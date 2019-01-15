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«Задача — определить судьбу пропавших»: число погибших при взрыве в Шахтах увеличилось до двух

15 января 2019, 12:39  •  58 • В России
В Шахтах Ростовской области спасатели извлекли из-под завалов тело второго погибшего при взрыве газа в жилом доме. Судьба трёх жильцов пока остаётся неизвестной. Накануне семь человек были найдены живыми, им оказана медицинская помощь. Работы на месте ЧП продолжались всю ночь, и сотрудникам экстренных служб удалось ликвидировать опасность дальнейшего обрушения здания.
 
© Сергей Пивоваров / РИА Новости
 

Число погибших в результате взрыва газа в жилом доме города Шахты увеличилось до двух. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

«Число погибших увеличилось до двух. Найдена погибшая женщина, предположительно, из 72-й квартиры», — приводит ТАСС слова представителя ведомства.

Пока остаётся неизвестной судьба трёх человек. Кроме того, из-под завалов извлечены семеро пострадавших, двое из них госпитализированы, остальные получили помощь амбулаторно.

В понедельник, 14 января, в районе 06:00 в девятиэтажном жилом доме города Шахты произошёл взрыв бытового газа, в результате четыре квартиры (две на девятом и две на восьмом этажах) были полностью разрушены. По данным властей, в них на момент детонации могли находиться до 12 человек. Об этом журналистам 14 января рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«В зону взрыва попало четыре квартиры, в которых проживало 13 человек. Но буквально час назад поступила информация, что 14-летняя девочка не находилась в данный момент в своей квартире, об этом сообщили её родственники. Поэтому речь идёт о 12 людях, судьба четырёх на данный момент неизвестна», — сказал он.

Отмечается, что среди пострадавших — двухлетняя девочка, мать которой погибла при взрыве. Отец ребёнка также получил ранения. На данный момент врачи оценивают состояние девочки и её отца как удовлетворительное. 

«Рядом с ребёнком находится бабушка. По результатам проведённых обследований медики считают состояние девочки удовлетворительным. Губернатор поручил сделать всё возможное, чтобы облегчить её состояние», — говорится в сообщении администрации области.

Власти поддержат семью погибшей, подчеркнула уполномоченный по правам ребёнка в Ростовской области Ирина Черкасова.

«Во-первых, устанавливается круг родственников… Во-вторых, пока это всё будет восстановлено… и на период реабилитации… Конечно, им окажут помощь в жилищном вопросе. Бесконтрольно никто ничего не оставит», — приводит её слова РИА Новости.

Остальные жители дома и часть жителей прилегающей к нему пятиэтажки были эвакуированы. Общее число людей, которые были временно выселены, составило 163 человека. Власти организовали временные пункты размещения в расположенных поблизости школах и готовы предоставить порядка 115 гостиничных номеров.

«Всем обратившимся будут предоставлены места. Всего в гостиницах зарезервировано 115 номеров. Предложены они всем пострадавшим», — заявили в пресс-службе губернатора.

Голубев отметил, что с просьбой предоставить жильё в гостинице обратились более 30 человек. При этом те граждане, чьи квартиры в повреждённом доме будут признаны непригодными для проживания, будут обеспечены жильём за счёт бюджета.

«Для этого намерены использовать возможности федеральных программ и региональные средства. Муниципалитет уже занимается подбором жилья. Не исключён вариант, что область выделит деньги, а люди самостоятельно подберут жильё», — говорится в сообщении местных властей.

Кроме того, пострадавшим будут выплачены компенсации от 200 до 600 тыс. рублей, а семьям погибших 1 млн рублей.   

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«Повреждены 16 квартир»

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После взрыва серьёзного ремонта требует дом, где произошло ЧП. Кирпичное здание было построено в 1993 году. В нём находится 72 квартиры. В спасательном штабе отметили, что в результате взрыва были разрушены и повреждены в общей сложности 16 квартир.

«Повреждены 16 квартир, четыре из которых сильно разрушены», — приводит РИА Новости слова представителя штаба.

Кроме того, в ходе поисково-спасательных работ 14 января сохранялась угроза дальнейшего обрушения здания, в связи с чем работы были осложнены. Однако на данный момент сотрудники экстренных служб ликвидировали или укрепили представляющие опасность конструкции.

«Сейчас угрозы для поисковых работ мы не видим», — цитирует РИА Новости главу МЧС по области Вячеслава Бутко.

Комплекс «Стрела», который определит устойчивость конструкций, начнёт обследование здания во вторник, 15 января. 

«Стрела» вчера отработала частично. Сегодня с 09:00 будут идти работы по первому подъезду дома», — сказал Бутко.

При этом работы экстренных служб на месте взрыва газа в жилом доме продолжаются в круглосуточном режиме, отметил региональный министр.

«Работы продолжались круглосуточно, нужно было укрепить здание и провести обрушение строительных конструкций. Задачи на сегодня — продолжать поиски, определить судьбу ещё трёх человек», — сказал он.

По факту произошедшего 14 января взрыва Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

«Второе тяжёлое происшествие»

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31 декабря в Магнитогорске Челябинской области в многоэтажном доме произошёл взрыв газа, в результате погибли 39 человек.

Собственникам разрушенных квартир выплатят компенсации в размере 31,7 тыс. руб. за квадратный метр бывшего жилья. По факту взрыва СК ведёт следствие в рамках уголовного дела по ч. 3 ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в связи с авариями в Магнитогорске и Шахтах поручил своему заместителю Виталию Мутко проанализировать документацию и полномочия различных ведомств и организаций в сфере газификации.

«С учётом того, что это уже второе подобное тяжёлое происшествие за последнее время, нужно проанализировать и общую ситуацию, и нормативные документы по газоснабжению, включая документы в сфере надзора, посмотреть на обязанности тех, кто отвечает за соответствующие услуги, и на обязанности управляющей компании в этой сфере», — сказал глава российского правительства.

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