Зачистить шлак

Человечество уже захлёбывается в собственных отходах. И хотя Россия большая, но нас уже тоже «припёрло». Одно из направлений национального проекта «Экология» –утилизация твёрдых коммунальных отходов. Для этого в стране сейчас строится целая сеть мусоросжигательных заводов. Однако они не только не помогут решить проблему отходов, а создадут новую, связанную с выбросом в атмосферу токсичных веществ. Причина этого в использовании отсталой технологии.

Сюжет: Экология

В январе прошлого года Владимир Путин подписал указ о создании компании «Российский экологический оператор». Её задача – ликвидировать входящие в госреестр 5526 «объектов размещения отходов», имеющих нынче площадь 5,2 млн гектаров и увеличивающихся на 0,4 млн ежегодно. На этих объектах хранится 82 млрд (!) тонн твёрдых коммунальных отходов (ТКО). На самые «мусорные» Москву и Московскую область приходится 52 млн кубических метров отходов в год, или 15% мусора РФ.

Проблема в том, что в составе ТКО помимо традиционных пищевых отходов, бумаги и стекла присутствуют также выброшенные аккумуляторы, синтетические ткани, ароматические углеводороды, хлорсодержащие пластики и резины, ртуть, кадмий, бром, фтор и ещё бог знает что. Сейчас предполагается уничтожать мусор путём сжигания. Однако в процессе горения содержащиеся в отходах яды высвобождаются. Да, они могут быть уловлены фильтрами, но эти фильтры сами становятся высокотоксичными, и их тоже придётся где-то захоранивать. Кроме того, несортированный мусор из-за пищевых отходов имеет большую влажность, поэтому шлаков будет образовываться до 40%. К тому же высокая влажность не позволит достичь при горении нужных 1260 градусов – температуры распада диоксинов. Таким образом, диоксины будут образовываться в опасных количествах и в отходящих газах, и в шлаках. Из этого следует, что как минимум надо отсортировывать пищевые отходы и пластик, а для этого нужны технологии их сбора и переработки.

Отсталая технология

Сейчас под Москвой и под Казанью в рамках проекта «Чистая страна» строятся мусоросжигательные заводы, по сути представляющие собой тепловые электростанции. Этим строительством командует компания «Рос­тех» в лице компании «РТ-Инвест». Проект реализуется швейцарско-японской компанией Hitachi Zosen Inova и дочерними компаниями корпорации «Ростех» АГК-1 и АГК-2. При этом автор этого решения неизвестен и с российской наукой, похоже, никто не советовался. Тем временем доцент МИФИ, к.ф-м.н. Валерий Сосновцев побывал на мусоросжигательном заводе в швейцарском Люцерне. Его характеристики Сосновцев сравнил с характеристиками завода, который сейчас строится в Воскресенске. После этого учёный призвал приостановить строительство мусоро­сжигательных заводов в Московской области.

Что же так возмутило его? Посмотрим цифры. Завод в Люцерне выбрасывает 23 тонны угарного газа в год, а завод в Воскресенске будет выбрасывать 510 тонн. Объём выбросов диоксида серы: в Люцерне – 3 тонны, в Воскресенске – 732 тонны. Окиси азота: в Воскресенске – 752 тонны против 45 тонн в Люцерне. При этом завод в Люцерне в переводе на швейцарские франки стоил 200 млн, а наш – 600 миллионов! И это несмотря на то, что на наших заводах 55% оборудования – отечественное. При этом заложен ещё и расчётный ущерб от российских ТЭС – 16 млрд рублей ежегодно.

Самое страшное – это выбросы диоксинов, которые по своей токсичности на порядки превосходят боевые отравляющие вещества. Объём их выбросов зависит от технологии утилизации мусора. «Наша» технология – это три стадии очистки дымовых газов, от которой отказался уже весь мир. В той же Швейцарии уже перешли на пять-восемь степеней очистки, однако даже при этом часть диоксинов сохраняется. Как же мы могли выбрать столь отсталый проект?

По теме 2949 WADA отстранило Россию от участия в Олимпиадах и чемпионатах мира на четыре года Исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранил Россию от крупных международных соревнований на четыре года. Такое решение рекомендовал принять комитет по соответствию WADА.

На этом фоне стоит обратить внимание на данные Гринпис. Экологи отмечают, что европейские мусоросжигательные заводы такого типа, которые сейчас строятся у нас, загрязняют окружающую среду токсичными диоксинами, нафталином и т.д, которые вызывают рак и разрушают гормональную систему человека. Люди получают ядовитые вещества с воздухом и пищей – это обнаружили в Великобритании, Испании и Японии. Заодно было выявлено, что особенно подвержены «заражению» ядами от МСЗ работники самих этих заводов и дети, живущие в радиусе до 50 километров. Самым опасным признано постоянное нахождение на расстоянии 4–5 километров от мусоросжигательного завода – на эту территорию приходится пик выпадения токсичной пыли.

А ведь возможности избежать вредных выбросов или хотя бы значительно уменьшить их объёмы имеются. Технологии сжигания мусора могут быть как низкотемпературными, так и высокотемпературными. В последнем случае при температуре 5 тыс. градусов отходы вводятся прямо в электрическую дугу и диоксинов образуется мало. Но самой применимой и безопасной технологией для утилизации мусора без появления диоксинов сегодня является технология низкотемпературного пиролиза (термохимического разрушения без доступа кислорода) – здесь диоксины не образуются вообще. Такие технологии есть в России. Почему же чиновники выбрали один из самых грязных и дорогих способов сжигания мусора?

Японцы бегут?

Решение проблемы утилизации мусора вообще очень тяжело даётся властям. Плохим популистским решением оказалось одновременное закрытие многих полигонов и свалок, из-за чего мусор пришлось возить в отдалённые регионы. Это в итоге привело к возникновению «мусорных бунтов» и росту социального напряжения. Другой явной ошибкой стало проектирование комплексов на 750 тыс.тонн переработки ТБО в год. С такими объёмами тяжело справляться, к тому же высока опасность концентрации диоксинов в одном месте. Вот и сейчас совершается ещё одна ошибка. Места размещения первых мусоросжигательных заводов обусловлены, видимо, желанием заодно уничтожить с их помощью отходы со старых свалок. Вот только проблема в том, что старый мусор сжечь не получится, поскольку из него уже невозможно отсортировать пластик.

Тем временем пришла очередная новость. Так, на сайте Infox.ru появилась следующая информация: «По слухам, Hitachi Zosen Inova не будет инвестором и совладельцем сети российских МСЗ, но останется партнёром и поставщиком». Это очень похоже на правду, поскольку ни российские чиновники, ни японцы не ожидали столь резкой реакции со стороны россиян на решение «мусорной проблемы» за счёт их здоровья. Потому, дабы не портить себе репутацию, они и решили покинуть проект, пока не стало слишком поздно. Естественно, не отказавшись продать старую технологию.

Чудят и российские законодатели. Только что Госдума в поправках к закону № 89 «Об отходах производства и потребления» приравняла сжигание ТКО к «утилизации отходов». Это снижает интерес инвесторов к извлечению наиболее теплотворных при сжигании пластика и бумаги, поскольку перерабатывать их дорого, легче просто сжечь. Потому после принятых поправок пластик и бумагу скорее всего будут сжигать, а не извлекать и перерабатывать. Тут-то и будут появляться диоксины и другие яды. Кстати, это решение кардинально меняет концепцию закона № 458-ФЗ, идея которого заключалась в максимальном извлечении из отходов вторсырья для его дальнейшей переработки.

Итак, резюмировать можно следующее. Принятие за основу проекта «Чистая страна» устаревшей технологии компании Hitachi Zosen Inova может привести к вымиранию нации. Чтобы этого не произошло, необходимо от неё отказаться. Пока не поздно. Ориентир в программе «Чистая страна» должен быть на отечественные проверенные технологии, не стоит отдавать многомиллиардный бескризисный рынок иностранцам. И вообще, следует прямо сказать, что предложенные решения «мусорной проблемы» оказались ошибочны, и начать всё заново. Однако для этого очень многим придётся признать свою неправоту, а кому-то ещё и ответить за потраченные деньги. Так что, увы, вряд ли стоит ожидать подобного развития событий.