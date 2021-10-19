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Зачем второй человек в ОПЗЖ Вадим Рабинович летал в Москву и встречался с Дмитрием Козаком?

19 октября 2021, 18:10  •  60 • Украина
Вообще-то московский визит Рабиновича публично не освещался, но депутат сам признался – да, летал, да, встречался. «В отличие от нынешней власти, ОПЗЖ беспокоится о будущем украинского народа (обратите внимание – народа, а не государства, это важно, – ред.), – заявил Рабинович. – Политика для нас – на втором месте, на первом – люди». В свете вчерашнего заявления пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова о «красных линиях», похоже, что украинскому «празднику непослушания» наступает конец.
Сюжет: Выборы, Украинский кризис
«Это сценарий (курс на вступление Украины в НАТО, – ред.), который выходит за красные линии национальных интересов России», – отметил Песков. «Это тот сценарий, который может вынудить Россию принять адекватные меры для обеспечения собственной безопасности». Напомним, что Крым спешно «вернулся в родную гавань» после того, как в Генштабе МО РФ стало известно о планах майданщиков отдать его под военную базу американцам. И это был «сценарий обеспечения государственной безопасности» России. Если Кремль всё же решился приостановить семилетнюю политику невмешательства в украинскую повестку (а заявление Пескова звучит непривычно угрожающе), стало быть, у Кремля появились некие веские поводы, чтобы не сказать – угрозы.
В этом контексте (а также памятуя о двух «украинских» статьях Владимира Путина и Дмитрия Медведева) московский визит Рабиновича воспринимается вовсе не как «рабочая поездка» – в отсутствие главного переговорщика, Виктора Медведчука, – но как нечто значительно большее. Не исключено, что с Рабиновичем проговаривали план дальнейших действий – на случай, если Кремлю придётся перейти к жёстким мерам в отношении Киева. По сути, происходящее может быть прологом к смене власти на Украине – причём это будет не насильственный захват власти, как в 2014-м году на майдане, а, скажем, попытка заново учредить украинское государство при посредстве региональных элит (кстати, чем-то похожим завершился популярный телесериал «Слуга народа», в котором играл Зеленский). Надо отметить, что накал у региональных элит нынче – что надо, ведь Зеленский именно им поручил расплатиться за собственные просчёты как в энергетике, так и во внешней политике.
В общем, ждём дальнейшего развития событий. Несомненно, что в новой, переучреждённой Украине, соблюдающей законы и не пытающейся стать полигоном Североатлантического альянса, именно Медведчуку и Рабиновичу предстоит выступить в роли консолидирующего центра силы.

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