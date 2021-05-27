Зачем Запад "щупает" Россию: Эксперт заявил о близости Третьей Мировой

Инцидент с очередным выдворением зарубежного военного судна из территориальных вод России говорит о том, что Запад продолжает настойчиво "щупать" нашу страну. Так считает военный эксперт Дмитрий Литовкин. Он не исключил, что мир уже стоит на пороге Третьей Мировой.

Замдиректора ФСБ на днях рассказал об инциденте, который произошёл осенью 2020 года у берегов Крыма. Тогда эсминец ВМС Великобритании пересёк государственную границу Российской Федерации в районе мыса Херсонес в акватории Черного моря. В ответ на требования немедленно покинуть территориальные воды России капитан эсминца заявил о плохом приеёме сигнала, но в итоге его просто выдворили в нейтральные воды.

Подобные инциденты в последнее время участились, и причина этому только одна, заявил в беседе с Царьградом военный эксперт Дмитрий Литовкин:

Это абсолютная провокация, прощупывание возможностей российских вооруженных сил, в том числе, пограничных войск ФСБ.

С точки зрения эксперта, то, как отреагировала Россия, это закономерная демонстрация силы и возможности применения оружия против нарушителя.

И то, что британец, после того как понял, что он попал, что называется, в прицел, быстро отвернул, это говорит о том, что он пощупал, убедился, что могут врезать, и отвалил.

Вообще в акватории Чёрного моря в последнее время постоянно наблюдается присутствие британских, американских, испанских кораблей, заметил Литовкин. "Это говорит о том, что происходит массированное давление на Россию, военное давление", уверен он, тем более, что сейчас в этом регионе идут крупнейшие за 25 лет военные учения "Защитник Европы".

Подобные мероприятия, уверен наш собеседник, направлены на то, чтобы показать решимость Запада во главе с США оказывать силовое давление на Россию, "которое может, в конечном итоге, перерасти в крупномасштабную войну".

Всё свидетельствует о том, что у нас очень плохие отношения с Западом. И всё балансирует на грани Третьей Мировой войны,

- заключил Литовкин.