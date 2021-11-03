Зачем Зеленский ездил на саммит в Глазго: Политологи раскрыли цель президента Украины

Зеленский назвал Крым и Донбасс экобомбами в центре Европы. Цель громких заявлений президента Украины раскрыли политологи Ищенко и Шипилин.

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления на экосаммите в Глазго обозвал Крым и Донбасс экобомбами в центре Европы. Чего этим пытался добиться украинский лидер, рассказали политологи Ростислав Ищенко и Павел Шипилин.

По мнению первого эксперта, главной целью приезда Зеленского на саммит по климату в Глазго было выпросить деньги у других государств. А выступление направлено на то, чтобы привлечь к Украине внимание, которого в последнее время Киеву очень не хватает.

Зеленский поехал на саммит по климату с целью "стрельнуть деньжат". Для этой цели годятся любые поводы, даже климатический саммит,

- сказал Ростислав Ищенко в беседе с Nation News.

Аналогичную точку зрения высказал и второй эксперт - Павел Шипилин. Он отметил, что западные спонсоры перестали давать Украине деньги. Также в Киеве очень боятся остаться без топлива в преддверии отопительного сезона. Поэтому Зеленский отправился на саммит в Глазго для того, чтобы заявить о проблемах Украины на весь мир.

Единственная цель Украины на любой встрече - это напомнить о своём существовании. Зеленский использовал эту площадку для своих целей,

- отметил эксперт.