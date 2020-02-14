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«Задача — получить конкурентное преимущество»: США ввели санкции против трёх оборонных предприятий России

14 февраля 2020, 01:09  •  88 • В мире
Госдеп США внёс три российских предприятия ОПК в санкционные списки. Их обвиняют в «нарушении» запрета на поставки товаров, технологий или услуг, связанных с оружием массового поражения, в Иран, КНДР или Сирию. Ограничения касаются КБ приборостроения, НПО машиностроения и Кумертауского авиационного производственного предприятия. По мнению экспертов, введённые Вашингтоном санкции объясняются не приписываемыми организациям «нарушениями», а стремлением получить конкурентное преимущество на зарубежных рынках вооружения.
 
Reuters © РИА Новости
 

США ввели санкции против трёх российских предприятий. В заявлении американского Госдепа утверждается, что это связано с «нарушением» запрета Соединённых Штатов на поставки товаров, технологий или услуг, связанных с оружием массового поражения, в Иран, КНДР или Сирию.

В санкционные списки попали Конструкторское бюро приборостроения (КБП), Научно-производственное объединение машиностроения (НПОМ), Кумертауское авиационное производственное предприятие (КумАПП).

Ограничения подразумевают запрет на покупку любым американским министерством или ведомством товаров или услуг у этих предприятий, запрещён ввоз их продукции на территорию США. Санкции распространяются также на подразделения организаций и дочерние компании.

Эти ограничительные меры будут действовать два года, однако могут быть сняты по решению госсекретаря. На данный момент этот пост занимает Майк Помпео.

Ограничения относятся к экстерриториальным, так как накладываются в соответствии с американским законодательством в отношении физических и юридических лиц, не находящихся под юрисдикцией США и действующих вне её. Россия неоднократно выступала против подобной политики.

При этом объяснение Госдепа США, что указанные предприятия якобы причастны к распространению технологий оружия массового поражения, — это просто предлог для ввода санкций, убеждён член комитета по международным делам Государственной думы Антон Морозов.

«Данные предлоги для санкционных мер даже не подлежат обсуждению. Россия никогда не была замешана ни в чём подобном. Всё это относится к разряду фейковых обвинений, к которым мы уже привыкли», — сказал он RT.

Предприятия, подпавшие под санкции

Кумертауское авиационное предприятие входит в холдинг «Вертолёты России». До недавнего времени он занимался производством и ремонтом вертолётов типа Ка-226 (многоцелевой), Ка-27 (корабельный противолодочный), Ка-31 (вертолёт радиолокационного дозора) и Ка-32 (средний транспортный). В прошлом году в холдинге приняли решение перенести производство на другие предприятия. КумАПП же занято производством комплектующих для воздушной техники.

  • Архивное фото сборочного цеха ФГУП «Кумертауское авиационное производственное предприятие»
  • РИА Новости
  • © Михаил Фомичев

НПО машиностроения — это одно из ведущих российских ракетно-космических предприятий. Помимо него, в РФ только РКК «Энергия» занимается полным спектром ракетной и космической техники. НПОМ разработало и сдало на вооружение более 25 ракетных и ракетно-космических комплексов различного назначения.

Конструкторское бюро приборостроения также считается одним из крупнейших в ОПК России. Расположенное в Туле КБ разрабатывает высокоточное управляемое оружие для сухопутных войск, флота и авиации, а также систем ПВО, скорострельных пушек, боевого стрелкового оружия.

«Как головной разработчик сложных образцов вооружения, КБП координирует работу большого количества предприятий и организаций, включая институты Академии наук РФ, формирует идеологию и перспективы развития многих видов вооружения в государственном масштабе», — говорится на сайте конструкторского бюро.

Вводя санкции против этих предприятий, США намерены блокировать их возможности на зарубежных рынках вооружения, считает директор Института современного государственного развития политолог Дмитрий Солонников.

«Задача США сейчас — блокировать рост российского ВПК, закрыть дорогу российской продукции на международные рынки, получить там нерыночное конкурентное преимущество. Они пользуются своим доминированием в финансовых и юридических международных институтах и таким образом манипулируют борьбой спроса и предложения», — сказал он RT.

Политика санкций, которую ведут США, связана с недовольством Вашингтона политикой Москвы, считает доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян.

«США пытаются ввести санкции из-за того, что Россия не соответствует американским ожиданиям. На это не надо обращать внимание. Соединённые Штаты пытаются «объяснить», кто на самом деле виноват, что их политика в отношении Ирана и КНДР не привела к результатам, — якобы виновата Россия. Мы прекрасно понимаем, что США будут вводить против нас санкции по любому поводу», — отметил он в беседе с RT.

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