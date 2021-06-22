Зачем Зеленский засобирался в Берлин: Названы главные темы переговоров

Зеленский заявил, что посетит 12 июля Берлин для переговоров с Меркель. Лидеры планируют обсудить Донбасс, а также отношения Украины и Германии.

Президент Украины Владимир Зеленский засобирался в Берлин на встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель. Визит запланирован на 12 июля, написал украинский лидер на своей странице в Twitter.

Сообщается, что Зеленский едет в Германию по приглашению Меркель. На встрече планируется обсудить вопросы мирного урегулирования конфликта в Донбассе, а также вопросы сотрудничества Киева и Берлина.

Благодарен за приглашение посетить 12 июля Берлин для обсуждения актуальных вопросов безопасности и вопросов сотрудничества Украины и Германии,

- написал Зеленский в Twitter.

Глава Украины добавил, что телефонный разговор, на котором прозвучало приглашение, состоялся 22 июня - в годовщину нападения Германии на СССР.