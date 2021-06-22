Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Воюют против «оккупантов», а насилуют свои
Японцы предупредили Путина, увидев подарок Байдена: "Россия, не мешай…"...
Операция "преемник" и громкая отставка: пятёрку Путина в "ЕР"...
Натовский военачальник принёс извинения русским: "Вы были правы"
Главная / Политика

Зачем Зеленский засобирался в Берлин: Названы главные темы переговоров

22 июня 2021, 21:00  •  35 • Политика
Зеленский заявил, что посетит 12 июля Берлин для переговоров с Меркель. Лидеры планируют обсудить Донбасс, а также отношения Украины и Германии.
Президент Украины Владимир Зеленский засобирался в Берлин на встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель. Визит запланирован на 12 июля, написал украинский лидер на своей странице в Twitter.
Сообщается, что Зеленский едет в Германию по приглашению Меркель. На встрече планируется обсудить вопросы мирного урегулирования конфликта в Донбассе, а также вопросы сотрудничества Киева и Берлина.
Благодарен за приглашение посетить 12 июля Берлин для обсуждения актуальных вопросов безопасности и вопросов сотрудничества Украины и Германии,
- написал Зеленский в Twitter.
Глава Украины добавил, что телефонный разговор, на котором прозвучало приглашение, состоялся 22 июня - в годовщину нападения Германии на СССР.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






35
Источник
Похожие новости
22 июня 2021, 13:40
Путин дал недвусмысленное обещание всему миру в День памяти и скорби
22 июня 2021, 07:15
"Было трудно": США "подняли белый флаг" по "Северному потоку – 2"
22 июня 2021, 11:50
Путин разоблачил ультиматум о Западе и России
22 июня 2021, 13:40
Лукашенко поставили перед выбором: "Время метаний закончилось"
22 июня 2021, 13:40
Мария Захарова ударила по Лондону их же оружием
22 июня 2021, 19:10
"Россия парализовала силы ВСУ в Донбассе": Как Москва не даёт Киеву устроить бойню
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 июня 2021, 12:50
"Без колебаний встанет за Москву": Sohu рассказало о мощном союзнике России
17 июня 2021, 00:45
Россия может дать слабину? Одна реплика Байдена "подставила" весь саммит в Женеве
20 июня 2021, 21:20
Соловьёв задал неудобный вопрос после заявления США о санкциях против России
17 июня 2021, 20:55
"Есть лохи, а есть нечто": Госкомпании помахали России рукой
19 июня 2021, 03:10
"Команда Байдена разыгрывает спектакль": Провидец заговорил о войне на фоне новой чумы
18 июня 2021, 23:30
Превратить Чёрное море в "котёл": Эсминец США готовит провокацию под Крымским мостом - СМИ
16 июня 2021, 20:10
"Вы слышите, слышите": Пресс-конференция Путина едва не сорвалась
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.