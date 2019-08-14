«Задача — красиво объяснить, в чём виновата Россия»: почему в США сообщили о нецелесообразности продления СНВ-III

Российские гиперзвуковые ракеты могут стать одной из причин, по которым Вашингтон откажется от продления договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений, заявил «анонимный высокопоставленный источник» в американской администрации. Он считает, что РФ нарушает взятые на себя обязательства, в связи с чем целесообразность каких-либо переговоров на тему СНВ-III сомнительна. Эксперты уверены, что такие сообщения — лишь попытка найти отговорку для своего нежелания сохранять ДСНВ.

Российские испытания гиперзвуковых ракет могут стать причиной отказа США продлевать Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). Как сообщил анонимный высокопоставленный источник в американской администрации, действия РФ ставят под сомнение целесообразность дальнейших переговоров.

«Попытки России разработать гиперзвуковую крылатую ракету вызывают вопросы по поводу целесообразности продления СНВ-III, который истекает в 2021 году, на пятилетний срок», — заявил источник Reuters.

По его словам, взрыв в Архангельской области в Белом доме однозначно связывают с разработкой таких ракет. При этом он признал, что Вашингтон не готов говорить о том, был ли произошедший взрыв ядерным, и называть его причины. Вместе с тем источник агентства высказал предположение, что инцидент может стать «значительным препятствием» для развития российской программы разработки такого оружия.

При этом в США тема возможного отказа Вашингтона от продления СНВ-III затрагивалась и ранее. Так, об этом заявлял советник президента по вопросам национальной безопасности Джон Болтон.

«Решения пока нет, но, я думаю, (продление.— RT) маловероятно», — говорил он изданию Washington Free Beacon.

По его мнению, статус гиперзвуковых ракет, которые разрабатывает Россия, чётко в договоре не прописан, в связи с чем СНВ-III неэффективен.

«Поэтому продление (договора. — RT) на пять лет без учёта угроз, представляемых новыми системами доставки, было бы преступной халатностью», — выразил уверенность советник.

Помимо Болтона, обвинения в адрес России выдвигал и глава стратегического командования Вооружённых сил США генерал Джон Хайтен. Он подчёркивал, что новейшие российские ударные средства сдерживания выходят за рамки СНВ-III. Более того, заявлял Хайтен, Россия о своих разработках не сообщала двусторонней консультативной комиссии, как это предписывает договор.

«Мы видим, что они (россияне. — RT) разрабатывают потенциал за рамками (этого договора. — RT). И это меня беспокоит», — сказал генерал.

В Госдуме высказывания представителей Вашингтона считают попыткой найти благовидный предлог для своего выхода из СНВ-III.

«Американцам тесно во всех договорах, и для того, чтобы из них выходить, они будут во всём обвинять Российскую Федерацию. Именно на опасностях, которые якобы исходят от России, и строится вся концепция, которая сегодня американцами продвигается: господство во всём мире, размещение любых крылатых ракет, любых баз в любой точке мира. Для того чтобы соблюсти формальности, американцы просто выходят из всех договоров. Самая главная задача, которую они перед собой ставят, — это красиво объяснить, в чём виновата Россия», — рассказал RT первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

По его мнению, США не могут смириться с тем фактом, что Россия разговаривает с ними на равных, тогда как остальные страны признают главенство Соединённых Штатов практически во всех вопросах.

«В мире существует две позиции: американская и неправильная. Трамп взял на себя полномочия пионервожатого всего мира, он говорит, кто прав, кто виноват. По сути, сегодня мир контролируется пятью-шестью государствами. Экономические войны с Китаем, экономические санкции против России — это ясно показывает, что американцев не устраивает самостоятельность России и Китая. Де-факто американцы зачищают хвосты. Есть решение, которое надо подогнать под существующие логические цепочки», — подытожил депутат.

Эксперты, в свою очередь, считают, что Соединённые Штаты приписывают СНВ-III те положения, которые в нём на деле отсутствуют.

«В договоре прописаны чётко определённые цифры, и в этом договоре нигде не упоминаются крылатые ракеты гиперзвуковые в качестве средств, которые относятся к средствам наступательных вооружений. Там перечисляются стратегические бомбардировщики, баллистические ракеты различного базирования, крылатые ракеты воздушного базирования с ядерными боеголовками, но гиперзвуковых крылатых ракет там нет. Сейчас американцы ищут повод по принципу «хайли лайкли», чтобы Россию обвинить в том, что она не соблюдает этот договор. Хотя договор чётко ограничивает именно количество и конкретный перечень ядерного оружия. И, понятное дело, у нас количество наших носителей и боеголовок соответствует букве закона», — напомнил в беседе с RT военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

Он также отметил, что в Вашингтоне предпочитают не обращать внимания на тот факт, что гиперзвуковое оружие в России разрабатывается в ответ на их выход из договора об ограничении систем противоракетной обороны и создание позиционных районов ПРО в Европе.

ЧП в Архангельской области

Напомним, что 8 августа в воинской части около города Северодвинска Архангельской области произошёл взрыв во время испытания реактивной жидкостной двигательной установки. Тестирование ракеты проводилось на морской платформе. Как сообщали в «Росатоме», возгорание топлива ракеты и последующая детонация произошли после завершения испытаний.

В результате ЧП погибли пять сотрудников компании, ещё трое пострадали. Их семьям «Росатом» обязался оказать долгосрочную финансовую поддержку.

Как отмечалось, после взрыва в Северодвинске было зафиксировано кратковременное повышение радиационного фона. Так, на полчаса уровень радиации повысился до 2 мкЗв/ч. Однако затем обстановка нормализовалась.

Неэтичное заявление Трампа

Происшествие в Северодвинске не оставил без внимания президент США Дональд Трамп, прокомментировав его в своём Twitter. Так, он заявил, что Соединённые Штаты якобы «многое узнали» благодаря этому инциденту.

«Взрыв в ходе неудачного ракетного испытания в России помог Соединённым Штатам многое узнать. Мы тоже располагаем подобными, но более продвинутыми технологиями», — сообщил Трамп.

The United States is learning much from the failed missile explosion in Russia. We have similar, though more advanced, technology. The Russian “Skyfall” explosion has people worried about the air around the facility, and far beyond. Not good! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 августа 2019 г.

При этом он классифицировал разорвавшуюся ракету как Skyfall по терминологии НАТО, что соответствует перспективной российской крылатой ракете 9М730 «Буревестник», оснащённой малогабаритной ядерной силовой установкой. Неизвестно, почему Трамп в своём сообщении упомянул именно этот тип оружия, никаких указаний на него в сообщении от «Росатома» не содержится. Более того, по распространившимся в СМИ данным, «Буревестник» будет оснащён стартовым твердотопливным и маршевым ядерным воздушно-реактивным двигателями.

В Госдуме заявление американского президента сочли неэтичным.