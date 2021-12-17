Зачем Запад лезет: Будина о "минах", заложенных в ультиматуме к России

Ольга Будина объяснила, зачем Запад лезет в русские семьи. Также она рассказала о "минах", заложенных в ультиматуме ЕСПЧ к России, который откровенно навязывает Москве принятие закона о так называемом домашнем насилии.

ЕСПЧ откровенно навязывает России принятие закона о так называемом домашнем насилии, подчеркнула ведущая, журналистка Анна Шафран в эфире программы "Шафран" на канале Царьград.

Однако вопиющий пример Маргариты Грачёвой из Серпухова, которой Европейский суд по правам человека присудил более 30 миллионов рублей, стал возможен не из-за того, что в законодательстве нашей страны нет наказания за отрубленные руки - преступник получил максимально возможный срок, указала ведущая "Первого русского".

По её мнению, всё дело в том, что полицейские явным образом не выполнили свои прямые, прописанные в законе обязанности. Так же как не выполнили свои обязанности и сотрудники МВД, которые не приехали на вызовы от соседей Веры Пехтелевой из Кемерова, убитой озверевшим ревнивцем.

Но для решения проблемы нам предлагают заходить совершенно с другой стороны. Вместо того чтобы требовать от полиции строгого соблюдения действующих законов, нас заставляют добавить некоторое количество новых, которые предстоит исполнять тем же самым полицейским, отметила Шафран:

Нет. Нам нужен закон о защите семьи, материнства, отцовства и детства. Нам нужна нетерпимость к насилию на всех уровнях, включая семейно-бытовой. Но нам категорически не нужно внедрять у себя чуждые нам западные нормы, которые уже показали свою разрушительную сущность.

О ситуации также высказалась гостья программы актриса, общественный деятель Ольга Будина. Она с сожалением обратила внимание, что большинство тех, кто уповает на закон о так называемом семейно-бытовом насилии, не замечает "мин", заложенных в нём.

Она передала некоторые формулировки лоббистов этой инициативы. Они уверяют, что насилие, которое будто бы заложено в человеческой природе, реализуется главным образом в семье.

А как долго удержится семья при такой постановке вопроса? Если самые близкие люди на земле оказываются "насильниками"… - подчеркнула собеседница "Первого русского".

Она также привела статистику МВД, согласно которой самое большое количество насилия совершается вне семьи. Кроме того, Будина объяснила сам интерес Запада к русским семьям. По её мнению, это последний рубеж, который ещё может остановить либеральные надгосударственные элиты: