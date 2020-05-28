Зачищать Донбасс? Украина сама себя загнала в угол - политолог

Украина своими громкими заявлениями о Донбассе и его будущей судьбе пытается имитировать бурную деятельность. По сути, конфликт в зоне боевых действий находится в режиме стагнации, и ни у одной из сторон сейчас нет сил его разрешить.

Как считает политолог Наталия Елисеева, заявления о том, что администрации народных республик будут ликвидированы с установлением киевской власти, не более чем попытка запугать.

Тем более что подобные высказывания о грядущей зачистке из Киева доносились и ранее.

Свежее заявление в очередной раз демонстрирует готовность властей Незалежной это сделать, сообщает телеканал "360".

Однако, по мнению Елисеевой, сейчас ни у кого нет сил решать этот конфликт: для ЕС вопросы украинской политики находятся в конце списка.

А вот для Киева ситуация и вовсе патовая: они даже не знают, что делать с теми людьми, которые до сих пор воюют на его стороне.