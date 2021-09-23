Зачем Зеленскому больше НАТО в Чёрном море: Коротченко объяснил стратегию Киева

Глава Украины Зеленский попросил генсека НАТО Столтенберга увеличить флот в Черном море. "Постоянно пытается создать как можно больше проблем для России", - прокомментировал Коротченко.

Президент Украины Владимир Зеленский попросил увеличить флотилию НАТО в Черном море на встрече с генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом. Заявление украинского лидера прокомментировал главный редактор журнала "Национальная оборона" и эксперт по военной тематике Юрий Коротченко.

По его словам, Украина постоянно пытается создать как можно больше проблем для России. Однако, к заявлению Зеленского об увеличении присутствия НАТО в Чёрном море не стоит относиться слишком серьёзно, так как такие вопросы никак не зависят от украинского лидера.

В неделю украинский президент делает около 5-6 заявлений подобного плана, однако окончательное решение будет приниматься в Вашингтоне,

- пояснил Юрий Коротченко в беседе с Nation News.

Напомним, что ранее президент Украины требовал принять страну в НАТО. Однако в ответ он снова получил туманные обещания о том, что когда-нибудь может быть и примут.