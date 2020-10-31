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Зачем Зеленский хочет "обезглавить" Конституционный суд: Безпалько раскрыл план "Зе президента"

31 октября 2020, 13:00  •  35 • Политика
Зеленский призвал Раду уволить судей Конституционного суда. Таким образом президент Украины хочет перекроить суд "под себя", считает эксперт Богдан Безпалько.
Президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную раду Украины законопроект о прекращении полномочий судей Конституционного суда, говорится на сайте украинского парламента. Что это означает, рассказал эксперт по Украине и Белоруссии Богдан Безпалько.
По его мнению, в данной ситуации может быть несколько объяснений поступку Зеленского. Это может быть попыткой отвлечь внимание от какого-то другого события или намерением внести какие-то изменения в Конституцию. Также это может быть связано со скандальным законом о продаже земли, который принят по указке МВФ. Данный закон не соответствует Основному закону Украины.
В любом случае, Зеленский хочет сменить состав судей Конституционного суда на более лояльный себе и тем силам, которые управляют Украиной через Зеленского, подытожил эксперт в беседе с Nation News.

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