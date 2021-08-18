Зачистка исламистов в Крыму продолжается

Украина заступается за исламских радикалов

17 августа в Республике Крым и окрестностях Севастополя силовики провели серию обысков и задержали пятерых предполагаемых последователей запрещённой в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»* (Исламская партия освобождения).

Накануне этого суд приговорил четверых жителей Алушты к тюремным срокам от 12 до 18 лет за организацию деятельности ячейки «Хизба» и участие в ней.

Все задержанные и осуждённые по национальности крымские татары, поэтому Киев, изображая заботу о происходящем в Крыму, прибегнул к привычной манипуляции – объявил оперативно-следственные мероприятия в отношении «Хизб ут-Тахрир» преследованиями крымско-татарского народа за их якобы нелояльность Москве.

МИД Украины выразил «решительный протест» в связи с проведёнными задержаниями и расценил их как «российскую провокацию» в преддверии саммита «Крымской платформы». В ведомстве заявили, что «Российская Федерация в очередной раз использует свой репрессивный аппарат для преследования и запугивания нелояльно настроенного крымскотатарского народа, подавления свободы вероисповедания, вытеснения коренного народа – крымских татар» с территории полуострова.

Для усиления информационного шума к теме подключилась «правильная» общественность. Около десятка украинских «правозащитных» организаций, в основном спонсируемых фондами и посольствами западных государств, выпустили совместное заявление с осуждением действий силовиков в Крыму. По утверждению активистов, «обыски и задержания… являются способом политического преследования крымских татар» с активной гражданской позицией.

Однако довод о непричастности «Хизб ут-Тахрир» к террористическим актам, настойчиво продвигаемый правозащитниками и зарубежными СМИ, не работает. Буквально в мае текущего года под Симферополем сотрудники спецслужб ликвидировали адепта «исламских освободителей», который открыл по ним стрельбу при попытке задержания.

Ранее, во время пребывания Крыма под управлением Киева, приверженцы «Хизба» устраивали многотысячные незаконные митинги в столице республики, захватывали мечети и, по некоторым данным, вербовали среди крымских татар добровольцев для отправки на войну в Сирию. В 2013 году там погиб один из крымских рекрутов – Абдулла Джеппаров.

Сегодня «Исламская партия освобождения» запрещена примерно в 30 странах мира, включая Россию и Германию. Даже США занесли её в список объединений, которые способствуют распространению экстремистских настроений среди мусульман и потенциально могут идеологически поддерживать терроризм.

Украина же не считает «Хизб ут-Тахрир» террористической организацией. Её члены беспрепятственно действуют в стране, что стало особенно заметно после воссоединения Крыма с Россией и отъезда с полуострова многих видных активистов и лидеров исламских радикалов.

Соб. корр. ФСК