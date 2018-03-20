Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Что позволит себе президент при поддержке в 77%?
Сирия: борьба за голову гидры
В ЦИК России заявили о намеренных провокациях на участках в ходе выборов
Три "кита" украинского давления должны привести в ужас Россию
Главная / В мире

Зачистка по-украински: За что получил пулю военный пилот Волошин

20 марта 2018, 14:09  •  405 • В мире
Пока на Западе всеми правдами и неправдами продолжают пытаться обвинить Россию и ополченцев в уничтожении пассажирского "Боинга" над Донбассом, предполагаемый убийца 298 летевших этим бортом людей отправился в мир иной
В этой истории было все понятно с самого начала – для всех нормальных и честных людей, к которым нельзя отнести западных, украинских и российских прозападных пропагандистов и одураченных ими простаков в разных точках земного шара. Так, например, еще 8 июля 2014 года пресс-секретарь информационного центра Службы национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Андрей Лысенко анонсировал некий "неприятный сюрприз" Порошенко для "сепаратистов". Мог бы помолчать, конечно, но, видимо, шоколадный властелин сального государства был настолько уверен в том, что подкинутый ему западными покровителями рецепт, сработает, что заранее не скрывал своего злорадства. И через девять дней все случилось…
По заокеанским методичкам
Читайте также
На Украине найден мертвым летчик, чей Су-25 мог сбить малайзийский "Боинг" В Николаеве найдено тело летчика Владислава Волошина, который обвинялся в том, что его Су-25 сбил малайзийский...
Да, кровавая провокация - это излюбленная стратегия Запада и его марионеток. Достаточно вспомнить гражданскую войну в Югославии: горящие покрышки в хорватском Дубровнике, изображающие варварское уничтожение жемчужины средиземноморской архитектуры, минометный обстрел очереди на рынке Маркале в Сараево – обвинили сербов, но только российские эксперты отметили, что с сербских позиций до этого рынка не достать; липовый "геноцид" в Сребренице, переодетые в гражданскую одежду албанские боевики в косовском селе Рачак… Или же Арабскую весну: несуществующие убитые иракцами младенцы из кувейтского роддома и ненайденное химическое оружие Хусейна, фейковая бомбардировка военными самолетами Каддафи мирной демонстрации и не менее фейковая химическая атака Асада по оппозиции. Теперь - антироссийское отравление в Солсбери бывшего российского же шпиона-предателя. Известный метод, опробованный еще со времен "Бостонского чаепития".
А раз известен этот метод, то для мудрых он предсказуем, и не способен поставить в тупик. Посему, вопреки слаженному вою западных, украинских и российских прозападных медиа, в целом, повесить на ополченцев Донбасса и Россию гибель "Боинга" не удается. Правда, и установить виновного – тоже. Хотя он давно установлен, но лукавые все время находят способы, чтобы заболтать вопрос.
Так, еще тем летом 2014-го автор этих срок находился при штабе ополчения ЛНР, куда стекалась вся оперативная информация, в том числе и по "небу", тщательно фиксировались боевые вылеты украинских самолетов, нанесенный ими ущерб, а также количество сбитых бортов.
"Приземленных" штурмовиков тогда хватало, доходило до того, что ополченцы валили машины косоруких асов во время прохождения на низкой высоте даже очередями из пулеметов – такие те были "профессионалы" своего дела. Однако в тот день 17 июля все было иначе. Я помню, как буквально через считанные минуты после трагедии вошел побледневший боец и сказал: "Укропская сушка сбила пассажирский иностранный "Боинг". "Сейчас во всем нас обвинят", - обреченно отозвался другой.
Сразу стало понятно, что вот он – порошенковский "сюрприз".
Именно тогда я сделал соответствующую запись на своей странице в социальной сети, где помимо всего прочего предположил, что появление гражданского самолета в зоне конфликта стало либо ошибкой диспетчера, либо намеренной провокацией. Сформулировал так, чтобы все было по-честному, хотя интуиция точно подсказывала – это точно провокация. Это я знал тогда, это же я знаю и теперь.
Место крушения пассажирского "Боинга". Фото: www.globallookpress.com
"В меру убогой фантазии": В Литве вандалы разрисовали советский памятник
Ценный свидетель
В том же году на сторону России перешел механик днепропетровского аэропорта, с которого в сторону восставшего Донбасса вылетали смертоносные машины, Евгений Агапов. Он рассказал о том, что в тот день оттуда в воздух поднялись три штурмовика. Но если два из них несли привычные для той войны ракеты "воздух-земля", то третья – неожиданно ракету "воздух – воздух".
"Этот техник первым назвал фамилию пилота Волошина (пилота самолета, несшего ракету "воздух-воздух" - прим. автора), никто его раньше до этого не знал,
- поделился воспоминаниями с "Царьградом" одним из первых побеседовавший с Агаповым военкор "КП" Дмитрий Стешин.
По утверждению украинской стороны именно в тот день, когда был сбит Боинг, никаких полетов не было. Это только потом, спустя несколько лет, после разговора с секретным свидетелем всплыли полетные задания, которые давались именно в тот день. Сам техник сказал, что летали ежедневно. Он говорил, что все штурмовики снаряжались ракетами "воздух-земля", и только один самолет летчика Волошина был снаряжен ракетой Р 60 "воздух-воздух". И вернулся этот самолет уже без ракеты".
Также Агапов утверждал, что после возвращения на землю летчик выглядел испуганным и сказал одну фразу: "Самолет не тот". А уже вечером, в разговоре с сослуживцем добавил:
Самолет оказался в ненужное время и в ненужном месте".
«Американцы ищут повод для нанесения удара»: как США могут использовать иракский опыт в Сирии
Читайте также
"Жаловался на давление украинских властей": Друг Волошина рассказал о его последних днях Друг Волошина рассказал о возможных причинах суицида летчика.
В России к показаниям Агапова отнеслись предельно серьезно. Настолько серьезно, что он попал под охрану защиты свидетелей, и из Украины была эвакуирована вся его семья. На самой же Украине из летчика Владислава Волошина решили слепить героя. Нет, официально, конечно, не за "Боинг" - то по умолчанию, а за то, что он сам был подбит, но самостоятельно добрался до своих. А потом еще когда-то посадил свою вторично подбитую машину прямо на брюхо. Звучит неубедительно, если честно, особенно, учитывая то, что уроженец Луганска, расстреливавший родную землю и своих вчерашних земляков с воздуха, банально воспользовался знанием местности. Безо всякого геройства.
"При выходе на южную улицу Старобешево, я как раз нарвался на их (ополченцев – прим. автора) блокпост, - рассказывал он одному украинскому изданию. - На тот момент я уже был в гражданской одежде, нашел ее в заброшенном доме. Подошел к блокпосту, потому как выбора не было - они меня издалека увидели. Боевики мне: "Стой, кто идет?" - дуло автомата навели. Но они видели, что у меня проблема с рукой. Я остановился в полном спокойствии. Они мне: "Кто? Куда?" - "Я местный". Я ведь родился в Луганске, поэтому у меня довольно неплохой российский акцент - скорее всего, из-за этого меня за местного и сочли. "Так и так, я местный, из Старобешево. Иду к родственникам в Раздольное, это в 15 километрах отсюда (благо, изучил карту)". Недолго думая, они сказали: "Иди дальше". Я и пошел. Впоследствии я только и думал: "Если бы они знали, кто на них нарвался..." Я, наверное, отошел от поселка 10 километров - и встретил нашу медицинскую колонну".
«Безоговорочная солидарность»: в ЕС прокомментировали выводы Лондона о вероятности «российского следа» в деле Скрипаля
Чужой и враждебный для родной земли
Действительно, если бы простодушные ополченцы знали, какой матерый упырь профланировал мимо них, то не были бы столь доверчивы и беспечны. Убивший раз, украинский летун был готов убивать снова, о чем писал, когда, получив от пана Порошенки орден "За мужество", вдруг оказался ненужным и невостребованным, а также банально нищим, после чего уволился из рядов доблестной украинской военной авиации.
Читайте также
"Я его не боюсь": В сети обнародовали признания предполагаемого виновника крушения Boeing MH17 Бывший военный пилот ВСУ Владислав Волошин в личной переписке со знакомым признавался, что у него не...
"У меня была зарплата в 12611 грн.+ за поднаём жилья 1699 грн. (крайнее звание майор, должность зам. комэска), - сетовал на жизнь пилот-убийца (офография оригинала сохранена). - Многие скажут, так жилье в Николаеве можно найти за 2000 грн. Не угадали… Зимой я платил за месяц 5400 грн. (и это далеко не президентские апартаменты, даже не евроремонт) + пропитание (в 299 Бр.ТА кормят хуже чем ужасно) + ребенок (а потом и второй) + кредиты. А еще периодически нужно что-то купить из одежды. Считайте сами. Лично мое мнение- этого НЕДОСТАТОЧНО для офицера ЛЮБОГО рода войск, не только лётчика. Да, периодически квартиры дают, особо "проявившим" себя и полковникам. Несмотря на все мои так называемые "заслуги" и семейные проблемы, я её не заслужил (опять же, мое мнение). ... Однажды, один будущий ГЕНЕРАЛ на вопрос о повышении зарплат ответил так: если вам что-то не нравится, мы легко найдем вам замену. Другой, на вопрос о том, что на внебазовом аэродроме, на котором нам довелось жить, совсем нет воды, кроме периодического дождя, ответил - почему ТРАВА не кошена"…
В. Волошин. Фото: www.globallookpress.com
«Начните с визита в британскую лабораторию»: в МИД России посоветовали ЕС ближе ознакомиться с делом Скрипаля
"Я всегда видел себя военным (с 14 лет в армии) до корня волос на голове, - продолжал рассказа Волошин, - мечтал стать чуть ли не генералом. Но расклад таков, что из-за моей позиции, меня бы задавили другие и светило мне стать бухим полковником, бросающим граненые стаканы в стену… Я остаюсь, как и прежде, ЛУГАНСКИМ патриотом своей страны. В случае, если мои навыки вновь понадобятся, я, не задумываясь, применю их по назначению, без страха и сомнения (боевая авиация не применяется в АТО уже 3 года)".
В Луганске, над которым также резвился боевой самолет Волошина, о "патриоте" не только забыли, но и за патриота его ни разу не считают.
"Эту фамилию, конечно, же все слышали, и не раз, в связи с "Боингом" и войной. Но о том, что он из Луганска, я узнал впервые, - рассказал "Царьграду" руководитель Федерации кикбоксинга и рукопашного боя ЛНР Юрий Арнаут. - Думаю, настоящий патриот, пусть даже иных политических взглядов, вряд ли сможет сделать родному городу что-то плохое. Вспомните, если это уместно, того же Маннергейма, который любил Санкт-Петербург и не стал разрушать его, когда тот стал Ленинградом. Волошин – прямая противоположность: нашу землю он не жалел. Поэтому лично я его патриотом Луганска не считаю. И, в целом, не считаю, что он имел право говорить о каком-то там отношении к нашему городу и нашей земле".
И это верно – на малую родину летуну путь был закрыт. Но "герой" недолго пребывал в статусе безработного, поначалу став заместителем генерального директора международного аэропорта в Николаеве, а затем и и.о. гендиректора оного. Правда, в этой хлебосольной должности он просуществовал недолго и уже в минувшее воскресенье был обнаружен с пулей в туловище. Когда приехали врачи, орденоносец был еще жив, но до больницы его не довезли – он скончался в карете скорой помощи.
"Это так по-российски": Мэй выступила детективом в деле Скрипаля
Кто стрелял
Никому ненужный летчик уходит из армии и оказывается директором международного аэропорта в Николаеве. Мне кажется, так не бывает, - прокомментировал произошедшее Дмитрий Стешин. - Я рассматриваю два варианта. Либо то была сознательная провокация в день выборов в России, чтобы обвинить нашу страну по аналогии с английской историей. Правда не наблюдалось слаженного визга СМИ, который обычно сопровождает подобные провокации. Второй вариант: просто заметают следы. А Волошин не то, чтобы важный свидетель, он – исполнитель. И у меня после истории с его смертью никаких сомнений в том, кто сбил "Боинг", уже не остается".
Фото: www.globallookpress.com
Впрочем, украинский медиа-юрист Татьяна Локацкая в переполненном эмоциональными выражениями и нелитературными эпитетами сообщении на своей странице в одной из соцсетей, высказала предположение, что украинского героя сожрала родная украинская же коррупция. Причем, пулю в грудь тот пустил себе сам, иного выхода у него вроде как не оставалось. Правда, чтобы разобраться в нагромождениях фактуры юриста, нужно, видимо, сильно разбираться в специфике жизни николаевского аэровокзала, ибо человеку со стороны понять кто там, зачем и почем из этого текста довольно сложно. Украина…
Волошин занял должность и.о. директора аэропорта и, видя судьбу его предшественника, перечить и говорить о законности своих действий не мог, - пишет Локацкая (особенности орфографии и пунктуации сохранены). - Когда через него попытались разыграть карту тендера терминала, и он его подписывал, после письма из НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины – прим. "Царьграда"), думаю ему стало абсолютно понятно, что следующая жертва - это он. Когда он получил команду не отстаивать законность действий аэропорта по полосе и признавать все стало очевидно, что его руками хотят похитить большие деньги после чего он цел не останется. Это по вопросу проверки госаудитслужбы… Волошин, как и полагается директору предприятия предоставил возражение госаудиту и следующим шагом должна была быть подача в суд. Вроде же все правильно? Но это неправильно в глазах заявителя по предложению взятки. По идее Волошин должен был помочь губеру. Но, тогда и он бы получился виноватым. Ведь второе подписание по полосе он уже был главой тендерного. К тому же игры с ЕИС (возможно имеются ввиду Единая информационная система – прим.автора). Сначала подпиши, а потом разорви договор и публичное заявление от губера, что подписание было незаконным. Вследствие этого, видимо, с целью обеспечения безопасности своей семьи и сохранения чести офицера он, видимо, и вынужден был совершить такой поступок".
«Открытие невероятных богатств»: как месторождения газа в Средиземноморье вызывают конфликты на Ближнем Востоке
Как говорится много слов, но мотивы мутны. Впрочем, убивали ли Волошина, либо же он застрелился сам – итог один: долетался. И родную Луганщину ему уже не бомбить никогда.
Из истории мы помним, что у человека, который бросил бомбу на Хиросиму, с головой и душой тоже было не все в порядке, - поделился своим видением проблемы с "Царьградом" генерал-майор ФСБ в отставке, экс-руководитель Управления правительственной информации РФ Александр Михайлов. - И у человека, который совершил такого рода преступление, есть совершенно четкое понимание приближающейся расплаты. Хотим мы того, или нет, но времена меняются, к власти приходят другие люди, и за все нужно отвечать. Тем более что утечка, связанная с тем, что это сделал именно он, прошла. Плюс если мы говорим с вами про аэропорт, то должны понимать, что это очень мощная структура, финансово-хозяйственная организация, которая в условиях украинской действительности - один из островов коррупции. И наверняка там финансово-хозяйственные проблемы возникали. Еще и за это надо отвечать. Я просто уверен, что там целый комплекс психологических стрессов был, которые и привели к самоубийству".
Кукла Собчак и связанный Навальный: Charlie Hebdo выпустил издевательскую карикатуру про выборы в России
Впрочем, по мнению Михайлова, версии об убийстве отметать тоже не следует:
Если помните, министр внутренних дел Украины Юрий Кравченко тоже совершил самоубийство двумя выстрелами в голову... Но мы прекрасно понимаем, что Волошин находился в состоянии постоянного страха, в напряжении. "А вдруг завтра придут родственники погибших?". Как правило, все предатели, изменники и преступники свою жизнь заканчивают именно таким образом".
Действительно, верное замечание. У Волошина было время покаяться в содеянном, но он даже полшага не сделал в этом направлении. Напротив, был готов подниматься в небо вновь, чтобы опять, как и раньше нести смерть. Так что в любом случае, какими бы не были обстоятельства его ухода в мир иной, свой личный ад этот человек вполне заслужил.
Топоров Алексей

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

405
Источник
Похожие новости
19 марта 2018, 21:39
«Открытие невероятных богатств»: как месторождения газа в Средиземноморье вызывают конфликты на Ближнем Востоке
20 марта 2018, 14:09
Зачистка по-украински: За что получил пулю военный пилот Волошин
19 марта 2018, 15:24
Немецкая разведка создаёт подразделение для противодействия России в информационном пространстве

Загрузка...
20 марта 2018, 14:09
"Их больше не будет": В Кении умер последний самец белого носорога
19 марта 2018, 18:24
«Безоговорочная солидарность»: в ЕС прокомментировали выводы Лондона о вероятности «российского следа» в деле Скрипаля
20 марта 2018, 14:09
Кукла Собчак и связанный Навальный: Charlie Hebdo выпустил издевательскую карикатуру про выборы в России
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
19 марта 2018, 13:39
Результаты выборов президента в России 2018: за Путина проголосовали 76,66% избирателей
15 марта 2018, 19:39
По правительству Великобритании нанесен мощный удар
19 марта 2018, 08:54
Новое столкновение у Евфрата заставило А-50У действовать. США претендуют на «Хушамский карман» и юг Сирии
14 марта 2018, 05:24
Мы сделали это: Путин приедет на полуостров по Крымскому мосту
18 марта 2018, 16:39
На Украине прошли похороны Путина
18 марта 2018, 05:09
Пранкеры выяснили, как европейские правозащитники хотят устроить атаку на российские выборы
15 марта 2018, 10:39
Ракетный пузырь Генштаба России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.