Зачитал даже "невидимое": Байден оконфузился во время выступления

Президент США Джо Байден в очередной раз оконфузился во время публичного выступления. Глава государства настолько зачитался с телесуфлёра, что озвучил даже невидимое для зрителей.

Фрагмент его выступления выложила в своём Telegram-канале телеведущая Ольга Скабеева, подписав его "Миниатюра "Байден и телесуфлёры". Она напомнила о том, что свои публичные выступления "дед всегда читает с суфлёра". Однако в этот раз он зачитал всё - и даже редакторские правки.

Скабеева объяснила, что райтеры, позаботившись об американском президенте, в конце приведённой цитаты написали: "Конец цитаты", что на английском языке звучит как "end of quote".

"Байден в итоге ничего не понял и произнёс всё, включая правки", - отметила она.

Байден нередко попадает в нелепые ситуации. В очередной раз неловкость произошла во время его выступления в штате Иллинойс в октябре. В частности, Байден назвал женщину - мэра Чикаго Лори Лайтфут "мистером".

Зрители даже не сразу уловили, что президент ошибся. Но затем многие заметили просчёт, и видео с оговоркой стало вирусным.

Как оказалось, во время этого выступления Байден допустил ещё пару промахов. Так, он оговорился при обращении к председателю сената штата Иллинойс Дону Хармону, а затем перепутал телевизор с телефоном.