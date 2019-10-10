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Зачистка началась: Турция перебросила свои войска в Сирию

10 октября 2019, 01:09  •  60 • В мире
Анкара сегодня утром начала переброску своих военных на северо-восток Сирии, вытесняя из этого района курдских ополченцев. Последние в свою очередь объявили мобилизацию. Ранее глава Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что турецкие войска зачистят район, прилегающий к реке Евфрат, чтобы создать "зону безопасности".
О переброске турецких военных сообщают СМИ со ссылкой на власти республики. В свою очередь в администрации самопровозглашенной Демократической Федерации Северной Сирии объявили мобилизацию и призвали военных оказывать активное сопротивление турецкой армии.
Президент Ирана Хасан Рухани в связи с действиями Анкары обратился к своему коллеге, призвав Эрдогана пересмотреть позиции и не совершать ошибок. Для этого, по словам Рухани, нужно проявить больше внимательности и сдержанности.
При этом иранский лидер признал, что Турция имеет право "решить вопрос" у своих южных границ.
Ранее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф выступил против проведения Турцией военной операции в Сирии. 5 октября турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна может начать военную операцию на севере Сирии в ближайшие дни.
Великобритания и Италия выразили озабоченность из-за намерения Турции начать военную операцию на северо-востоке Сирии.
Глава российского МИД Сергей Лавров провёл телефонные переговоры с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, в ходе которых министры уделили особое внимание ситуации в Сирии.
Министерство обороны США заявило о "возможных дестабилизирующих последствиях действий для самой Турции" после проведения военной операции против курдских сил.

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