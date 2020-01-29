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Зачистка в Идлибе: Турок неприятно удивили в Сирии "сюрпризом от русских"

29 января 2020, 18:09  •  251 • В мире
Сирийские военные, которые активно зачищают территорию Идлиба от боевиков, окружили турецкую военную базу. Об этом свидетельствуют карты с указанием продвижения сирийских правительственных сил к трассе М5. Учитывая стратегические позиции, сирийцы называют это "сюрпризом от русских" и даже грозят туркам, передают СМИ.
В Идлибе продолжается активное наступление сирийских военных на захваченные боевиками позиции. Как стало известно, 27 января они заняли три населённых пункта в этой провинции. Кроме того, армия вошла в город Маарат-ан-Нуман, где находится один из опорных пунктов "Джебхат ан-Нусры" (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена).
Примечательно, что продвижение сирийцев обернулось неприятными последствиями для турецких военных.
Как видно на карте с места, турецкий военный блокпост в Идлибе оказался в окружении сирийских сил.
По информации местных источников, наступление на этом направлении якобы было связано непосредственно с ответным шагом России, которой Турция грозила отказом от существующих договорённостей. При этом, пишут журналисты, сирийцы грозят туркам и называют этот манёвр "сюрпризом от русских".
Не исключено, что в связи с новыми обстоятельствами, а также на фоне активного взятия территории в Илдлибе Турция вновь потребует от Москвы определённых шагов по Сирии, в том числе по закреплению "режима тишины", сообщает Авиа.про.

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