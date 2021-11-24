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Зачитал даже "невидимое": Байден оконфузился во время выступления
24 ноября 2021, 14:45 • 125 • Политика
Президент США Джо Байден в очередной раз оконфузился во время публичного выступления. Глава государства настолько зачитался с телесуфлёра, что озвучил даже невидимое для зрителей.
Фрагмент его выступления выложила в своём Telegram-канале телеведущая Ольга Скабеева, подписав его "Миниатюра "Байден и телесуфлёры". Она напомнила о том, что свои публичные выступления "дед всегда читает с суфлёра". Однако в этот раз он зачитал всё - и даже редакторские правки.
Скабеева объяснила, что райтеры, позаботившись об американском президенте, в конце приведённой цитаты написали: "Конец цитаты", что на английском языке звучит как "end of quote".
"Байден в итоге ничего не понял и произнёс всё, включая правки", - отметила она.
Байден нередко попадает в нелепые ситуации. В очередной раз неловкость произошла во время его выступления в штате Иллинойс в октябре. В частности, Байден назвал женщину - мэра Чикаго Лори Лайтфут "мистером".
Зрители даже не сразу уловили, что президент ошибся. Но затем многие заметили просчёт, и видео с оговоркой стало вирусным.
Как оказалось, во время этого выступления Байден допустил ещё пару промахов. Так, он оговорился при обращении к председателю сената штата Иллинойс Дону Хармону, а затем перепутал телевизор с телефоном.
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