Зачистка Украины от «Байрактаров»

Есть возможность запускать их не только со стационарных аэродромов, но и с дорог. В первые дни наши ВКС наносили удары и по автодорогам, чтобы ВСУ не могли их использовать как ВПП.Для ЗРК «Панцирь» и ЗРК «Тор» «Байрактар» — это достаточно легкая цель. После того, как «Панцирь» прошел модернизацию, он хорошо видит и сбивает «Байрактар». Единственное, что «Байрактары» отличились в первые два дня после того, как наши войска вошли для проведения спецоперации на Украине. Колонны не прикрывались вертолетами, колонны не сопровождались работающими на марше комплексами ПВО. А это у нас умеют делать два комплекса — «Тор» и «Панцирь». И были потери от «Байрактаров».Затем мы поменяли тактику, вспомнили Сирию и Афганистан. Колонны прикрываются вертолетами и ЗРК, способными работать в движении. Идет уничтожение «Байрактаров» и других БПЛА с большой эффективностью.