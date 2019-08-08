Зачем Зеленский звонил Путину?

Автор:

Гасанов Камран

Владимир Зеленский до своего избрания обещал контактировать с Кремлём. В отличие предшественника, он уверен, что решить конфликт в Донбассе можно только при участии Москвы. Пётр Порошенко ставил на силовой фактор, отказывался говорить, за что и был наказан украинскими избирателями 21 апреля.

Несмотря на большое желание Зеленского пообщаться с «тёзкой», очная встреча до сих пор не состоялась. Зато украинский президент успел дважды переговорить по телефону с Владимиром Путиным – тоже как-никак прогресс.

Первые переговоры состоялись 11 июля, спустя три месяца после президентских выборов на Украине. По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, два президента «обсудили вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и совместную работу по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц». Украинская сторона ключевым вопросом назвала «освобождение пленных военных моряков».

Напомним, 25 ноября три украинских корабля и два бронированных артиллерийская катера в нарушение международного права пересекли границу России. Они вошли в российские территориальные воды и, не подчиняясь требованиям пограничников, начали совершать опасные манёвры. Российская береговая охрана задержала три украинских корабля и арестовала 24 моряка.

На последних телефонных переговорах президенты также договорились продолжать работу в «нормандском формате», включающем представителей России, Украины, Франции и Германии.

За три дня до этого Зеленский предложил Путину встретиться в Минске.

Надо поговорить? Надо. Давайте обсудим, чей Крым и кого там нет в Донбассе,

– уточнил тему Зеленский.

В. Зеленский. Фото: www.globallookpress.com

Встреча, по плану украинского президента, должна пройти в расширенном «нормандском формате». Кроме четырёх стран на неё Зеленский собирается пригласить представителей США и Великобритании.

Путин формально не отказался от подключения двух англосаксонских стран, но намекнул на то, что это не самая лучшая идея. Ведь США и есть главный организатор Евромайдана и «разрушитель» российско-украинских отношений.

Этот «нормандский формат» и встреча на высшем уровне должны быть хорошо подготовлены, это очевидная вещь,

– сказал Путин.

Что касается рандеву с Зеленским, то российский лидер дал понять, что она бессмысленна до формирования правительства Украины.

В. Путин. Фото: www.globallookpress.com

В центре внимания сегодняшних телефонных переговоров тоже стояла ситуация в Донбассе. Зеленский попросил своего визави «повлиять на ту сторону конфликта», то есть на ДНР и ЛНР. Он позвонил Путину после обстрелов и гибели четырёх украинских военных возле Павлополя Донецкой области.

Я сегодня с утра, только что разговаривал с президентом России Владимиром Путиным по этому поводу. Срочно ему позвонил и сказал, что это (обстрел. – Прим. ред.) нас не приближает к миру. Я очень вас прошу повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убийства наших людей,

– рассказал украинский лидер.

Пресс-служба украинского президента добавила, что Зеленский и Путин договорились о «возможной» встрече на уровне лидеров «нормандского формата». Эту встречу Зеленский собирается обсудить с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном в ближайшие три дня.

Кремль тоже попросил украинскую сторону неукоснительно соблюдать «установленный с 21 июля режим прекращения огня». Путин указал на необходимость «исключить дальнейшие обстрелы украинскими войсками населённых пунктов Донбасса».

Помимо режима прекращения огня Москва ждёт от Киева реализации Минских договоренностей, которые предполагают предоставление автономии ДНР и ЛНР и изменения украинской конституции. Спустя пару часов пресс-служба украинского президента сообщила, что Зеленский в разговоре с Путиным сказал о невозможности изменения основного закона Украины.

Фото: www.globallookpress.com

Комментируя переговоры двух президентов, политический эксперт Анатолий Вассерман раскритиковал требование Зеленского к Москве «прекратить убивать украинских военных». Во-первых, он считает абсурдом обсуждение этой темы с президентом России, потому что донбасское ополчение – «самостоятельная сила». Во-вторых, защищая бомбящие Донецк и Луганск ВСУ, Зеленский сам «становится соучастником террора».

Неоднократно документально зафиксированы действия этих людей, в точности соответствующие международным определениям террора. И, соответственно, утверждать, что они погибают ни за что, – это значит, что Зеленский выступает на стороне террористов и, таким образом, сам становится соучастником террора,

– рассказал Вассерман в беседе с Царьградом.

Эксперт также обратил внимание на односторонность требований Зеленского. Призывая не убивать украинских военных, он не говорит о необходимости прекращения военных действий самой ВСУ. Вассерман сравнил такое поведение с «готтентотской моралью».

«Есть старая легенда о том, как миссионер христианский спросил у одного готтентота (племя в ЮАР. – Прим. ред.), что такое добро и что такое зло. На что готтентот ответил: "Если я угоню скот моего соседа и изнасилую его жён – это добро. Если сосед угонит мой скот и изнасилует моих жён – это зло". Не знаю, правда ли это, но такое поведение с незапамятных времён принято именовать готтентотской моралью», – заметил Вассерман.

Европейская цивилизация с незапамятных времён ведет себя именно так, а Украина в бегстве за европейскими стандартами пытается действовать в духе этой самой «готтентотской морали», заключил политолог.

Писатель Захар Прилепин призвал «не лукавить и признаться», что ДНР и ЛНР находятся в «тесном контакте с Россией».

Россия может повлиять на некоторые обстоятельства поведения воинских подразделений и управленческого аппарата ДНР и ЛНР. Поэтому, конечно же, Зеленский звонит Путину,

– отметил Прилепин в беседе с Царьградом.

При этом в переговорах, с точки зрения Прилепина, больше заинтересован украинский лидер.

«Всё-таки переговоры в очередной раз повышают статус Зеленского и в своих собственных глазах, и в глазах очень серьёзной части избирателей. Это показатель того, что Зеленский настолько состоятелен, что может вступить в прямые переговоры с президентом Путиным. Зеленский более всего заинтересован в том, чтобы как-то вырулить из этой ситуации. И он ищет контакты. Все эти звонки – это определённые сигналы с его стороны. Он как бы говорит: "Ребята, я знаю, что я не выпутаюсь из этого никогда, но придумайте что-нибудь, давайте вместе придумаем, посоветуйте мне что-нибудь". Зеленский знает, что никакой Крым и Донбасс не вернутся», – прокомментировал писатель.

Состоится ли в ближайшее время встреча украинского и российского лидеров, сказать сложно. Продолжение обстрелов ВСУ в Донбассе и неготовность Зеленского давать ДНР и ЛНР автономию сводят к минимуму вероятность саммита.