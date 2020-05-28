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Зачищать Донбасс? Украина сама себя загнала в угол - политолог

28 мая 2020, 20:55  •  181 • Политика
Политолог Наталия Елисеева объяснила прозвучавшие заявления украинского министра о будущей ликвидации администраций ДНР и ЛНР. Несмотря на то что и раньше из Киева звучали подобного рода речи о зачистке, по всей видимости, свежее заявление демонстрирует готовность украинских властей это сделать.
Украина своими громкими заявлениями о Донбассе и его будущей судьбе пытается имитировать бурную деятельность. По сути, конфликт в зоне боевых действий находится в режиме стагнации, и ни у одной из сторон сейчас нет сил его разрешить.
Как считает политолог Наталия Елисеева, заявления о том, что администрации народных республик будут ликвидированы с установлением киевской власти, не более чем попытка запугать.
Тем более что подобные высказывания о грядущей зачистке из Киева доносились и ранее.
Свежее заявление в очередной раз демонстрирует готовность властей Незалежной это сделать, сообщает телеканал "360".
Однако, по мнению Елисеевой, сейчас ни у кого нет сил решать этот конфликт: для ЕС вопросы украинской политики находятся в конце списка.
А вот для Киева ситуация и вовсе патовая: они даже не знают, что делать с теми людьми, которые до сих пор воюют на его стороне.

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