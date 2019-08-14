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«Задача — красиво объяснить, в чём виновата Россия»: почему в США сообщили о нецелесообразности продления СНВ-III
14 августа 2019, 16:54 • 82 • В мире
Российские гиперзвуковые ракеты могут стать одной из причин, по которым Вашингтон откажется от продления договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений, заявил «анонимный высокопоставленный источник» в американской администрации. Он считает, что РФ нарушает взятые на себя обязательства, в связи с чем целесообразность каких-либо переговоров на тему СНВ-III сомнительна. Эксперты уверены, что такие сообщения — лишь попытка найти отговорку для своего нежелания сохранять ДСНВ.
© Global Look Press / РИА Новости / Минобороны России
Российские испытания гиперзвуковых ракет могут стать причиной отказа США продлевать Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). Как сообщил анонимный высокопоставленный источник в американской администрации, действия РФ ставят под сомнение целесообразность дальнейших переговоров.
«Попытки России разработать гиперзвуковую крылатую ракету вызывают вопросы по поводу целесообразности продления СНВ-III, который истекает в 2021 году, на пятилетний срок», — заявил источник Reuters.
По его словам, взрыв в Архангельской области в Белом доме однозначно связывают с разработкой таких ракет. При этом он признал, что Вашингтон не готов говорить о том, был ли произошедший взрыв ядерным, и называть его причины. Вместе с тем источник агентства высказал предположение, что инцидент может стать «значительным препятствием» для развития российской программы разработки такого оружия.
При этом в США тема возможного отказа Вашингтона от продления СНВ-III затрагивалась и ранее. Так, об этом заявлял советник президента по вопросам национальной безопасности Джон Болтон.
«Решения пока нет, но, я думаю, (продление.— RT) маловероятно», — говорил он изданию Washington Free Beacon.
По его мнению, статус гиперзвуковых ракет, которые разрабатывает Россия, чётко в договоре не прописан, в связи с чем СНВ-III неэффективен.
«Поэтому продление (договора. — RT) на пять лет без учёта угроз, представляемых новыми системами доставки, было бы преступной халатностью», — выразил уверенность советник.
Помимо Болтона, обвинения в адрес России выдвигал и глава стратегического командования Вооружённых сил США генерал Джон Хайтен. Он подчёркивал, что новейшие российские ударные средства сдерживания выходят за рамки СНВ-III. Более того, заявлял Хайтен, Россия о своих разработках не сообщала двусторонней консультативной комиссии, как это предписывает договор.
«Мы видим, что они (россияне. — RT) разрабатывают потенциал за рамками (этого договора. — RT). И это меня беспокоит», — сказал генерал.
В Госдуме высказывания представителей Вашингтона считают попыткой найти благовидный предлог для своего выхода из СНВ-III.
По его мнению, США не могут смириться с тем фактом, что Россия разговаривает с ними на равных, тогда как остальные страны признают главенство Соединённых Штатов практически во всех вопросах.
«В мире существует две позиции: американская и неправильная. Трамп взял на себя полномочия пионервожатого всего мира, он говорит, кто прав, кто виноват. По сути, сегодня мир контролируется пятью-шестью государствами. Экономические войны с Китаем, экономические санкции против России — это ясно показывает, что американцев не устраивает самостоятельность России и Китая. Де-факто американцы зачищают хвосты. Есть решение, которое надо подогнать под существующие логические цепочки», — подытожил депутат.
Эксперты, в свою очередь, считают, что Соединённые Штаты приписывают СНВ-III те положения, которые в нём на деле отсутствуют.
«В договоре прописаны чётко определённые цифры, и в этом договоре нигде не упоминаются крылатые ракеты гиперзвуковые в качестве средств, которые относятся к средствам наступательных вооружений. Там перечисляются стратегические бомбардировщики, баллистические ракеты различного базирования, крылатые ракеты воздушного базирования с ядерными боеголовками, но гиперзвуковых крылатых ракет там нет. Сейчас американцы ищут повод по принципу «хайли лайкли», чтобы Россию обвинить в том, что она не соблюдает этот договор. Хотя договор чётко ограничивает именно количество и конкретный перечень ядерного оружия. И, понятное дело, у нас количество наших носителей и боеголовок соответствует букве закона», — напомнил в беседе с RT военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.
Он также отметил, что в Вашингтоне предпочитают не обращать внимания на тот факт, что гиперзвуковое оружие в России разрабатывается в ответ на их выход из договора об ограничении систем противоракетной обороны и создание позиционных районов ПРО в Европе.
ЧП в Архангельской области
Напомним, что 8 августа в воинской части около города Северодвинска Архангельской области произошёл взрыв во время испытания реактивной жидкостной двигательной установки. Тестирование ракеты проводилось на морской платформе. Как сообщали в «Росатоме», возгорание топлива ракеты и последующая детонация произошли после завершения испытаний.
В результате ЧП погибли пять сотрудников компании, ещё трое пострадали. Их семьям «Росатом» обязался оказать долгосрочную финансовую поддержку.
Как отмечалось, после взрыва в Северодвинске было зафиксировано кратковременное повышение радиационного фона. Так, на полчаса уровень радиации повысился до 2 мкЗв/ч. Однако затем обстановка нормализовалась.
Неэтичное заявление Трампа
Происшествие в Северодвинске не оставил без внимания президент США Дональд Трамп, прокомментировав его в своём Twitter. Так, он заявил, что Соединённые Штаты якобы «многое узнали» благодаря этому инциденту.
«Взрыв в ходе неудачного ракетного испытания в России помог Соединённым Штатам многое узнать. Мы тоже располагаем подобными, но более продвинутыми технологиями», — сообщил Трамп.
При этом он классифицировал разорвавшуюся ракету как Skyfall по терминологии НАТО, что соответствует перспективной российской крылатой ракете 9М730 «Буревестник», оснащённой малогабаритной ядерной силовой установкой. Неизвестно, почему Трамп в своём сообщении упомянул именно этот тип оружия, никаких указаний на него в сообщении от «Росатома» не содержится. Более того, по распространившимся в СМИ данным, «Буревестник» будет оснащён стартовым твердотопливным и маршевым ядерным воздушно-реактивным двигателями.
В Госдуме заявление американского президента сочли неэтичным.
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