Зачем японский журналист ставит Крым и Курилы на одну доску

G7 и Курильские острова – взгляд из Токио

После призыва дезавуировать обсуждаемый якобы компромисс по поводу «отказа» Токио от наиболее крупных островов Большой Курильской гряды в пользу получения от России лишь Малой Курильской гряды – островов Шикотан и Плоские (Хабомаи по-японски) – бывший корреспондент правонационалистической газеты «Санкэй симбун» Юкио Касияма стал героем комментариев российских СМИ. Слабо разбираясь в хитросплетениях японской политики, российские комментаторы подняли шум с осуждением японского журналиста за стремление нарушить достигнутое якобы согласие. Хотя Абэ и его советники лишь отрабатывали придуманный в МИД РФ при Ельцине и Козыреве вариант «два плюс альфа», когда южные Курилы должны были перейти к Японии не «все и сразу», а по частям.

Очередной опус господина Касиямы, опубликованный в Yahoo News Japan, озаглавлен так: «Изгнанную из G8 Россию снова зовут в «большую семерку». А про Крым что, уже забыли?». Журналист гневается не на президента Трампа, заикнувшегося о возможности приглашения президента Путина в Группу семи; он недоволен японскими руководителями, в частности министром иностранных дел Тосимицу Мотэги, предложение Трампа поддержавшим.

Тосимицу Мотэги

«В отношении варварской аннексии [??!! – А.К.] Крыма Россией у нас что, вышел срок давности?» – сокрушается японский журналист. – Президент США Трамп в качестве лидера страны-председателя G7 открыто объявил в этом году о намерении пригласить Россию на очередной саммит этого объединения. Удивляться этому очередному «выверту» экспансивного американского президента, видимо, не стоит. А вот что по-настоящему вызывает удивление, так это реакция правительства Японии. Наш министр иностранных дел Тосимицу Мотэги поддержал идею Трампа и приветствовал возвращение России в международный "клуб избранных"».

Конечно, Касияма не столько беспокоится за Украину, сколько хочет привязать неучастие России в Группе семи к искусственно созданной проблеме «северных территорий». Он утверждает, что «Япония, у которой незаконно оккупировали северные территории, является такой же потерпевшей стороной, как и Украина». И вопрошает, «ради какой высокой цели» можно прощать такое.

В одном, однако, отношении японский журналист прав, когда усматривает в затее Трампа попытку «создать некое подобие альянса против Китая» (Трамп сказал о намерении пригласить на встречу G7, помимо российского лидера, руководителей Индии, Южной Кореи и Австралии). Как предполагает Касияма, идее Трампа воспротивятся другие члены «семёрки» (Канада уже отреагировала отрицательно).

На встрече лидеров G20 в Осаке, 2019 г.

Критикуя своего министра иностранных дел, упомянувшего «конструктивную роль России в решении международных проблем» и необходимость «обеспечить диалог с ней», журналист восклицает: «Это, каким же нужно быть добряком, чтобы ожидать «конструктивного участия» от страны, силой аннексировавшей чужие территории?!»

Ставя Крым и Курильские острова на одну доску, Касияма повторяет избитые клише японской пропаганды: «Перипетии аннексии бывшим Советским Союзом северных территорий хорошо известны. Она осуществлялась по схожему [с Украиной. – А.К.] захватническому варианту. В конце Второй мировой войны СССР, нарушив советско-японский Пакт о нейтралитете, вторгся в Маньчжурию. А начиная с 15 августа захватил у Японии четыре северных острова, которые никогда не были иностранной территорией. С тех пор вот уже 70 лет длится эта незаконная оккупация Россией японских земель».

Опровергать эти утверждения можно и нужно одно за другим. 5 апреля 1945 года советско-японский пакт о нейтралитете был денонсирован советским правительством; в Маньчжурию СССР не «вторгался», а действовал по многочисленным просьбам союзников и официально объявил японскому правительству войну; Красная армия по согласованию с командованием США и Великобритании принуждала японские войска к капитуляции, не вступая на землю японской метрополии, а ведя боевые действия на территории оккупированных милитаристской Японией стран.

Дезинформирует и утверждение автора статьи о том, что «захваченные (Советским Союзом) четыре северных острова никогда не были иностранной территорией». Все Курильские острова, включая южные – Кунашир, Итуруп (Эторпу), Шикотан (Чикотан), – во времена императрицы Екатерины II являлись территорией Российской империи и административно входили в Камчатский уезд Охотской области Иркутского наместничества. Не исключаю, что японскому журналисту сие неведомо, история его не очень беспокоит. Гораздо больше он опасается того, что «отказ премьера Абэ от изначальной позиции возврата четырех островов» (на самом деле, ещё раз подчеркнём, никакого «отказа» нет) «окажет негативное воздействие на проблемы островов Сэнкаку [Япония контролирует эти острова, КНР и Тайвань оспаривают их. – Ред.] и Такэсима [Япония оспаривает эти острова у Южной Кореи. – Ред.] и вызовет презрительные усмешки со стороны Запада».

Острова Сэнкаку

Тем не менее с японским журналистом трудно не согласиться в том пункте, где он отмечает, что «семёрка» в значительной степени исчерпала себя: «Следует признать, что после мирового финансового кризиса 2008 года, в мировых экономических и финансовых делах неизмеримо выросла роль G20. В ее тени «семерка» несколько померкла. Используя весь этот «пожар» вокруг вопроса о приглашении России в G7, настоятельно необходимо заново определиться с тем, какое вообще будущее уготовано «семерке»».

Заметим, что Япония, будучи членом G7, не раз пыталась использовать «семёрку» для «интернационализации территориальной проблемы», протаскивания в документы саммитов группы пункт о поддержке западными державами незаконных притязаний Токио на российские Курильские острова. Всякий раз это вызывало решительные протесты советского и российского правительств.