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Зачистка развернётся против русских? Россию предупредили о серьёзном риске

05 января 2022, 21:15  •  273 • Политика
В Обществе "Царьград" подчёркивают, что события в Казахстане - тревожный звоночек, в особенности для русскоязычных жителей республики.
Протесты, начавшиеся в Казахстане с требований снизить цену на газ, буквально за два дня переросли в политические ультиматумы. Как отметил в своём телеграм-канале учредитель Царьграда Константин Малофеев, в канун Рождества и российско-американских переговоров о будущем мироустройстве 10 января в Женеве наши противники подожгли южные рубежи России в Казахстане.
О том, что сейчас происходит в республике, - следите онлайн, на "Первом русском" мы ведём трансляцию о происходящем в Казахстане.
События там не могут не волновать Россию. В особенности когда речь идёт, в том числе, и о многочисленных русскоязычных жителях Казахстана.
"Кто бы мог подумать, что переход на латиницу и потакание языковым патрулям приведут к тому, что местных нацистов перестанет устраивать мягкая дерусификация и ползучая ассимиляция русского населения, что в итоге они захотят большего", - отмечают активисты Общества "Царьград".
В этой связи, считают активисты, России сейчас нужно думать прежде всего о русском населении Казахстана, риски для них выросли кратно.
"Ни для кого не секрет, что регионы Южной Сибири живут лучше, чем средние казахи, оголтелые нацисты вполне могут объявить русских виновными во всех своих бедах, тем более что почва для этого уже готова", - говорится в сообщении Общества "Царьград".

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