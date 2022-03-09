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Зачистка Украины от «Байрактаров»
09 марта 2022, 17:40 • 59 • Украина
Есть возможность запускать их не только со стационарных аэродромов, но и с дорог. В первые дни наши ВКС наносили удары и по автодорогам, чтобы ВСУ не могли их использовать как ВПП.
Для ЗРК «Панцирь» и ЗРК «Тор» «Байрактар» — это достаточно легкая цель. После того, как «Панцирь» прошел модернизацию, он хорошо видит и сбивает «Байрактар». Единственное, что «Байрактары» отличились в первые два дня после того, как наши войска вошли для проведения спецоперации на Украине. Колонны не прикрывались вертолетами, колонны не сопровождались работающими на марше комплексами ПВО. А это у нас умеют делать два комплекса — «Тор» и «Панцирь». И были потери от «Байрактаров».
Затем мы поменяли тактику, вспомнили Сирию и Афганистан. Колонны прикрываются вертолетами и ЗРК, способными работать в движении. Идет уничтожение «Байрактаров» и других БПЛА с большой эффективностью.
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