Зачистка по-украински: За что получил пулю военный пилот Волошин

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Пока на Западе всеми правдами и неправдами продолжают пытаться обвинить Россию и ополченцев в уничтожении пассажирского "Боинга" над Донбассом, предполагаемый убийца 298 летевших этим бортом людей отправился в мир иной

В этой истории было все понятно с самого начала – для всех нормальных и честных людей, к которым нельзя отнести западных, украинских и российских прозападных пропагандистов и одураченных ими простаков в разных точках земного шара. Так, например, еще 8 июля 2014 года пресс-секретарь информационного центра Службы национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Андрей Лысенко анонсировал некий "неприятный сюрприз" Порошенко для "сепаратистов". Мог бы помолчать, конечно, но, видимо, шоколадный властелин сального государства был настолько уверен в том, что подкинутый ему западными покровителями рецепт, сработает, что заранее не скрывал своего злорадства. И через девять дней все случилось…

По заокеанским методичкам

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Да, кровавая провокация - это излюбленная стратегия Запада и его марионеток. Достаточно вспомнить гражданскую войну в Югославии: горящие покрышки в хорватском Дубровнике, изображающие варварское уничтожение жемчужины средиземноморской архитектуры, минометный обстрел очереди на рынке Маркале в Сараево – обвинили сербов, но только российские эксперты отметили, что с сербских позиций до этого рынка не достать; липовый "геноцид" в Сребренице, переодетые в гражданскую одежду албанские боевики в косовском селе Рачак… Или же Арабскую весну: несуществующие убитые иракцами младенцы из кувейтского роддома и ненайденное химическое оружие Хусейна, фейковая бомбардировка военными самолетами Каддафи мирной демонстрации и не менее фейковая химическая атака Асада по оппозиции. Теперь - антироссийское отравление в Солсбери бывшего российского же шпиона-предателя. Известный метод, опробованный еще со времен "Бостонского чаепития".

А раз известен этот метод, то для мудрых он предсказуем, и не способен поставить в тупик. Посему, вопреки слаженному вою западных, украинских и российских прозападных медиа, в целом, повесить на ополченцев Донбасса и Россию гибель "Боинга" не удается. Правда, и установить виновного – тоже. Хотя он давно установлен, но лукавые все время находят способы, чтобы заболтать вопрос.

Так, еще тем летом 2014-го автор этих срок находился при штабе ополчения ЛНР, куда стекалась вся оперативная информация, в том числе и по "небу", тщательно фиксировались боевые вылеты украинских самолетов, нанесенный ими ущерб, а также количество сбитых бортов.

"Приземленных" штурмовиков тогда хватало, доходило до того, что ополченцы валили машины косоруких асов во время прохождения на низкой высоте даже очередями из пулеметов – такие те были "профессионалы" своего дела. Однако в тот день 17 июля все было иначе. Я помню, как буквально через считанные минуты после трагедии вошел побледневший боец и сказал: "Укропская сушка сбила пассажирский иностранный "Боинг". "Сейчас во всем нас обвинят", - обреченно отозвался другой.

Сразу стало понятно, что вот он – порошенковский "сюрприз".

Именно тогда я сделал соответствующую запись на своей странице в социальной сети, где помимо всего прочего предположил, что появление гражданского самолета в зоне конфликта стало либо ошибкой диспетчера, либо намеренной провокацией. Сформулировал так, чтобы все было по-честному, хотя интуиция точно подсказывала – это точно провокация. Это я знал тогда, это же я знаю и теперь.

Место крушения пассажирского "Боинга". Фото: www.globallookpress.com

Ценный свидетель

В том же году на сторону России перешел механик днепропетровского аэропорта, с которого в сторону восставшего Донбасса вылетали смертоносные машины, Евгений Агапов. Он рассказал о том, что в тот день оттуда в воздух поднялись три штурмовика. Но если два из них несли привычные для той войны ракеты "воздух-земля", то третья – неожиданно ракету "воздух – воздух".

"Этот техник первым назвал фамилию пилота Волошина (пилота самолета, несшего ракету "воздух-воздух" - прим. автора), никто его раньше до этого не знал,

- поделился воспоминаниями с "Царьградом" одним из первых побеседовавший с Агаповым военкор "КП" Дмитрий Стешин.

По утверждению украинской стороны именно в тот день, когда был сбит Боинг, никаких полетов не было. Это только потом, спустя несколько лет, после разговора с секретным свидетелем всплыли полетные задания, которые давались именно в тот день. Сам техник сказал, что летали ежедневно. Он говорил, что все штурмовики снаряжались ракетами "воздух-земля", и только один самолет летчика Волошина был снаряжен ракетой Р 60 "воздух-воздух". И вернулся этот самолет уже без ракеты".

Также Агапов утверждал, что после возвращения на землю летчик выглядел испуганным и сказал одну фразу: "Самолет не тот". А уже вечером, в разговоре с сослуживцем добавил:

Самолет оказался в ненужное время и в ненужном месте".

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В России к показаниям Агапова отнеслись предельно серьезно. Настолько серьезно, что он попал под охрану защиты свидетелей, и из Украины была эвакуирована вся его семья. На самой же Украине из летчика Владислава Волошина решили слепить героя. Нет, официально, конечно, не за "Боинг" - то по умолчанию, а за то, что он сам был подбит, но самостоятельно добрался до своих. А потом еще когда-то посадил свою вторично подбитую машину прямо на брюхо. Звучит неубедительно, если честно, особенно, учитывая то, что уроженец Луганска, расстреливавший родную землю и своих вчерашних земляков с воздуха, банально воспользовался знанием местности. Безо всякого геройства.

"При выходе на южную улицу Старобешево, я как раз нарвался на их (ополченцев – прим. автора) блокпост, - рассказывал он одному украинскому изданию. - На тот момент я уже был в гражданской одежде, нашел ее в заброшенном доме. Подошел к блокпосту, потому как выбора не было - они меня издалека увидели. Боевики мне: "Стой, кто идет?" - дуло автомата навели. Но они видели, что у меня проблема с рукой. Я остановился в полном спокойствии. Они мне: "Кто? Куда?" - "Я местный". Я ведь родился в Луганске, поэтому у меня довольно неплохой российский акцент - скорее всего, из-за этого меня за местного и сочли. "Так и так, я местный, из Старобешево. Иду к родственникам в Раздольное, это в 15 километрах отсюда (благо, изучил карту)". Недолго думая, они сказали: "Иди дальше". Я и пошел. Впоследствии я только и думал: "Если бы они знали, кто на них нарвался..." Я, наверное, отошел от поселка 10 километров - и встретил нашу медицинскую колонну".

Чужой и враждебный для родной земли

Действительно, если бы простодушные ополченцы знали, какой матерый упырь профланировал мимо них, то не были бы столь доверчивы и беспечны. Убивший раз, украинский летун был готов убивать снова, о чем писал, когда, получив от пана Порошенки орден "За мужество", вдруг оказался ненужным и невостребованным, а также банально нищим, после чего уволился из рядов доблестной украинской военной авиации.

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"У меня была зарплата в 12611 грн.+ за поднаём жилья 1699 грн. (крайнее звание майор, должность зам. комэска), - сетовал на жизнь пилот-убийца (офография оригинала сохранена). - Многие скажут, так жилье в Николаеве можно найти за 2000 грн. Не угадали… Зимой я платил за месяц 5400 грн. (и это далеко не президентские апартаменты, даже не евроремонт) + пропитание (в 299 Бр.ТА кормят хуже чем ужасно) + ребенок (а потом и второй) + кредиты. А еще периодически нужно что-то купить из одежды. Считайте сами. Лично мое мнение- этого НЕДОСТАТОЧНО для офицера ЛЮБОГО рода войск, не только лётчика. Да, периодически квартиры дают, особо "проявившим" себя и полковникам. Несмотря на все мои так называемые "заслуги" и семейные проблемы, я её не заслужил (опять же, мое мнение). ... Однажды, один будущий ГЕНЕРАЛ на вопрос о повышении зарплат ответил так: если вам что-то не нравится, мы легко найдем вам замену. Другой, на вопрос о том, что на внебазовом аэродроме, на котором нам довелось жить, совсем нет воды, кроме периодического дождя, ответил - почему ТРАВА не кошена"…

В. Волошин. Фото: www.globallookpress.com

"Я всегда видел себя военным (с 14 лет в армии) до корня волос на голове, - продолжал рассказа Волошин, - мечтал стать чуть ли не генералом. Но расклад таков, что из-за моей позиции, меня бы задавили другие и светило мне стать бухим полковником, бросающим граненые стаканы в стену… Я остаюсь, как и прежде, ЛУГАНСКИМ патриотом своей страны. В случае, если мои навыки вновь понадобятся, я, не задумываясь, применю их по назначению, без страха и сомнения (боевая авиация не применяется в АТО уже 3 года)".

В Луганске, над которым также резвился боевой самолет Волошина, о "патриоте" не только забыли, но и за патриота его ни разу не считают.

"Эту фамилию, конечно, же все слышали, и не раз, в связи с "Боингом" и войной. Но о том, что он из Луганска, я узнал впервые, - рассказал "Царьграду" руководитель Федерации кикбоксинга и рукопашного боя ЛНР Юрий Арнаут. - Думаю, настоящий патриот, пусть даже иных политических взглядов, вряд ли сможет сделать родному городу что-то плохое. Вспомните, если это уместно, того же Маннергейма, который любил Санкт-Петербург и не стал разрушать его, когда тот стал Ленинградом. Волошин – прямая противоположность: нашу землю он не жалел. Поэтому лично я его патриотом Луганска не считаю. И, в целом, не считаю, что он имел право говорить о каком-то там отношении к нашему городу и нашей земле".

И это верно – на малую родину летуну путь был закрыт. Но "герой" недолго пребывал в статусе безработного, поначалу став заместителем генерального директора международного аэропорта в Николаеве, а затем и и.о. гендиректора оного. Правда, в этой хлебосольной должности он просуществовал недолго и уже в минувшее воскресенье был обнаружен с пулей в туловище. Когда приехали врачи, орденоносец был еще жив, но до больницы его не довезли – он скончался в карете скорой помощи.

Кто стрелял

Никому ненужный летчик уходит из армии и оказывается директором международного аэропорта в Николаеве. Мне кажется, так не бывает, - прокомментировал произошедшее Дмитрий Стешин. - Я рассматриваю два варианта. Либо то была сознательная провокация в день выборов в России, чтобы обвинить нашу страну по аналогии с английской историей. Правда не наблюдалось слаженного визга СМИ, который обычно сопровождает подобные провокации. Второй вариант: просто заметают следы. А Волошин не то, чтобы важный свидетель, он – исполнитель. И у меня после истории с его смертью никаких сомнений в том, кто сбил "Боинг", уже не остается".

Фото: www.globallookpress.com

Впрочем, украинский медиа-юрист Татьяна Локацкая в переполненном эмоциональными выражениями и нелитературными эпитетами сообщении на своей странице в одной из соцсетей, высказала предположение, что украинского героя сожрала родная украинская же коррупция. Причем, пулю в грудь тот пустил себе сам, иного выхода у него вроде как не оставалось. Правда, чтобы разобраться в нагромождениях фактуры юриста, нужно, видимо, сильно разбираться в специфике жизни николаевского аэровокзала, ибо человеку со стороны понять кто там, зачем и почем из этого текста довольно сложно. Украина…

Волошин занял должность и.о. директора аэропорта и, видя судьбу его предшественника, перечить и говорить о законности своих действий не мог, - пишет Локацкая (особенности орфографии и пунктуации сохранены). - Когда через него попытались разыграть карту тендера терминала, и он его подписывал, после письма из НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины – прим. "Царьграда"), думаю ему стало абсолютно понятно, что следующая жертва - это он. Когда он получил команду не отстаивать законность действий аэропорта по полосе и признавать все стало очевидно, что его руками хотят похитить большие деньги после чего он цел не останется. Это по вопросу проверки госаудитслужбы… Волошин, как и полагается директору предприятия предоставил возражение госаудиту и следующим шагом должна была быть подача в суд. Вроде же все правильно? Но это неправильно в глазах заявителя по предложению взятки. По идее Волошин должен был помочь губеру. Но, тогда и он бы получился виноватым. Ведь второе подписание по полосе он уже был главой тендерного. К тому же игры с ЕИС (возможно имеются ввиду Единая информационная система – прим.автора). Сначала подпиши, а потом разорви договор и публичное заявление от губера, что подписание было незаконным. Вследствие этого, видимо, с целью обеспечения безопасности своей семьи и сохранения чести офицера он, видимо, и вынужден был совершить такой поступок".

Как говорится много слов, но мотивы мутны. Впрочем, убивали ли Волошина, либо же он застрелился сам – итог один: долетался. И родную Луганщину ему уже не бомбить никогда.

Из истории мы помним, что у человека, который бросил бомбу на Хиросиму, с головой и душой тоже было не все в порядке, - поделился своим видением проблемы с "Царьградом" генерал-майор ФСБ в отставке, экс-руководитель Управления правительственной информации РФ Александр Михайлов. - И у человека, который совершил такого рода преступление, есть совершенно четкое понимание приближающейся расплаты. Хотим мы того, или нет, но времена меняются, к власти приходят другие люди, и за все нужно отвечать. Тем более что утечка, связанная с тем, что это сделал именно он, прошла. Плюс если мы говорим с вами про аэропорт, то должны понимать, что это очень мощная структура, финансово-хозяйственная организация, которая в условиях украинской действительности - один из островов коррупции. И наверняка там финансово-хозяйственные проблемы возникали. Еще и за это надо отвечать. Я просто уверен, что там целый комплекс психологических стрессов был, которые и привели к самоубийству".

Впрочем, по мнению Михайлова, версии об убийстве отметать тоже не следует:

Если помните, министр внутренних дел Украины Юрий Кравченко тоже совершил самоубийство двумя выстрелами в голову... Но мы прекрасно понимаем, что Волошин находился в состоянии постоянного страха, в напряжении. "А вдруг завтра придут родственники погибших?". Как правило, все предатели, изменники и преступники свою жизнь заканчивают именно таким образом".

Действительно, верное замечание. У Волошина было время покаяться в содеянном, но он даже полшага не сделал в этом направлении. Напротив, был готов подниматься в небо вновь, чтобы опять, как и раньше нести смерть. Так что в любом случае, какими бы не были обстоятельства его ухода в мир иной, свой личный ад этот человек вполне заслужил.

Топоров Алексей