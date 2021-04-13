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Зачем Зеленскому разговор с Путиным: Политэксперт объяснил игру Киева

13 апреля 2021, 00:20  •  118 • Политика
Песков заявил об отсутствии запросов от Зеленского о беседе с Путиным, о которых пишут западные СМИ. Президент Украины ищет варианты, чтобы выйти из проигрышной для себя ситуации если не победителем, то хотя бы с дополнительными очками, считает политический эксперт Владимир Джаралла.
В последние дни запросов от президента Украины Владимира Зеленского на телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным не было, заявил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков, комментируя информацию в западных СМИ о попытках украинского лидера выйти на контакт с Кремлём. Что это всё означает, объяснил политический эксперт Владимир Джаралла.
Речь идёт о сообщении агентства Reuters со ссылкой на слова пресс-секретаря президента Украины. Якобы Зеленский отправляет запросы на телефонные переговоры с Путиным, но все они остаются без ответа. Песков опроверг данную информацию, подчеркнув, что Кремль никаких запросов не получал.
По мнению политэксперта Владимира Джараллы, Киев ищет контактов с Москвой, так как планы западных кураторов Украины изменились. Они дали указание снизить накал напряжённости. И Зеленский ищет возможности это сделать, не потеряв лицо.
Он стремительно ищет варианты, чтобы выйти из проигрышной для себя ситуации если не победителем, то хотя бы с дополнительными очками. Переговоры с Путиным дадут ему такую возможность,
- сказал специалист в беседе с Nation News.
Что касается того, почему изменились планы, то причина кроется в том, что у ВСУ нет ресурсов и для атаки на Донбасс. А НАТО присоединяться к атаке не планирует, так как это может спровоцировать более серьёзный конфликт.
Понимая подобные перспективы, США решили пойти на снижение напряжённости,
- объяснил Владимир Джаралла.

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