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Зачем Зеленский засобирался в Берлин: Названы главные темы переговоров
22 июня 2021, 21:00 • 35 • Политика
Зеленский заявил, что посетит 12 июля Берлин для переговоров с Меркель. Лидеры планируют обсудить Донбасс, а также отношения Украины и Германии.
Президент Украины Владимир Зеленский засобирался в Берлин на встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель. Визит запланирован на 12 июля, написал украинский лидер на своей странице в Twitter.
Сообщается, что Зеленский едет в Германию по приглашению Меркель. На встрече планируется обсудить вопросы мирного урегулирования конфликта в Донбассе, а также вопросы сотрудничества Киева и Берлина.
- написал Зеленский в Twitter.
Глава Украины добавил, что телефонный разговор, на котором прозвучало приглашение, состоялся 22 июня - в годовщину нападения Германии на СССР.
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