Москве коллективный призыв стран — участниц московского формата к руководству и всем членам ООН будет услышан.

Подводя итоги встречи, спецпредставитель российского президента по Афганистану Замир Кабулов отметил, международное признание власти движения может наступить, когда оно будет оправдывать ожидания мирового сообщества.

Представители талибов отметили, что встреча московского формата прошла в позитивном ключе. Как рассказал RT Arabic представитель политического офиса «Талибана» в Дохе Мохаммад Анас Хакани, конференция была «весьма плодотворной» для нового правительства Афганистана на данном этапе.

«Встреча была очень позитивной, поскольку все государства, участвовавшие в ней, пообещали, что окажут необходимую гумпомощь и политическую поддержку афганскому народу и новому правительству. Мы рады этому и надеемся, что это будет хорошим сдвигом для дальнейшего этапа», — сказал Хакани.

Он заявил, что талибы привержены соглашению, согласно которому власти Афганистана не позволят использовать территорию республики против кого-либо или против безопасности какой-либо страны мира.

В «Талибане» также отметили, что движение делает «всё необходимое для обеспечения безопасности в стране».

Напомним, что ситуация в Афганистане дестабилизировалась после того, как сначала США, а затем и страны НАТО начали выводить свой военный контингент из республики. На фоне этих событий ожесточилось противостояние «Талибана» и афганских правительственных сил. В итоге талибам удалось получить контроль почти над всей территорией государства. Президент Афганистана Ашраф Гани впоследствии бежал из страны.

В середине октября Владимир Путин высказался о взаимодействии с правительством талибов. Российский лидер призвал «не торопиться» с признанием новых властей страны, отметив при этом необходимость диалога.

«Не нужно пока торопиться с официальным признанием талибов. Мы понимаем, что надо с ними взаимодействовать, но торопиться с этим тоже нельзя», — сказал Путин в ходе заседания Совета глав государств СНГ.

Путин обратил отметил, что «сформированное талибами переходное правительство не отражает, к сожалению, всей палитры афганского общества». При этом российский лидер обратил внимание на то, что в Афганистане объявлено о планах провести всеобщие выборы, в стране принимаются меры по возобновлению нормальной работы органов госуправления.

«Мы вместе в рамках СНГ будем, безусловно, отслеживать, чтобы эти обещания подкреплялись делами, следить за этим», — сказал президент.

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Говоря о ситуации в целом, Путин отметил, что текущая обстановка в Афганистане «несёт риски для Центральной Азии да и для всего пространства СНГ». Президент добавил, что только на севере Афганистана насчитывается около 2 тыс. боевиков ИГИЛ**.

«Их лидеры вынашивают планы по распространению своего влияния на центральноазиатские государства, на российские регионы, делают ставку на разжигание этноконфессиональных конфликтов и религиозной ненависти. Террористы стремятся проникать на территорию содружества, в том числе и под видом беженцев», — сказал Путин.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.